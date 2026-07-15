https://sarabic.ae/20260715/الكرملين-الوضع-في-منطقة-الخليج-دخل-مرحلة-التدهور-والولايات-المتحدة-لا-تملك-وقتا-لأوكرانيا-1115221714.html

الكرملين: الوضع في منطقة الخليج دخل مرحلة التدهور والولايات المتحدة لا تملك وقتا لأوكرانيا

الكرملين: الوضع في منطقة الخليج دخل مرحلة التدهور والولايات المتحدة لا تملك وقتا لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الوضع في منطقة الخليج دخل مرحلة التدهور والأمريكيون لا يملكون وقتا لتسوية الأزمة... 15.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-15T10:23+0000

2026-07-15T10:23+0000

2026-07-15T10:29+0000

الكرملين

العالم

العالم العربي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2a78ea95348b6414a232956bd5bd94b.jpg

وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية: "نرى أن الأمريكيين منشغلون حاليًا بقضايا أخرى. وللأسف، فإن الوضع في الخليج العربي بعيد كل البعد عن الاستقرار، بل على العكس، فقد دخل مجددًا مرحلة تدهور، الأمر الذي لا بد أن يثير قلقًا دوليًا واسعًا. لذلك، من الطبيعي أن الأمريكيين لا يملكون الوقت الكافي للتوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا في الوقت الراهن".وأضاف: "فيما يتعلق بمسألة العقوبات، فإننا نستمع عن كثب ونسجل ونحلل التصريحات الصادرة على المستويين العملي ومستوى الرئيس الأمريكي بشأن هذه العقوبات. وسنتابع المستجدات تبعًا لتطور الأحداث".وأكد أن روسيا تدين رغبة السلطات اللاتفية في حظر اللغة الروسية من وسائل الإعلام اللاتفية، قائلًا: "الرد الوحيد هنا هو الإدانة. لا يمكن إلا إدانة هذا الأمر، لأنه يحرم شريحة واسعة من سكان البلاد من حقوقهم".وردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ترى إمكانية قيام صربيا بدور الوسيط ليس فقط في الاتصالات مع كييف، بل أيضًا مع أوروبا، أوضح: "إلى هذه اللحظة، لم تشارك صربيا في جهود الوساطة من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية".وأضاف: "لهذا الغرض، لا بد من صنع صورة عدو على الجانب الآخر، في هذه الحالة على جانبنا، وتحت ستار ذلك، كما نقول، مواصلة جلب البنية التحتية العسكرية للناتو بكل مظاهرها إلى دول البلطيق".الحرس الثوري الإيراني يهدد بوقف نفط المنطقة بالكاملأمريكا تعلن استئناف الحصار البحري على إيران

https://sarabic.ae/20260713/الكرملين-حول-اجتماع-تحالف-الراغبين-مجموعة-من-الدول-لا-تريد-السلام-1115164319.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكرملين, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا