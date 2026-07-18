https://sarabic.ae/20260718/إيران-تعلن-وقف-التزاماتها-بمذكرة-التفاهم-مع-واشنطن---عاجل-1115304295.html
إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع أمريكا
إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع أمريكا
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن طهران أوقفت تنفيذ جميع التزاماتها مع واشنطن بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد،... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T12:28+0000
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وقال غريب آبادي، في تصريح للتلفزيون الرسمي اليوم السبت، إن "إيران كانت منخرطة في المفاوضات، لكن الولايات المتحدة أقدمت بنفسها على أعمال عدوانية، في انتهاك لالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم".وأكد غريب آبادي أن الخيار المطروح أمام إيران في المرحلة الحالية هو "الدفاع الحازم عن البلاد والتصدي للمعتدين".وأشار إلى أن الولايات المتحدة "انتهكت عمليًا جميع التزاماتها وأوقفت تنفيذها بالكامل"، مضيفًا أن إيران بدورها أوقفت تنفيذ جميع التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم المعروفة باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، وأنها "ليست بصدد تنفيذ أي من التزاماتها الواردة فيها"، على حد قوله.ولفت إلى أنه "لا توجد أي مستجدات في الوقت الراهن بشأن المفاوضات، باستثناء أن إيران منشغلة بالدفاع عن وطنها".وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، بأنه استهدف "موقعًا لتجمع طائرات حربية أمريكية في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية، ومركزًا استخباريًا في البحرين".وقالت أيضًا إن الحرس الثوري الإيراني "استهدف رصيفًا لتزويد البحرية الأمريكية بالوقود في ميناء "الأحمدي"، ومركزًا أمريكيًا للإشارات والاتصالات في الكويت".بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أميركية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260718/إعلام-إيراني-تدمير-مسيرة-أمريكية-في-سماء-بوشهر-جنوبي-البلاد-1115302507.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع أمريكا
12:28 GMT 18.07.2026 (تم التحديث: 12:46 GMT 18.07.2026)
أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن طهران أوقفت تنفيذ جميع التزاماتها مع واشنطن بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد، مؤكدًا أن "الأولوية الحالية لإيران هي الدفاع عن البلاد والتصدي للمعتدين"، وفق تعبيره.
وقال غريب آبادي، في تصريح للتلفزيون الرسمي اليوم السبت، إن "إيران كانت منخرطة في المفاوضات، لكن الولايات المتحدة أقدمت بنفسها على أعمال عدوانية، في انتهاك لالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم".
وأضاف: "ما نواجهه الآن هو الدفاع عن بلدنا بكل وحدة وحزم"، معتبرًا أن الولايات المتحدة "تلقت حتى الآن الرد على أفعالها"، وأن هذه الأعمال العدوانية "لن تحقق لها أي نتيجة"، داعيًا واشنطن إلى اختيار "حلول أخرى" إذا كانت ترغب في معالجة الأزمة، وفق تعبيره.
وأكد غريب آبادي أن الخيار المطروح أمام إيران في المرحلة الحالية هو "الدفاع الحازم عن البلاد والتصدي للمعتدين".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "انتهكت عمليًا جميع التزاماتها وأوقفت تنفيذها بالكامل"، مضيفًا أن إيران بدورها أوقفت تنفيذ جميع التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم المعروفة باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، وأنها "ليست بصدد تنفيذ أي من التزاماتها الواردة فيها"، على حد قوله.
ولفت إلى أنه "لا توجد أي مستجدات في الوقت الراهن بشأن المفاوضات، باستثناء أن إيران منشغلة بالدفاع عن وطنها".
وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، بأنه استهدف "موقعًا لتجمع طائرات حربية أمريكية في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية، ومركزًا استخباريًا في البحرين".
وقالت أيضًا إن الحرس الثوري الإيراني "استهدف رصيفًا لتزويد البحرية الأمريكية بالوقود في ميناء "الأحمدي"، ومركزًا أمريكيًا للإشارات والاتصالات في الكويت".
وشنّ الجيش الأمريكي، ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أميركية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.