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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260710/الخارجية-الروسية-قمة-الناتو-في-أنقرة-كانت-مهينة-لزيلينسكي-1115086092.html
الخارجية الروسية: قمة الناتو في أنقرة كانت مهينة لزيلينسكي
الخارجية الروسية: قمة الناتو في أنقرة كانت مهينة لزيلينسكي
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، أن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي عُقدت في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز، كانت... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T01:40+0000
2026-07-10T01:40+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
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وقالت زاخاروفا، في تصريحات نشرها موقع وزارة الخارجية الروسية، إن: "القمة التي عقدها الناتو في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز كانت مهينة لزيلينسكي".وأضافت أن زيلينسكي لم يُدعَ إلى الجلسة العامة للقمة، واقتصر حضوره على إلقاء كلمة قصيرة خلال "منتدى الصناعات الدفاعية" التابع للحلف، مشيرةً إلى أنه: "لم يقدم للحاضرين أي شيء جديد".وتابعت أنه: "كرر مجددًا قائمته المعتادة من 'الرغبات'، مطالبًا بتوريد منظومات للدفاع الصاروخي والدفاع الجوي وذخائر لها، وروّج لـ'القدرات الإرهابية' للقوات المسلحة الأوكرانية. ولم يصدر عن أعضاء الناتو أي رد واضح على هذه التصريحات".كما لقتت زاخاروفا، إلى أن فلاديمير زيلينسكي حاول ابتزاز دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" عبر التلويح بإمكانية امتلاك أوكرانيا أسلحة نووية من أجل زيادة الدعم لكييف، إلا أنه قوبل بالتجاهل.وأضافت: "لم تُجدِ مع زيلينسكي أيضًا محاولة ابتزاز مموهة بشكل ضعيف، تمثلت في إثارة مسألة امتلاك النازيين الأوكرانيين أسلحة نووية. وكان قد صرح بذلك لصحيفة فايننشال تايمز عشية القمة، حين قال، متظاهرًا بأنه يشكو بصوت مرتفع: 'لم يكن لدينا سلاح نووي، ومن دونه لن تكون ضمن هذا النادي. بل ستكون ضمن نادي أولئك الذين يمكن مهاجمتهم'".وتابعت: "بمعنى آخر، كان يلمح بشكل لا لبس فيه إلى أنه يرى في الحصول على السلاح النووي 'ضمانة أمنية' له ولنظامه. لكن أحدًا من المشاركين في تجمع الناتو لم يُعر مثل هذه الشكاوى اهتمامًا".وترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعباً بالنار"، كما أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا.
https://sarabic.ae/20260708/بيان-قمة-الناتو-أي-هجوم-على-دولة-عضو-يعد-هجوما-على-الحلفاء-1115048023.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي

الخارجية الروسية: قمة الناتو في أنقرة كانت مهينة لزيلينسكي

01:40 GMT 10.07.2026
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
 المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، أن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي عُقدت في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز، كانت مهينة لفلاديمير زيلينسكي، مشيرةً إلى أن الحلف لم يستجب لمطالبه المتعلقة بإمدادات الأسلحة.
وقالت زاخاروفا، في تصريحات نشرها موقع وزارة الخارجية الروسية، إن: "القمة التي عقدها الناتو في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز كانت مهينة لزيلينسكي".
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
بيان قمة الناتو: أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على الحلفاء
8 يوليو, 13:37 GMT
وأضافت أن زيلينسكي لم يُدعَ إلى الجلسة العامة للقمة، واقتصر حضوره على إلقاء كلمة قصيرة خلال "منتدى الصناعات الدفاعية" التابع للحلف، مشيرةً إلى أنه: "لم يقدم للحاضرين أي شيء جديد".
وتابعت أنه: "كرر مجددًا قائمته المعتادة من 'الرغبات'، مطالبًا بتوريد منظومات للدفاع الصاروخي والدفاع الجوي وذخائر لها، وروّج لـ'القدرات الإرهابية' للقوات المسلحة الأوكرانية. ولم يصدر عن أعضاء الناتو أي رد واضح على هذه التصريحات".
كما لقتت زاخاروفا، إلى أن فلاديمير زيلينسكي حاول ابتزاز دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" عبر التلويح بإمكانية امتلاك أوكرانيا أسلحة نووية من أجل زيادة الدعم لكييف، إلا أنه قوبل بالتجاهل.

وقالت زاخاروفا، إن قمة الناتو كانت مخيبة لآمال زيلينسكي من عدة جوانب، مشيرةً إلى أن البيان الختامي لم يتضمن أي إشارة إلى انضمام أوكرانيا إلى الحلف، كما أن آمال كييف في الحصول على دعم عسكري ومالي طويل الأمد لم تتحقق.

وأضافت: "لم تُجدِ مع زيلينسكي أيضًا محاولة ابتزاز مموهة بشكل ضعيف، تمثلت في إثارة مسألة امتلاك النازيين الأوكرانيين أسلحة نووية. وكان قد صرح بذلك لصحيفة فايننشال تايمز عشية القمة، حين قال، متظاهرًا بأنه يشكو بصوت مرتفع: 'لم يكن لدينا سلاح نووي، ومن دونه لن تكون ضمن هذا النادي. بل ستكون ضمن نادي أولئك الذين يمكن مهاجمتهم'".
وتابعت: "بمعنى آخر، كان يلمح بشكل لا لبس فيه إلى أنه يرى في الحصول على السلاح النووي 'ضمانة أمنية' له ولنظامه. لكن أحدًا من المشاركين في تجمع الناتو لم يُعر مثل هذه الشكاوى اهتمامًا".
وترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعباً بالنار"، كما أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا.
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