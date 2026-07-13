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https://sarabic.ae/20260713/الكرملين-حول-اجتماع-تحالف-الراغبين-مجموعة-من-الدول-لا-تريد-السلام-1115164319.html
الكرملين حول اجتماع "تحالف الراغبين": مجموعة من الدول لا تريد السلام
الكرملين حول اجتماع "تحالف الراغبين": مجموعة من الدول لا تريد السلام
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن "تحالف الراغبين" دعاة حرب ولا يريدون السلام، مؤكدًا أن هذا التحالف مخطئ في اعتقاده أنه قادر... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T10:06+0000
2026-07-13T10:07+0000
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وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية، معلقًا على الاجتماع المزمع لـ"تحالف الراغبين": "هذا تحالف من دعاة الحرب، مجموعة من الدول التي لا ترغب في السلام، وتريد استمرار الحرب، وهي واهمة في اعتقادها بإمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا. لذلك، فهو تحالف من المضللين وتحالف من دعاة الحرب".وعن العملية العسكرية الروسية الخاصة، أوضح: "جميع جوانب العملية العسكرية الخاصة تخضع بطبيعة الحال لسيطرة الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة؛ فهو يتلقى جميع المعلومات ويتخذ القرارات المناسبة".وحول ما إذا كانت روسيا مستعدة لتقديم أدلة على استخدام المجال الجوي لدول البلطيق، قال المتحدث باسم الكرملين: "الحقيقة هي أن جيشنا وأجهزتنا الأمنية ترصد ما يحلّق ومن أين وكيف. هذا أمر معروف، ولن نثبت أي شيء لأي جهة. نحن نراقب عن كثب مصادر التهديدات لمناطقنا الحدودية وأراضينا الداخلية".وتابع: "في الواقع، لطالما كانت الثقافة الروسية مصدرًا للإثراء المتبادل لروسيا نفسها وللدول التي تواجدت فيها".وأعرب المتحدث باسم الكرملين عن امتنانه لمنظمي بينالي البندقية لتعاونهم مع روسيا، قائلًا: "فيما يتعلق ببينالي البندقية، لا يسع المرء إلا أن يعرب عن أسفه: أولاً، يجب أن نعرب عن امتناننا للمنظمين الذين تعاونوا ولا يزالون يتعاونون مع ممثلينا، ونهنئهم على حقيقة أنهم متحررون من ضيق الأفق الذي يهيمن حاليًا على أوروبا".زاخاروفا تعليقا على سرقة دبابة من نصب تذكاري في خاركوف: تجسيد لـ"الهمجية الأوروبية"دراسة تحليلية: أوكرانيا لن تتمكن من بدء إنتاج صواريخ "باتريوت" في السنوات المقبلة
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الكرملين, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
الكرملين, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

الكرملين حول اجتماع "تحالف الراغبين": مجموعة من الدول لا تريد السلام

10:06 GMT 13.07.2026 (تم التحديث: 10:07 GMT 13.07.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن "تحالف الراغبين" دعاة حرب ولا يريدون السلام، مؤكدًا أن هذا التحالف مخطئ في اعتقاده أنه قادر على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.
وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية، معلقًا على الاجتماع المزمع لـ"تحالف الراغبين": "هذا تحالف من دعاة الحرب، مجموعة من الدول التي لا ترغب في السلام، وتريد استمرار الحرب، وهي واهمة في اعتقادها بإمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا. لذلك، فهو تحالف من المضللين وتحالف من دعاة الحرب".
وردًا منه على سؤال حول ما إذا كان الكرملين سيراقب اجتماع "تحالف الراغبين"، أجاب: "بالتأكيد، سنراقب عن كثب. هذه دول ترتكب أعمالًا عدائية ضدنا، لذا سنراقب عن كثب".
وعن العملية العسكرية الروسية الخاصة، أوضح: "جميع جوانب العملية العسكرية الخاصة تخضع بطبيعة الحال لسيطرة الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة؛ فهو يتلقى جميع المعلومات ويتخذ القرارات المناسبة".
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وحول ما إذا كانت روسيا مستعدة لتقديم أدلة على استخدام المجال الجوي لدول البلطيق، قال المتحدث باسم الكرملين: "الحقيقة هي أن جيشنا وأجهزتنا الأمنية ترصد ما يحلّق ومن أين وكيف. هذا أمر معروف، ولن نثبت أي شيء لأي جهة. نحن نراقب عن كثب مصادر التهديدات لمناطقنا الحدودية وأراضينا الداخلية".

ووصف محاولات الغرب لقمع الثقافة الروسية ومحوها بأنها ظاهرة مؤسفة، موضحًا: "بالطبع، تحدث محاولات لقمع الثقافة الروسية وأي مظاهر لها في الغرب، بل تحدث في كل مكان، للأسف. إنها ظاهرة مؤسفة - محاولات لمحو الثقافة الروسية، إحدى أغنى الحضارات على وجه الأرض".

وتابع: "في الواقع، لطالما كانت الثقافة الروسية مصدرًا للإثراء المتبادل لروسيا نفسها وللدول التي تواجدت فيها".
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9 يوليو, 13:11 GMT
وأعرب المتحدث باسم الكرملين عن امتنانه لمنظمي بينالي البندقية لتعاونهم مع روسيا، قائلًا: "فيما يتعلق ببينالي البندقية، لا يسع المرء إلا أن يعرب عن أسفه: أولاً، يجب أن نعرب عن امتناننا للمنظمين الذين تعاونوا ولا يزالون يتعاونون مع ممثلينا، ونهنئهم على حقيقة أنهم متحررون من ضيق الأفق الذي يهيمن حاليًا على أوروبا".
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