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الخارجية الروسية: الناتو سيناقش سرا التهديد الإرهابي الذي يمارسه نظام كييف
الخارجية الروسية: الناتو سيناقش سرا التهديد الإرهابي الذي يمارسه نظام كييف
سبوتنيك عربي
كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأنه من المرجح أن يتم التطرق لموضوع الإرهاب، الذي يمارسه نظام كييف عالميًا،... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T06:48+0000
2026-07-08T06:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الناتو
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وصرحت زاخاروفا في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "خلف الكواليس، وخلال اللقاءات الثنائية واللقاءات المباشرة، التي تكثر في مثل هذه الاجتماعات والفعاليات الكبرى، سيتم التطرق، في قمة الناتو، بالتأكيد لموضوع إرهاب نظام كييف، الذي ينتشر، بل أقول إنه ينتشر بالفعل في العالم".وتُعقد قمة الناتو في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري، حيث من المقرر مناقشة مقترح لتخصيص 70 مليار يورو لأوكرانيا هذا العام، ومبلغ مماثل على الأقل في عام 2027.وقال ميروشنيك، في تصريحات لصحيفة "إزفستيا" الروسية، اليوم الأربعاء، إن "هذا التمويل الضخم لن يغير مسار الحرب بالشكل الذي يراهن عليه داعمو كييف، لكنه سيؤدي إلى استمرار العمليات العسكرية لفترة أطول، مع ما يرافق ذلك من خسائر بشرية ومادية".وأضاف أن ضخ مزيد من الأموال في الصراع لن يوفر حلًا للأزمة، بل سيؤجل فرص التوصل إلى تسوية، معتبرًا أن استمرار الدعم العسكري والمالي يفاقم المواجهة بدلًا من إنهائها.ترامب: خاب أملي كثيرا في "الناتو" وحضرت إلى القمة تقديرا لأردوغان
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو

الخارجية الروسية: الناتو سيناقش سرا التهديد الإرهابي الذي يمارسه نظام كييف

06:48 GMT 08.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأنه من المرجح أن يتم التطرق لموضوع الإرهاب، الذي يمارسه نظام كييف عالميًا، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تعقد في العاصمة التركية أنقرة.
وصرحت زاخاروفا في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "خلف الكواليس، وخلال اللقاءات الثنائية واللقاءات المباشرة، التي تكثر في مثل هذه الاجتماعات والفعاليات الكبرى، سيتم التطرق، في قمة الناتو، بالتأكيد لموضوع إرهاب نظام كييف، الذي ينتشر، بل أقول إنه ينتشر بالفعل في العالم".

وأكدت زاخاروفا أنها لا ترغب في وصف هذا الإرهاب بأنه أوكراني، نظرًا لعدم وجود أي صلة بينه وبين العديد من المواطنين الأوكرانيين والأوكرانيين الأصليين.

وتُعقد قمة الناتو في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري، حيث من المقرر مناقشة مقترح لتخصيص 70 مليار يورو لأوكرانيا هذا العام، ومبلغ مماثل على الأقل في عام 2027.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
إعلام: ترامب يصل إلى قمة الناتو "غاضبا من الحلفاء"
أمس, 15:37 GMT

وفي وقت سابق من اليوم، أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، أن المساعدات المالية التي يعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقديمها لأوكرانيا، والبالغة 70 مليار يورو، لن تكون كافية لتحقيق "النصر"، لكنها ستسهم في إطالة أمد القتال واستمرار إراقة الدماء.

وقال ميروشنيك، في تصريحات لصحيفة "إزفستيا" الروسية، اليوم الأربعاء، إن "هذا التمويل الضخم لن يغير مسار الحرب بالشكل الذي يراهن عليه داعمو كييف، لكنه سيؤدي إلى استمرار العمليات العسكرية لفترة أطول، مع ما يرافق ذلك من خسائر بشرية ومادية".
وأضاف أن ضخ مزيد من الأموال في الصراع لن يوفر حلًا للأزمة، بل سيؤجل فرص التوصل إلى تسوية، معتبرًا أن استمرار الدعم العسكري والمالي يفاقم المواجهة بدلًا من إنهائها.
ترامب: خاب أملي كثيرا في "الناتو" وحضرت إلى القمة تقديرا لأردوغان
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