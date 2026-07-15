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القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار سفينتين حاولتا اختراق الحصار على الموانئ الإيرانية

القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار سفينتين حاولتا اختراق الحصار على الموانئ الإيرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، تحويل مسار سفينتين تجاريتين قالت إنهما حاولتا اختراق الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. 15.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-15T16:10+0000

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ونشرت "سنتكوم"، مساء اليوم الأربعاء، بيانا أكدت من خلاله أن "القوات الأمريكية قامت، منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية قبل 17 ساعة، بتحويل مسار سفينتين تجاريتين كانتا تحاولان اختراق الحصار".وشددت في بيانها على أن "الجيش الأمريكي يبقى متيقظًا ومستعدًا لضمان الامتثال الكامل".وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، قد أوضحت في بيان سابق من اليوم الأربعاء، بأن الموجة الجديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي، بالإضافة إلى مواقع تخزين صواريخ "كروز" ومنصات إطلاقها في جزيرة طنب الكبرى.وجاء في بيان الجيش الأمريكي: "استخدمت قوات "سنتكوم" ذخائر موجهة بدقة ضد أنظمة الدفاع الساحلي، بالإضافة إلى مواقع تخزين صواريخ "كروز" ومنصات إطلاقها في جزيرة طنب الكبرى".ووفقًا للبيان، انتهت الضربات في تمام الساعة 7:30 صباحًا (2:30 ظهرًا بتوقيت موسكو) بالتوقيت الشرقي، واستمرت قرابة 90 دقيقة.وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية شنت موجة جديدة من الضربات على إيران.وقال الجيش الأمريكي في بيان: "شنّت قوات القيادة المركزية اليوم، في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الواحدة ظهرًا بتوقيت موسكو)، موجة جديدة من الضربات على إيران".وأضاف أن هذه الموجة الجديدة من الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، التي زعم أن إيران استخدمتها لمهاجمة سفن في مضيق هرمز.

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