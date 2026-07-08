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الخارجية الروسية: الناتو سيناقش سرا التهديد الإرهابي الذي يمارسه نظام كييف

الخارجية الروسية: الناتو سيناقش سرا التهديد الإرهابي الذي يمارسه نظام كييف

سبوتنيك عربي

كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأنه من المرجح أن يتم التطرق لموضوع الإرهاب، الذي يمارسه نظام كييف عالميًا،... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T06:48+0000

2026-07-08T06:48+0000

2026-07-08T06:48+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الناتو

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وصرحت زاخاروفا في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "خلف الكواليس، وخلال اللقاءات الثنائية واللقاءات المباشرة، التي تكثر في مثل هذه الاجتماعات والفعاليات الكبرى، سيتم التطرق، في قمة الناتو، بالتأكيد لموضوع إرهاب نظام كييف، الذي ينتشر، بل أقول إنه ينتشر بالفعل في العالم".وتُعقد قمة الناتو في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري، حيث من المقرر مناقشة مقترح لتخصيص 70 مليار يورو لأوكرانيا هذا العام، ومبلغ مماثل على الأقل في عام 2027.وقال ميروشنيك، في تصريحات لصحيفة "إزفستيا" الروسية، اليوم الأربعاء، إن "هذا التمويل الضخم لن يغير مسار الحرب بالشكل الذي يراهن عليه داعمو كييف، لكنه سيؤدي إلى استمرار العمليات العسكرية لفترة أطول، مع ما يرافق ذلك من خسائر بشرية ومادية".وأضاف أن ضخ مزيد من الأموال في الصراع لن يوفر حلًا للأزمة، بل سيؤجل فرص التوصل إلى تسوية، معتبرًا أن استمرار الدعم العسكري والمالي يفاقم المواجهة بدلًا من إنهائها.ترامب: خاب أملي كثيرا في "الناتو" وحضرت إلى القمة تقديرا لأردوغان

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