https://sarabic.ae/20260718/إيران-تعلن-وقف-التزاماتها-بمذكرة-التفاهم-مع-واشنطن---عاجل-1115304295.html

إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع أمريكا

إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع أمريكا

سبوتنيك عربي

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن طهران أوقفت تنفيذ جميع التزاماتها مع واشنطن بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد،... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T12:28+0000

2026-07-18T12:28+0000

2026-07-18T12:46+0000

العالم

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/17/1111815073_0:34:1501:878_1920x0_80_0_0_38469003843201c89e18eeb02dcd2f67.jpg

وقال غريب آبادي، في تصريح للتلفزيون الرسمي اليوم السبت، إن "إيران كانت منخرطة في المفاوضات، لكن الولايات المتحدة أقدمت بنفسها على أعمال عدوانية، في انتهاك لالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم".وأكد غريب آبادي أن الخيار المطروح أمام إيران في المرحلة الحالية هو "الدفاع الحازم عن البلاد والتصدي للمعتدين".وأشار إلى أن الولايات المتحدة "انتهكت عمليًا جميع التزاماتها وأوقفت تنفيذها بالكامل"، مضيفًا أن إيران بدورها أوقفت تنفيذ جميع التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم المعروفة باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، وأنها "ليست بصدد تنفيذ أي من التزاماتها الواردة فيها"، على حد قوله.ولفت إلى أنه "لا توجد أي مستجدات في الوقت الراهن بشأن المفاوضات، باستثناء أن إيران منشغلة بالدفاع عن وطنها".وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، بأنه استهدف "موقعًا لتجمع طائرات حربية أمريكية في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية، ومركزًا استخباريًا في البحرين".وقالت أيضًا إن الحرس الثوري الإيراني "استهدف رصيفًا لتزويد البحرية الأمريكية بالوقود في ميناء "الأحمدي"، ومركزًا أمريكيًا للإشارات والاتصالات في الكويت".بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أميركية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.

https://sarabic.ae/20260718/إعلام-إيراني-تدمير-مسيرة-أمريكية-في-سماء-بوشهر-جنوبي-البلاد-1115302507.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية