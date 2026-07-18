https://sarabic.ae/20260718/إيران-تصعد-في-الأمم-المتحدة-واشنطن-ترتكب-جرائم-حرب-ونحتفظ-بحق-الرد-بكل-الوسائل-1115298021.html

إيران تصعد في الأمم المتحدة: واشنطن ترتكب "جرائم حرب" ونحتفظ بحق الرد بكل الوسائل

إيران تصعد في الأمم المتحدة: واشنطن ترتكب "جرائم حرب" ونحتفظ بحق الرد بكل الوسائل

سبوتنيك عربي

وجّه المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، رسالة جديدة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، اتهم فيها أمريكا... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T06:41+0000

2026-07-18T06:41+0000

2026-07-18T06:41+0000

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وقال إيرواني إن "أمريكا شنّت، خلال الساعات المتأخرة من 16 يوليو(تموز الجاري) والساعات الأولى من 17 يوليو (الجاري)، سلسلة هجمات واسعة استهدفت مواقع في محافظة هرمزجان، بينها البنية التحتية المدنية وطرق النقل والسكك الحديدية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين وتدمير عدد من الجسور والمنشآت الحيوية". وأضاف أن "الهجمات استهدفت طريق بندر عباس- لار ومنطقة كوهورستان في بندر خمير، ودمّرت جسورا رئيسية عدة"، مشيرًا إلى سقوط سيارة مدنية من أحد الجسور المتضررة، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 9 آخرين، كما قال إن حي "تبه الله أكبر" في بندر عباس، تعرض لهجوم أدى إلى مقتل مدني وإصابة 8 آخرين، إلى جانب تسجيل انفجارات في محيط قرية ماسان بجزيرة "قشم" وسقوط قذائف في بندر لنجة وسيريك، وفقًا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية. وأشار إيرواني إلى أن السلطات المحلية أكدت تدمير عدد من الجسور والمنشآت المدنية، بينها جسر "جريوه" وجسور عدة على طرق بندر عباس وبندر خمير ولار، الأمر الذي أجبر الجهات المختصة على فتح طرق بديلة لتأمين حركة المدنيين وفرق الإنقاذ والإطفاء. وذكر أن وزارة الصحة الإيرانية أحصت أكثر من 400 مصاب جراء العمليات العسكرية الأمريكية، منذ مطلع يوليو 2026، فيما بلغ عدد القتلى، حتى صباح 17 يوليو الجاري، 43 شخصا، بينهم 3 نساء وطفل، إضافة إلى إصابة 22 امرأة و9 أطفال، مع وجود 47 مصابا في حالة حرجة داخل المستشفيات. وأكد أن استهداف البنية التحتية المدنية يمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، معتبرا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسائر البشرية والمادية والآثار البيئية المترتبة على هجماتها. وشنّ الجيش الأمريكي، ليلة 8 يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.

https://sarabic.ae/20260718/سنتكوم-تعلن-استكمال-الموجة-السابعة-من-الضربات-ضد-إيران-1115295773.html

https://sarabic.ae/20260718/إيران-سقوط-3-قتلى-و8-مصابين-في-ضربات-أمريكية-جنوبي-البلاد-1115294558.html

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