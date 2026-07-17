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https://sarabic.ae/20260717/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-منشآت-أمريكية-في-البحرين-بطائرات-مسيّرة-1115259751.html
الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت أمريكية في البحرين بطائرات مسيّرة
الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت أمريكية في البحرين بطائرات مسيّرة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، أنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الصخير بالبحرين خلال المرحلة الحادية عشرة من عملية "الصاعقة"، بحسب ما أوردته وكالة... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T00:50+0000
2026-07-17T00:50+0000
الجيش الإيراني
إيران
الكويت
البحرين
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقًا لبيان الجيش، استهدفت طائرات "آرش" الهجومية المسيّرة المنطقة التي تتمركز فيها مروحيات أمريكية وطائرات الاستطلاع P-8، مضيفا أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بـ"الأعمال العدائية" التي استهدفت البنية التحتية المدنية في إيران والمدنيين الأبرياء.وأكد الجيش الإيراني أن أمن إيران واستقلالها يمثلان "خطًا أحمر"، محذرًا من أن أي سوء تقدير لإرادة إيران أو قدراتها العسكرية سيكلف "العدو" ثمنًا باهظًا.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من جنوب الجمهورية الإسلامية، مساء الخميس، بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنّت ضربات جديدة.ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ بوشهر، التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران، قوله إن انفجارين وقعا في المدينة، في إطار ما وصفه بـ"استمرار عدوان العدو الأمريكي".وأشار التلفزيون أيضاً إلى سلسلة انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية.كذلك أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" بوقوع "هجمات للعدو الأمريكي على مناطق حول الأهواز"، حيث قال سكان لوكالة فرانس برس إنهم سمعوا ضربات عنيفة لليلة الثانية على التوالي.وفي وقت سابق، الخميس، حذرت إيران الولايات المتحدة من أن أي استهداف لبنيتها التحتية سيقابل برد واسع، مؤكدة أن جميع البنى التحتية في المنطقة ستصبح أهدافاً إذا تعرضت لهجوم أمريكي.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، إن "استهداف البنية التحتية الإيرانية سيقابله استهداف لجميع البنى التحتية في المنطقة"، مضيفاً أن "تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد".وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية، استناداً إلى بيانات "مارين ترافيك".يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء رداً على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة رداً على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260716/إعلام-انفجارات-في-جنوب-إيران-بعد-ضربات-أمريكية-1115259195.html
إيران
الكويت
البحرين
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الجيش الإيراني, إيران, الكويت, البحرين, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الإيراني, إيران, الكويت, البحرين, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت أمريكية في البحرين بطائرات مسيّرة

00:50 GMT 17.07.2026
© AFP 2023 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© AFP 2023 / HO / Iranian Army office
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أعلن الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، أنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الصخير بالبحرين خلال المرحلة الحادية عشرة من عملية "الصاعقة"، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم.
ووفقًا لبيان الجيش، استهدفت طائرات "آرش" الهجومية المسيّرة المنطقة التي تتمركز فيها مروحيات أمريكية وطائرات الاستطلاع P-8، مضيفا أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بـ"الأعمال العدائية" التي استهدفت البنية التحتية المدنية في إيران والمدنيين الأبرياء.
وأكد الجيش الإيراني أن أمن إيران واستقلالها يمثلان "خطًا أحمر"، محذرًا من أن أي سوء تقدير لإرادة إيران أو قدراتها العسكرية سيكلف "العدو" ثمنًا باهظًا.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من جنوب الجمهورية الإسلامية، مساء الخميس، بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنّت ضربات جديدة.
ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ بوشهر، التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران، قوله إن انفجارين وقعا في المدينة، في إطار ما وصفه بـ"استمرار عدوان العدو الأمريكي".
تغطية مباشرة للحرب على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
إعلام: انفجارات في جنوب إيران بعد ضربات أمريكية
أمس, 21:50 GMT
وأشار التلفزيون أيضاً إلى سلسلة انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية.
كذلك أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" بوقوع "هجمات للعدو الأمريكي على مناطق حول الأهواز"، حيث قال سكان لوكالة فرانس برس إنهم سمعوا ضربات عنيفة لليلة الثانية على التوالي.
وفي وقت سابق، الخميس، حذرت إيران الولايات المتحدة من أن أي استهداف لبنيتها التحتية سيقابل برد واسع، مؤكدة أن جميع البنى التحتية في المنطقة ستصبح أهدافاً إذا تعرضت لهجوم أمريكي.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، إن "استهداف البنية التحتية الإيرانية سيقابله استهداف لجميع البنى التحتية في المنطقة"، مضيفاً أن "تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد".
وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية، استناداً إلى بيانات "مارين ترافيك".
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء رداً على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة رداً على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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