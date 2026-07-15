https://sarabic.ae/20260715/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-شن-موجة-جديدة-من-الضربات-ضد-إيران-اليوم-1115231540.html

القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران اليوم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران اليوم

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، شن موجة ثانية من الضربات ضد إيران، اليوم الأربعاء. 15.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-15T20:31+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

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وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، اليوم الأربعاء: "شنت القوات الأمريكية عمليات ضمن الموجة ثانية من الضربات اليوم ضد إيران".وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران، بالإضافة إلى إعادة فرض الحصار البحري عليها.ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران، متعهدًا بالإبقاء على المضيق مفتوحًا، سواء بإيران أو بدونها.فيما أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري الإيراني، أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، لافتًا إلى أن طهران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأمريكي خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.

https://sarabic.ae/20260715/القيادة-المركزية-الأمريكية-تحويل-مسار-سفينتين-حاولتا-اختراق-الحصار-على-الموانئ-الإيرانية-1115228067.html

https://sarabic.ae/20260710/الولايات-المتحدة-تلوح-باستئناف-الضربات-على-إيران-وسط-قائمة-أهداف-جاهزة-1115090769.html

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