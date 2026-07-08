https://sarabic.ae/20260708/ترامب-يكشف-عن-عدم-رضاه-على-دول-الناتو-بسبب-غرينلاند-وإيران-1115036335.html
ترامب يعلن "عدم رضاه" عن دول الناتو بسبب غرينلاند وإيران
ترامب يعلن "عدم رضاه" عن دول الناتو بسبب غرينلاند وإيران
سبوتنيك عربي
عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عن "عدم رضاه" تجاه شركاء بلاده في الحلف بسبب الوضع مع غرينلاند... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T09:05+0000
2026-07-08T09:05+0000
2026-07-08T09:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
الناتو
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وقال ترامب خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، في أنقرة: "أنا غير راضٍ عن الناتو بسبب الوضع مع غرينلاند وإيران".وصرّح ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه يعتقد أن مذكرة التفاهم، التي وقّعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، قد انتهت.وقال ترامب خلال إحاطة صحفية في أنقرة: "بالنسبة لي، التعامل معهم مضيعة للوقت، يمكنهم التحدث، لكنني أعتقد أنهم يضيعون وقتهم".وأضاف: "سأترك لمفاوضينا المتميزين مواصلة الحوار إن أرادوا، لكنني لا أرى أي فائدة من ذلك".وتُعقد قمة الناتو في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري، حيث من المقرر مناقشة مقترح لتخصيص 70 مليار يورو لأوكرانيا هذا العام، ومبلغ مماثل على الأقل في عام 2027.الخارجية الروسية: الناتو سيناقش سرا التهديد الإرهابي الذي يمارسه نظام كييف
https://sarabic.ae/20260707/ترامب-ينبغي-أن-تؤول-السيطرة-على-غرينلاند-لأمريكا-1115028455.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الناتو
ترامب يعلن "عدم رضاه" عن دول الناتو بسبب غرينلاند وإيران
09:05 GMT 08.07.2026 (تم التحديث: 09:13 GMT 08.07.2026)
عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عن "عدم رضاه" تجاه شركاء بلاده في الحلف بسبب الوضع مع غرينلاند ورفضهم مساعدة الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران.
وقال ترامب خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، في أنقرة: "أنا غير راضٍ عن الناتو بسبب الوضع مع غرينلاند وإيران".
وصرّح ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه يعتقد أن مذكرة التفاهم، التي وقّعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، قد انتهت.
وقال ترامب خلال إحاطة صحفية في أنقرة: "بالنسبة لي، التعامل معهم مضيعة للوقت، يمكنهم التحدث، لكنني أعتقد أنهم يضيعون وقتهم".
وأجاب ردًا على سؤال حول ما إذا كان وقف إطلاق النار لا يزال ساريًا بعد تبادل الضربات الأخير بين الولايات المتحدة وإيران: "بالنسبة لي، هذا سؤال مثير للاهتمام. أعتقد أن الأمر انتهى. لا أريد التعامل معهم".
وأضاف: "سأترك لمفاوضينا المتميزين مواصلة الحوار إن أرادوا، لكنني لا أرى أي فائدة من ذلك".
وتُعقد قمة الناتو في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري، حيث من المقرر مناقشة مقترح لتخصيص 70 مليار يورو لأوكرانيا هذا العام، ومبلغ مماثل على الأقل في عام 2027.