https://sarabic.ae/20260718/إعلام-إيراني-تدمير-مسيرة-أمريكية-في-سماء-بوشهر-جنوبي-البلاد-1115302507.html

إعلام إيراني: تدمير مسيرة أمريكية في سماء بوشهر جنوبي البلاد

إعلام إيراني: تدمير مسيرة أمريكية في سماء بوشهر جنوبي البلاد

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن الحرس الثوري الإيراني "تمكّن من تدمير طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم- كيو9" في سماء محافظة بوشهر جنوبي إيران. 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T11:30+0000

2026-07-18T11:30+0000

2026-07-18T11:30+0000

أخبار إيران

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101401/06/1014010694_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_8ee769baef2e5b0017a5acaff4103921.jpg

وأفادت وكالة أنباء "فارس"، مساء اليوم السبت، أن قوات الحرس الثوري الإيراني "تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة من طراز "إم- كيو9" في سماء بوشهر، بواسطة منظومة الدفاع الجوي المتطورة التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري، تحت إشراف الشبكة الموحدة للدفاع الجوي للبلاد".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم صاروخي وعبر طائرات مسيّرة "استهدف قاعدة "الأزرق" الأمريكية في الأردن"، مضيفًا أن "الهجوم طال ملاجئ الطائرات المقاتلة وساحة انتظار كبيرة داخل القاعدة"، على حد قوله.وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن "الهجوم أسفر عن تدمير طائرتين مقاتلتين و3 طائرات أمريكية أخرى، وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من الطائرات"، معتبرًا أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بـ"الهجمات الأمريكية"، التي استهدفت مستشفيات وجسورًا وسككًا حديدية وموانٍ ومطارات داخل إيران، أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين.وفجر اليوم السبت، أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تصدت لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، حيث جرى اعتراضها وإسقاطها بنجاح، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وأعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ المرحلة الـ14 والـ15 من عمليات "صاعقة"، مشيرًا إلى استهداف مواقع وقواعد تابعة للجيش الأمريكي في الأردن والكويت والبحرين، باستخدام طائرات مسيّرة انقضاضية.وقالت العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيان نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن "الهجمات استهدفت مستودعات ذخيرة ومبانٍ قيادية في معسكر "العديري" وقاعدة "علي السالم" في الكويت، إضافة إلى عدد من جسور الاتصالات"، مشيرة إلى أن هذه المواقع "تمثل مراكز دعم وتنسيق للعمليات الجوية الأمريكية في منطقة الخليج".وأضاف بيان الجيش الإيراني أن العمليات شملت أيضًا استهداف خزانات وقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة "الأزرق" الجوية بالأردن، التي وصفها بأنها قاعدة "حيوية" للولايات المتحدة في المنطقة، نظرًا لموقعها وبنيتها التحتية وانتشار المعدات العسكرية فيها، على حد قوله.وأكد أن هذه العمليات تأتي ردًا على ما وصفه بـ"جرائم الاستكبار العالمي"، مشددًا على أن "أي جهة تختبر إرادة إيران ستواجه استعداد القوات المسلحة وصمود الشعب الإيراني"، على حد قوله.

https://sarabic.ae/20260718/إيران-تصعد-في-الأمم-المتحدة-واشنطن-ترتكب-جرائم-حرب-ونحتفظ-بحق-الرد-بكل-الوسائل-1115298021.html

https://sarabic.ae/20260718/سنتكوم-تعلن-استكمال-الموجة-السابعة-من-الضربات-ضد-إيران-1115295773.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار