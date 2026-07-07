https://sarabic.ae/20260707/ترامب-خاب-أملي-كثيرا-في-الناتو-وحضرت-إلى-القمة-تقديرا-لأردوغان-1115018076.html
ترامب: خاب أملي كثيرا في "الناتو" وحضرت إلى القمة تقديرا لأردوغان
ترامب: خاب أملي كثيرا في "الناتو" وحضرت إلى القمة تقديرا لأردوغان
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن خيبة أمله من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأنه كان سيغيب عن قمة الحلف لو لم تُعقد في تركيا. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال ترامب خلال لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة: "لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة من الناتو، وبصراحة، لو لم تُعقد القمة في تركيا، حيث صديقي (الرئيس التركي رجب طيب أردوغان) قائد قوي ورجل ذو نفوذ كبير، لكان من المحتمل جدًا ألا أحضر".وتستضيف العاصمة التركية أنقرة قمة "الناتو" يومي 7 و8 تموز/يوليو الجاري. ومن المتوقع أن يكون إعادة توزيع المسؤوليات داخل الحلف أحد المحاور الرئيسية في القمة حيث طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً وتكراراً الحلفاء الأوروبيين بتحمل حصة أكبر بكثير من تكاليف دفاعهم.
https://sarabic.ae/20260707/روته-الناتو-يعتزم-استثمار-أكثر-من-40-مليار-دولار-في-تطوير-الطائرات-المسيرة-1115014889.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: خاب أملي كثيرا في "الناتو" وحضرت إلى القمة تقديرا لأردوغان
13:20 GMT 07.07.2026 (تم التحديث: 13:21 GMT 07.07.2026)
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن خيبة أمله من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأنه كان سيغيب عن قمة الحلف لو لم تُعقد في تركيا.
وقال ترامب خلال لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة: "لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة من الناتو، وبصراحة، لو لم تُعقد القمة في تركيا، حيث صديقي (الرئيس التركي رجب طيب أردوغان) قائد قوي ورجل ذو نفوذ كبير، لكان من المحتمل جدًا ألا أحضر".
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته ستبحث إمكانية إجراء خفض إضافي للقوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا.
وأضاف ترامب، ردًا على سؤال للصحفيين خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة، بشأن ما إذا كان يعتزم سحب مزيد من القوات الأمريكية من أوروبا: "سنبحث هذا الأمر".
وتستضيف العاصمة التركية أنقرة قمة "الناتو" يومي 7 و8 تموز/يوليو الجاري. ومن المتوقع أن يكون إعادة توزيع المسؤوليات داخل الحلف أحد المحاور الرئيسية في القمة حيث طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً وتكراراً الحلفاء الأوروبيين بتحمل حصة أكبر بكثير من تكاليف دفاعهم.