https://sarabic.ae/20260708/بيان-قمة-الناتو-أي-هجوم-على-دولة-عضو-يعد-هجوما-على-الحلفاء-1115048023.html

بيان قمة الناتو: أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على الحلفاء

بيان قمة الناتو: أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على الحلفاء

سبوتنيك عربي

أكد البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، المنعقدة في أنقرة اليوم الأربعاء، التزام قادة الحلف بمبدأ الدفاع الجماعي، مشددًا على أن أي هجوم يستهدف دولة... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T13:37+0000

2026-07-08T13:37+0000

2026-07-08T13:37+0000

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وأوضح البيان أن قادة الناتو أكدوا، ضمن خطط الحلف لعام 2026، مواصلة تطوير القدرات العسكرية، بما في ذلك تعزيز منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، بهدف رفع مستوى الجاهزية والردع في مواجهة التهديدات الأمنية.وجاء في البيان الختامي لقمة "الناتو" في أنقرة: "بالنسبة لعام 2026، يتعهد الحلفاء بتقديم 70 مليار يورو من المعدات العسكرية والمساعدة والتدريب لأوكرانيا، ويؤكدون التزامهم السيادي بالحفاظ على مستويات مماثلة على الأقل في عام 2027".وترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعباً بالنار"، كما أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا.

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