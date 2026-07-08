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بيان قمة الناتو: أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على الحلفاء
بيان قمة الناتو: أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على الحلفاء
سبوتنيك عربي
أكد البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، المنعقدة في أنقرة اليوم الأربعاء، التزام قادة الحلف بمبدأ الدفاع الجماعي، مشددًا على أن أي هجوم يستهدف دولة... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T13:37+0000
2026-07-08T13:37+0000
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وأوضح البيان أن قادة الناتو أكدوا، ضمن خطط الحلف لعام 2026، مواصلة تطوير القدرات العسكرية، بما في ذلك تعزيز منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، بهدف رفع مستوى الجاهزية والردع في مواجهة التهديدات الأمنية.وجاء في البيان الختامي لقمة "الناتو" في أنقرة: "بالنسبة لعام 2026، يتعهد الحلفاء بتقديم 70 مليار يورو من المعدات العسكرية والمساعدة والتدريب لأوكرانيا، ويؤكدون التزامهم السيادي بالحفاظ على مستويات مماثلة على الأقل في عام 2027".وترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعباً بالنار"، كما أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا.
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ناتو, أخبار تركيا اليوم, العالم, روسيا
ناتو, أخبار تركيا اليوم, العالم, روسيا

بيان قمة الناتو: أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على الحلفاء

13:37 GMT 08.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo, Fileحلف شمال الأطلسي الناتو
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo, File
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أكد البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، المنعقدة في أنقرة اليوم الأربعاء، التزام قادة الحلف بمبدأ الدفاع الجماعي، مشددًا على أن أي هجوم يستهدف دولة عضوًا في الحلف سيُعتبر هجومًا على جميع الحلفاء.
وأوضح البيان أن قادة الناتو أكدوا، ضمن خطط الحلف لعام 2026، مواصلة تطوير القدرات العسكرية، بما في ذلك تعزيز منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، بهدف رفع مستوى الجاهزية والردع في مواجهة التهديدات الأمنية.

وتعهد "الناتو" بتزويد أوكرانيا بمعدات ومساعدات عسكرية بقيمة 70 مليار يورو خلال عام 2026، مع الحفاظ على مستوى مماثل على الأقل خلال العام المقبل، حسبما جاء في البيان الختامي لقمة الحلف في أنقرة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
ترامب يعلن "عدم رضاه" عن دول الناتو بسبب غرينلاند وإيران‏
09:05 GMT
وجاء في البيان الختامي لقمة "الناتو" في أنقرة: "بالنسبة لعام 2026، يتعهد الحلفاء بتقديم 70 مليار يورو من المعدات العسكرية والمساعدة والتدريب لأوكرانيا، ويؤكدون التزامهم السيادي بالحفاظ على مستويات مماثلة على الأقل في عام 2027".

وأظهر البيان الختامي أن قادة "الناتو" لم يتطرقوا إلى إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الحلف، وبحسب البيان: "اقتصر حلفاء حلف شمال الأطلسي، عند مناقشة علاقات الحلف مع أوكرانيا، على عبارة مبهمة مفادها أن كييف "تسهم في الأمن عبر الأطلسي".

وترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعباً بالنار"، كما أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا.
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