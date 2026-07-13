https://sarabic.ae/20260713/زاخاروفا-تعليقا-على-سرقة-دبابة-من-نصب-تذكاري-في-خاركوف-تجسيد-لـالهمجية-الأوروبية-1115161728.html
زاخاروفا تعليقا على سرقة دبابة من نصب تذكاري في خاركوف: تجسيد لـ"الهمجية الأوروبية"
زاخاروفا تعليقا على سرقة دبابة من نصب تذكاري في خاركوف: تجسيد لـ"الهمجية الأوروبية"
سبوتنيك عربي
علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على سرقة دبابة من طراز "تي-70" من مقبرة جماعية في مقاطعة خاركوف، قائلة إن الوحشية "قيمة أوروبية"... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T07:37+0000
2026-07-13T07:37+0000
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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، معلقة على الحادثة: "البربرية هي أيضًا قيمة أوروبية، إذ نشأت في أوروبا الغربية، وتم إحياؤها في القرن الحادي والعشرين، وينشرها أعضاء الاتحاد الأوروبي في كل مكان".ويوم أمس الأحد، ذكرت وسائل إعلام الأوكرانية، نقلًا عن تصريح لرئيس الإدارة العسكرية في قرية أوسكول بمقاطعة خاركوف غينادي زاغورويكو، أن "أفرادًا مجهولين سرقوا نصبًا تذكاريًا لدبابة "تي-70" أُقيم في مقبرة جماعية لقدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية في القرية".ويذكر أن هذه المقبرة دُفن فيها جنود طاقم دبابة حررت أوسكول خلال الحرب الوطنية العظمى.موسكو: النزعة النازية الجديدة في أوكرانيا باتت فوق طاقة بولنداالخارجية الروسية: قمة الناتو في أنقرة كانت مهينة لزيلينسكي
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روسيا, العالم
زاخاروفا تعليقا على سرقة دبابة من نصب تذكاري في خاركوف: تجسيد لـ"الهمجية الأوروبية"
علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على سرقة دبابة من طراز "تي-70" من مقبرة جماعية في مقاطعة خاركوف، قائلة إن الوحشية "قيمة أوروبية" لأنها نشأت في أوروبا الغربية، ويتم نشرها الآن من قبل الاتحاد الأوروبي.
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، معلقة على الحادثة: "البربرية هي أيضًا قيمة أوروبية، إذ نشأت في أوروبا الغربية، وتم إحياؤها في القرن الحادي والعشرين، وينشرها أعضاء الاتحاد الأوروبي في كل مكان".
ويوم أمس الأحد، ذكرت وسائل إعلام الأوكرانية، نقلًا عن تصريح لرئيس الإدارة العسكرية في قرية أوسكول بمقاطعة خاركوف غينادي زاغورويكو، أن "أفرادًا مجهولين سرقوا نصبًا تذكاريًا لدبابة "تي-70" أُقيم في مقبرة جماعية لقدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية في القرية".
وأشارت التقارير إلى أن 12 شاهدة قبر تضررت على الأقل في الحادث، ونوّهت إلى أن "السرقة ربما وقعت أثناء حظر للتجول".
ويذكر أن هذه المقبرة دُفن فيها جنود طاقم دبابة حررت أوسكول خلال الحرب الوطنية العظمى.