https://sarabic.ae/20260716/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-قواعد-أمريكية-في-الكويت-والأردن-1115235530.html

الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والأردن

الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والأردن

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإيراني، تنفيذ المرحلة العاشرة من عملية "البرق"، مؤكدًا استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية في الكويت باستخدام طائرات مسيرة، إلى جانب قاعدة أمريكية... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T05:25+0000

2026-07-16T05:25+0000

2026-07-16T05:25+0000

الكويت

أخبار الكويت اليوم

أخبار الأردن

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687255_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edb93925cba214ff6a178b72ebd8f4dc.jpg

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للجيش الإيراني، إن "طائرات "أراش" المسيرة استهدفت أنظمة الرادار ومنظومات الدفاع الجوي "باتريوت" وخزانات الوقود التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت"، مشيرًا إلى أن القاعدة تضم كذلك طائرات نقل وطائرات مسيرة متطورة، من بينها طائرة "إم كيو-9"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأشار البيان إلى أن المرحلة التاسعة من عملية "صفاقة" استهدفت قاعدة الأزرق في الأردن، موضحًا أن الهجوم طال موقع الرادار الثابت ونظام الاتصالات وخزانات الوقود التابعة للقوات الأمريكية، وذلك ردًا على هجمات أمريكية سابقة داخل إيران.وأكد الجيش الإيراني، في ختام بيانه، أن استمرار "العدوان والتهديدات" يعزز عزيمته على مواصلة الدفاع عن المصالح الوطنية، مشددًا على استعداده لمواصلة عملياته العسكرية.وأعلن الجيش الإيراني، في وقت سابق اليوم، استهداف منشآت وأصول عسكرية أمريكية متنوعة في قاعدة "الشيخ عيسى" في البحرين.وقال الجيش الإيراني في بيان له: "استُهدفت منظومات الاتصالات والرادارات، بما فيها رادارات "سوبر هوك"، إلى جانب منشآت ومنظومات الدفاع الجوي الصاروخي من طراز باتريوت التابعة للجيش الأمريكي والمتمركزة في موقع الدفاع الجوي بقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، بهجمات بالطائرات المسيّرة".وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، في وقت سابق أن "إيران تركز حاليًا على استهداف البنية التحتية الهجومية الأمريكية في المنطقة"، محذرًا من أن "الحرب لن تتحول إلى حرب استنزاف".وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية، استنادًا إلى بيانات "مارين ترافيك".من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران، متعهدًا بالإبقاء على المضيق مفتوحًا، سواء بإيران أو بدونها.فيما أكد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي العسكري الإيراني، أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، لافتًا إلى أن طهران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأمريكي، خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.ويُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.

https://sarabic.ae/20260715/إيران-تكشف-حقيقة-وقوع-حادث-أمني-في-مدينة-شيراز-1115224715.html

https://sarabic.ae/20260714/ترامب-يهدد-طهران-إما-الاتفاق-أو-استهداف-محطات-الطاقة-والجسور-1115211860.html

https://sarabic.ae/20260715/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-شن-موجة-جديدة-من-الضربات-ضد-إيران-اليوم-1115231540.html

الكويت

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار الأردن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم