https://sarabic.ae/20260718/الأردن-يعلن-إسقاط-10-صواريخ-إيرانية-استهدفت-أراضيه-1115296955.html
الأردن يعلن إسقاط 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضيه
الأردن يعلن إسقاط 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضيه
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت فجر اليوم السبت، 10 صواريخ إيرانية دخلت المجال... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح المصدر أن "التعامل مع الصواريخ تم وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعتمدة، حفاظًا على سيادة المملكة وأمن مجالها الجوي وسلامة المواطنين"، مؤكدًا أن "عملية الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية". وأضاف أن "فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع مواقع سقوط الشظايا وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية"، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة الأجواء والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديد، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وفقًا لقناة "المملكة" الأردنية. وأعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، أنه قصف "أهدافا عسكرية" في الكويت والأردن، ردًا على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على أراضيه، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني الرسمي.وأضاف أنه "تم استهداف خزانات وقود الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، بهجمات عبر طائرات مسيرة"، على حد قوله.وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان عبر منصة "إكس"، استهداف "مواقع للمراقبة، وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية الإيرانية، ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة، وقدرات بحرية".وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، بدء جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260716/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-قواعد-أمريكية-في-الكويت-والأردن-1115235530.html
https://sarabic.ae/20260715/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تدمير-منشآت-عسكرية-أمريكية-في-الكويت-والبحرين-والأردن-1115214037.html
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أخبار الأردن, إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الأردن, إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الأردن يعلن إسقاط 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضيه
أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت فجر اليوم السبت، 10 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني كانت تستهدف أراضي المملكة، وفق تعبيره.
وأوضح المصدر أن "التعامل مع الصواريخ تم وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعتمدة، حفاظًا على سيادة المملكة وأمن مجالها الجوي وسلامة المواطنين"، مؤكدًا أن "عملية الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية".
وأضاف أن "فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع مواقع سقوط الشظايا وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية"، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة الأجواء والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديد، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وفقًا لقناة
"المملكة" الأردنية.
وأعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، أنه قصف "أهدافا عسكرية" في الكويت والأردن، ردًا على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على أراضيه، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني الرسمي.
وأضاف أنه "تم استهداف خزانات وقود الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، بهجمات عبر طائرات مسيرة"، على حد قوله.
من جانبه، أعلن الجيش الأمريكي انتهاء الضربة السابعة على التوالي من الضربات ضد إيران، مشيرًا إلى أنه قصف أهدافًا عدة في إطار إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان عبر منصة "إكس"، استهداف "مواقع للمراقبة، وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية الإيرانية، ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة، وقدرات بحرية".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، بدء جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران.
وشنّ الجيش الأمريكي، ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.