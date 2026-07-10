https://sarabic.ae/20260710/الخارجية-الروسية-قمة-الناتو-في-أنقرة-كانت-مهينة-لزيلينسكي-1115086092.html

الخارجية الروسية: قمة الناتو في أنقرة كانت مهينة لزيلينسكي

الخارجية الروسية: قمة الناتو في أنقرة كانت مهينة لزيلينسكي

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، أن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي عُقدت في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز، كانت... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

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زيلينسكي

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وقالت زاخاروفا، في تصريحات نشرها موقع وزارة الخارجية الروسية، إن: "القمة التي عقدها الناتو في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز كانت مهينة لزيلينسكي".وأضافت أن زيلينسكي لم يُدعَ إلى الجلسة العامة للقمة، واقتصر حضوره على إلقاء كلمة قصيرة خلال "منتدى الصناعات الدفاعية" التابع للحلف، مشيرةً إلى أنه: "لم يقدم للحاضرين أي شيء جديد".وتابعت أنه: "كرر مجددًا قائمته المعتادة من 'الرغبات'، مطالبًا بتوريد منظومات للدفاع الصاروخي والدفاع الجوي وذخائر لها، وروّج لـ'القدرات الإرهابية' للقوات المسلحة الأوكرانية. ولم يصدر عن أعضاء الناتو أي رد واضح على هذه التصريحات".كما لقتت زاخاروفا، إلى أن فلاديمير زيلينسكي حاول ابتزاز دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" عبر التلويح بإمكانية امتلاك أوكرانيا أسلحة نووية من أجل زيادة الدعم لكييف، إلا أنه قوبل بالتجاهل.وأضافت: "لم تُجدِ مع زيلينسكي أيضًا محاولة ابتزاز مموهة بشكل ضعيف، تمثلت في إثارة مسألة امتلاك النازيين الأوكرانيين أسلحة نووية. وكان قد صرح بذلك لصحيفة فايننشال تايمز عشية القمة، حين قال، متظاهرًا بأنه يشكو بصوت مرتفع: 'لم يكن لدينا سلاح نووي، ومن دونه لن تكون ضمن هذا النادي. بل ستكون ضمن نادي أولئك الذين يمكن مهاجمتهم'".وتابعت: "بمعنى آخر، كان يلمح بشكل لا لبس فيه إلى أنه يرى في الحصول على السلاح النووي 'ضمانة أمنية' له ولنظامه. لكن أحدًا من المشاركين في تجمع الناتو لم يُعر مثل هذه الشكاوى اهتمامًا".وترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعباً بالنار"، كما أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا.

https://sarabic.ae/20260708/بيان-قمة-الناتو-أي-هجوم-على-دولة-عضو-يعد-هجوما-على-الحلفاء-1115048023.html

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