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الكرملين: الوضع في منطقة الخليج دخل مرحلة التدهور والولايات المتحدة لا تملك وقتا لأوكرانيا
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الكرملين: الوضع في منطقة الخليج دخل مرحلة التدهور والولايات المتحدة لا تملك وقتا لأوكرانيا
الكرملين: الوضع في منطقة الخليج دخل مرحلة التدهور والولايات المتحدة لا تملك وقتا لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الوضع في منطقة الخليج دخل مرحلة التدهور والأمريكيون لا يملكون وقتا لتسوية الأزمة... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية: "نرى أن الأمريكيين منشغلون حاليًا بقضايا أخرى. وللأسف، فإن الوضع في الخليج العربي بعيد كل البعد عن الاستقرار، بل على العكس، فقد دخل مجددًا مرحلة تدهور، الأمر الذي لا بد أن يثير قلقًا دوليًا واسعًا. لذلك، من الطبيعي أن الأمريكيين لا يملكون الوقت الكافي للتوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا في الوقت الراهن".وأضاف: "فيما يتعلق بمسألة العقوبات، فإننا نستمع عن كثب ونسجل ونحلل التصريحات الصادرة على المستويين العملي ومستوى الرئيس الأمريكي بشأن هذه العقوبات. وسنتابع المستجدات تبعًا لتطور الأحداث".وأكد أن روسيا تدين رغبة السلطات اللاتفية في حظر اللغة الروسية من وسائل الإعلام اللاتفية، قائلًا: "الرد الوحيد هنا هو الإدانة. لا يمكن إلا إدانة هذا الأمر، لأنه يحرم شريحة واسعة من سكان البلاد من حقوقهم".وردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ترى إمكانية قيام صربيا بدور الوسيط ليس فقط في الاتصالات مع كييف، بل أيضًا مع أوروبا، أوضح: "إلى هذه اللحظة، لم تشارك صربيا في جهود الوساطة من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية".وأضاف: "لهذا الغرض، لا بد من صنع صورة عدو على الجانب الآخر، في هذه الحالة على جانبنا، وتحت ستار ذلك، كما نقول، مواصلة جلب البنية التحتية العسكرية للناتو بكل مظاهرها إلى دول البلطيق".الحرس الثوري الإيراني يهدد بوقف نفط المنطقة بالكاملأمريكا تعلن استئناف الحصار البحري على إيران
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الكرملين, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
الكرملين, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

الكرملين: الوضع في منطقة الخليج دخل مرحلة التدهور والولايات المتحدة لا تملك وقتا لأوكرانيا

10:23 GMT 15.07.2026 (تم التحديث: 10:29 GMT 15.07.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الوضع في منطقة الخليج دخل مرحلة التدهور والأمريكيون لا يملكون وقتا لتسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية: "نرى أن الأمريكيين منشغلون حاليًا بقضايا أخرى. وللأسف، فإن الوضع في الخليج العربي بعيد كل البعد عن الاستقرار، بل على العكس، فقد دخل مجددًا مرحلة تدهور، الأمر الذي لا بد أن يثير قلقًا دوليًا واسعًا. لذلك، من الطبيعي أن الأمريكيين لا يملكون الوقت الكافي للتوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا في الوقت الراهن".
وتابع: "في الوقت نفسه، واستنادًا إلى قنوات الاتصال الجارية بيننا، والتي يعرفها الجميع جيدًا، نتلقى باستمرار إشارات تفيد بأن الأمريكيين ما زالوا على استعداد، حالما يتخلصون من مشاكلهم، لمواصلة جهود الوساطة بشأن التسوية الأوكرانية".
وأضاف: "فيما يتعلق بمسألة العقوبات، فإننا نستمع عن كثب ونسجل ونحلل التصريحات الصادرة على المستويين العملي ومستوى الرئيس الأمريكي بشأن هذه العقوبات. وسنتابع المستجدات تبعًا لتطور الأحداث".
وحول ما إذا كانت روسيا قد أرسلت أي رسائل إلى زيلينسكي عبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الذي وصل إلى كييف، أجاب: "لا، لم نرسل أي رسائل".
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وفيما يتعلق بأن السلطات اللاتفية لطالما أبدت كراهية لكل ما هو روسي وناطق بالروسية، قال المتحدث باسم الكرملين: "هذه ليست سياسة جديدة للسلطات اللاتفية. لطالما أبدت كراهية لكل ما هو روسي وناطق بالروسية؛ فهذه سمة ثابتة في شخصيتها. ولا يسع المرء هنا إلا أن يعبر عن رفض قاطع".
وأكد أن روسيا تدين رغبة السلطات اللاتفية في حظر اللغة الروسية من وسائل الإعلام اللاتفية، قائلًا: "الرد الوحيد هنا هو الإدانة. لا يمكن إلا إدانة هذا الأمر، لأنه يحرم شريحة واسعة من سكان البلاد من حقوقهم".
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ترى إمكانية قيام صربيا بدور الوسيط ليس فقط في الاتصالات مع كييف، بل أيضًا مع أوروبا، أوضح: "إلى هذه اللحظة، لم تشارك صربيا في جهود الوساطة من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية".

وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول تصريحات الرئيس الليتواني، غيتاناس ناوسيدا، بشأن هجمات مزعومة تخطط لها روسيا على البنية التحتية الليتوانية: "هذه التصريحات ضرورية لمواصلة غسل الدماغ، ولتجهيز السكان لمزيد من التسلح".

وأضاف: "لهذا الغرض، لا بد من صنع صورة عدو على الجانب الآخر، في هذه الحالة على جانبنا، وتحت ستار ذلك، كما نقول، مواصلة جلب البنية التحتية العسكرية للناتو بكل مظاهرها إلى دول البلطيق".
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