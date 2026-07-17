https://sarabic.ae/20260717/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-مركز-قيادة-أميركي-في-التنف-1115262110.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مركز قيادة أمريكي في التنف السورية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مركز قيادة أمريكي في التنف السورية

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، استهداف مركز قيادة العمليات الخاصة للقوات الأمريكية في منطقة التنف السورية. 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T04:42+0000

2026-07-17T04:42+0000

2026-07-17T04:50+0000

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وقال الحرس الثوري في بيان: "ردًا على اعتداءات الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، نفذ مقاتلو القوة الجوفضائية، في الموجة الحادية عشرة من عملية (نصر 2) والمُهداة إلى جنود بمبور في إيرانشهر، هجومًا مباغتًا على مركز قيادة العمليات الخاصة للعدو في منطقة التنف السورية".وكان قد أعلن اليوم الحرس الثوري، استهداف مواقع تمركز القوات ومراكز الدعم اللوجستي التابعة للجيش الأمريكي في الكويت.أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من جنوب الجمهورية الإسلامية، مساء الخميس، بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنّت ضربات جديدة.ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ بوشهر، التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران، قوله إن انفجارين وقعا في المدينة، في إطار ما وصفه بـ"استمرار عدوان العدو الأمريكي".يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء رداً على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة رداً على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.إيران تحذر واشنطن: استهداف بنيتنا التحتية سيجعل منشآت المنطقة بأكملها أهدافا مشروعة

https://sarabic.ae/20260716/إعلام-انفجارات-في-جنوب-إيران-بعد-ضربات-أمريكية-1115259195.html

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