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القيادة المركزية الأمريكية: غارات جديدة تستهدف أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومنصات إطلاق الصواريخ
القيادة المركزية الأمريكية: غارات جديدة تستهدف أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومنصات إطلاق الصواريخ
سبوتنيك عربي
أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان اليوم الأربعاء، بأن الموجة الجديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي، بالإضافة إلى... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T12:42+0000
2026-07-15T12:42+0000
إيران
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وجاء في بيان الجيش الأمريكي: "استخدمت قوات "سنتكوم" ذخائر موجهة بدقة ضد أنظمة الدفاع الساحلي، بالإضافة إلى مواقع تخزين صواريخ "كروز" ومنصات إطلاقها في جزيرة طنب الكبرى".وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية شنت موجة جديدة من الضربات على إيران.وأضاف أن هذه الموجة الجديدة من الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، التي زعم أن إيران استخدمتها لمهاجمة سفن في مضيق هرمز.الكرملين: الوضع في منطقة الخليج دخل مرحلة التدهور والولايات المتحدة لا تملك وقتا لأوكرانياالولايات المتحدة تفرض عقوبات على أكثر من 50 فردا وكيانا وسفينة مرتبطة بإيران
https://sarabic.ae/20260714/ترامب-يهدد-طهران-إما-الاتفاق-أو-استهداف-محطات-الطاقة-والجسور-1115211860.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي

القيادة المركزية الأمريكية: غارات جديدة تستهدف أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومنصات إطلاق الصواريخ

12:42 GMT 15.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemiدخان كثيف يتصاعد من منشأة نفطية، بعد انفجار وقع في جنوب طهران، إيران، 14 يونيو/ حزيران 2025
دخان كثيف يتصاعد من منشأة نفطية، بعد انفجار وقع في جنوب طهران، إيران، 14 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان اليوم الأربعاء، بأن الموجة الجديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي، بالإضافة إلى مواقع تخزين صواريخ "كروز" ومنصات إطلاقها في جزيرة طنب الكبرى.
وجاء في بيان الجيش الأمريكي: "استخدمت قوات "سنتكوم" ذخائر موجهة بدقة ضد أنظمة الدفاع الساحلي، بالإضافة إلى مواقع تخزين صواريخ "كروز" ومنصات إطلاقها في جزيرة طنب الكبرى".
ووفقًا للبيان، انتهت الضربات في تمام الساعة 7:30 صباحًا (2:30 ظهرًا بتوقيت موسكو) بالتوقيت الشرقي، واستمرت قرابة 90 دقيقة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
ترامب يهدد إيران: إما الاتفاق أو استهداف محطات الطاقة والجسور
أمس, 22:33 GMT
وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية شنت موجة جديدة من الضربات على إيران.

وقال الجيش الأمريكي في بيان: "شنّت قوات القيادة المركزية اليوم، في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الواحدة ظهرًا بتوقيت موسكو)، موجة جديدة من الضربات على إيران".

وأضاف أن هذه الموجة الجديدة من الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، التي زعم أن إيران استخدمتها لمهاجمة سفن في مضيق هرمز.
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