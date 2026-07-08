https://sarabic.ae/20260708/الخارجية-الروسية-70-مليار-يورو-من-الناتو-لن-تمنح-أوكرانيا-النصر-لكنها-ستطيل-أمد-الحرب-1115030093.html
الخارجية الروسية: 70 مليار يورو من الناتو لن تمنح أوكرانيا النصر لكنها ستطيل أمد الحرب
الخارجية الروسية: 70 مليار يورو من الناتو لن تمنح أوكرانيا النصر لكنها ستطيل أمد الحرب
سبوتنيك عربي
أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن المساعدات المالية التي يعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقديمها لأوكرانيا، والبالغة 70 مليار... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T01:44+0000
2026-07-08T01:44+0000
2026-07-08T01:44+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الناتو
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وقال ميروشنيك، في تصريحات لصحيفة "إزفستيا"، إن هذا التمويل الضخم لن يغير مسار الحرب بالشكل الذي يراهن عليه داعمو كييف، لكنه سيؤدي إلى استمرار العمليات العسكرية لفترة أطول، مع ما يرافق ذلك من خسائر بشرية ومادية.وأشار المسؤول الروسي إلى أن بعض الدول الغربية تراهن على أن زيادة حجم المساعدات ستمنح أوكرانيا أفضلية ميدانية، إلا أن موسكو ترى أن هذه التقديرات لا تستند إلى الواقع العسكري.وتُعقد قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة يومي 7 و8 يوليو، حيث يناقش قادة الدول الأعضاء مقترحاً لتخصيص 70 مليار يورو لأوكرانيا خلال العام الجاري، مع بحث تقديم مبلغ مماثل على الأقل خلال عام 2027.ويأتي هذا المقترح في إطار استمرار الدعم الغربي لكييف، في وقت لا تزال فيه الحرب الروسية الأوكرانية تشهد مواجهات متواصلة، وسط تباين في المواقف بشأن سبل إنهاء النزاع.
https://sarabic.ae/20260707/ترامب-خاب-أملي-كثيرا-في-الناتو-وحضرت-إلى-القمة-تقديرا-لأردوغان-1115018076.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو
روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو
الخارجية الروسية: 70 مليار يورو من الناتو لن تمنح أوكرانيا النصر لكنها ستطيل أمد الحرب
أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن المساعدات المالية التي يعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقديمها لأوكرانيا، والبالغة 70 مليار يورو، لن تكون كافية لتحقيق النصر، لكنها ستسهم في إطالة أمد القتال واستمرار إراقة الدماء.
وقال ميروشنيك، في تصريحات لصحيفة "إزفستيا"، إن هذا التمويل الضخم لن يغير مسار الحرب بالشكل الذي يراهن عليه داعمو كييف، لكنه سيؤدي إلى استمرار العمليات العسكرية لفترة أطول، مع ما يرافق ذلك من خسائر بشرية ومادية.
وأضاف أن ضخ مزيد من الأموال في الصراع لن يوفر حلاً للأزمة، بل سيؤجل فرص التوصل إلى تسوية، معتبراً أن استمرار الدعم العسكري والمالي يفاقم المواجهة بدلاً من إنهائها.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن بعض الدول الغربية تراهن على أن زيادة حجم المساعدات ستمنح أوكرانيا أفضلية ميدانية، إلا أن موسكو ترى أن هذه التقديرات لا تستند إلى الواقع العسكري.
وتُعقد قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة يومي 7 و8 يوليو، حيث يناقش قادة الدول الأعضاء مقترحاً لتخصيص 70 مليار يورو لأوكرانيا خلال العام الجاري، مع بحث تقديم مبلغ مماثل على الأقل خلال عام 2027.
ويأتي هذا المقترح في إطار استمرار الدعم الغربي لكييف، في وقت لا تزال فيه الحرب الروسية الأوكرانية تشهد مواجهات متواصلة، وسط تباين في المواقف بشأن سبل إنهاء النزاع.