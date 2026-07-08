الخارجية الروسية: 70 مليار يورو من الناتو لن تمنح أوكرانيا النصر لكنها ستطيل أمد الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
950 مليون شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2030" خاصية "واتساب الجديدة"، لماذا تثير الشكوك؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
10:00 GMT
123 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:21 GMT
28 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
09:03 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:03 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260708/الخارجية-الروسية-70-مليار-يورو-من-الناتو-لن-تمنح-أوكرانيا-النصر-لكنها-ستطيل-أمد-الحرب-1115030093.html
الخارجية الروسية: 70 مليار يورو من الناتو لن تمنح أوكرانيا النصر لكنها ستطيل أمد الحرب
الخارجية الروسية: 70 مليار يورو من الناتو لن تمنح أوكرانيا النصر لكنها ستطيل أمد الحرب
سبوتنيك عربي
أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن المساعدات المالية التي يعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقديمها لأوكرانيا، والبالغة 70 مليار... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T01:44+0000
2026-07-08T01:44+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113967925_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_b9e7b96085f833868c2683749f1c2115.jpg
وقال ميروشنيك، في تصريحات لصحيفة "إزفستيا"، إن هذا التمويل الضخم لن يغير مسار الحرب بالشكل الذي يراهن عليه داعمو كييف، لكنه سيؤدي إلى استمرار العمليات العسكرية لفترة أطول، مع ما يرافق ذلك من خسائر بشرية ومادية.وأشار المسؤول الروسي إلى أن بعض الدول الغربية تراهن على أن زيادة حجم المساعدات ستمنح أوكرانيا أفضلية ميدانية، إلا أن موسكو ترى أن هذه التقديرات لا تستند إلى الواقع العسكري.وتُعقد قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة يومي 7 و8 يوليو، حيث يناقش قادة الدول الأعضاء مقترحاً لتخصيص 70 مليار يورو لأوكرانيا خلال العام الجاري، مع بحث تقديم مبلغ مماثل على الأقل خلال عام 2027.ويأتي هذا المقترح في إطار استمرار الدعم الغربي لكييف، في وقت لا تزال فيه الحرب الروسية الأوكرانية تشهد مواجهات متواصلة، وسط تباين في المواقف بشأن سبل إنهاء النزاع.
https://sarabic.ae/20260707/ترامب-خاب-أملي-كثيرا-في-الناتو-وحضرت-إلى-القمة-تقديرا-لأردوغان-1115018076.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113967925_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_ff034cc661a33cd8d812361a87e4bfcb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو
روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو

الخارجية الروسية: 70 مليار يورو من الناتو لن تمنح أوكرانيا النصر لكنها ستطيل أمد الحرب

01:44 GMT 08.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن المساعدات المالية التي يعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقديمها لأوكرانيا، والبالغة 70 مليار يورو، لن تكون كافية لتحقيق النصر، لكنها ستسهم في إطالة أمد القتال واستمرار إراقة الدماء.
وقال ميروشنيك، في تصريحات لصحيفة "إزفستيا"، إن هذا التمويل الضخم لن يغير مسار الحرب بالشكل الذي يراهن عليه داعمو كييف، لكنه سيؤدي إلى استمرار العمليات العسكرية لفترة أطول، مع ما يرافق ذلك من خسائر بشرية ومادية.
وأضاف أن ضخ مزيد من الأموال في الصراع لن يوفر حلاً للأزمة، بل سيؤجل فرص التوصل إلى تسوية، معتبراً أن استمرار الدعم العسكري والمالي يفاقم المواجهة بدلاً من إنهائها.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن بعض الدول الغربية تراهن على أن زيادة حجم المساعدات ستمنح أوكرانيا أفضلية ميدانية، إلا أن موسكو ترى أن هذه التقديرات لا تستند إلى الواقع العسكري.
وتُعقد قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة يومي 7 و8 يوليو، حيث يناقش قادة الدول الأعضاء مقترحاً لتخصيص 70 مليار يورو لأوكرانيا خلال العام الجاري، مع بحث تقديم مبلغ مماثل على الأقل خلال عام 2027.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
ترامب: خاب أملي كثيرا في "الناتو" وحضرت إلى القمة تقديرا لأردوغان
أمس, 13:20 GMT
ويأتي هذا المقترح في إطار استمرار الدعم الغربي لكييف، في وقت لا تزال فيه الحرب الروسية الأوكرانية تشهد مواجهات متواصلة، وسط تباين في المواقف بشأن سبل إنهاء النزاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала