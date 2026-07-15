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القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران اليوم
القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران اليوم
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، شن موجة ثانية من الضربات ضد إيران، اليوم الأربعاء. 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T20:31+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم
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وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، اليوم الأربعاء: "شنت القوات الأمريكية عمليات ضمن الموجة ثانية من الضربات اليوم ضد إيران".وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران، بالإضافة إلى إعادة فرض الحصار البحري عليها.ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران، متعهدًا بالإبقاء على المضيق مفتوحًا، سواء بإيران أو بدونها.فيما أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري الإيراني، أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، لافتًا إلى أن طهران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأمريكي خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.
https://sarabic.ae/20260715/القيادة-المركزية-الأمريكية-تحويل-مسار-سفينتين-حاولتا-اختراق-الحصار-على-الموانئ-الإيرانية-1115228067.html
https://sarabic.ae/20260710/الولايات-المتحدة-تلوح-باستئناف-الضربات-على-إيران-وسط-قائمة-أهداف-جاهزة-1115090769.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران اليوم

20:31 GMT 15.07.2026 (تم التحديث: 20:40 GMT 15.07.2026)
© Photo / x.comحاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، شن موجة ثانية من الضربات ضد إيران، اليوم الأربعاء.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، اليوم الأربعاء: "شنت القوات الأمريكية عمليات ضمن الموجة ثانية من الضربات اليوم ضد إيران".
هذا وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني ووكالة "مهر"، بسماع دوي انفجارات في تشابهار والأهواز في جنوب شرق وجنوب غرب إيران.
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار سفينتين حاولتا اختراق الحصار على الموانئ الإيرانية
16:10 GMT
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران، بالإضافة إلى إعادة فرض الحصار البحري عليها.

وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية استنادًا إلى بيانات منصة "مارين ترافيك" للملاحة البحرية.

حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
الولايات المتحدة تلوح باستئناف الضربات على إيران وسط قائمة أهداف "جاهزة"
10 يوليو, 07:57 GMT
ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران، متعهدًا بالإبقاء على المضيق مفتوحًا، سواء بإيران أو بدونها.
فيما أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري الإيراني، أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، لافتًا إلى أن طهران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأمريكي خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.
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