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روته: الناتو يعتزم استثمار أكثر من 40 مليار دولار في تطوير الطائرات المسيرة
روته: الناتو يعتزم استثمار أكثر من 40 مليار دولار في تطوير الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، خلال فعاليات منتدى الناتو الصناعي في العاصمة التركية أنقرة، أن دول الحلف "ستستثمر أكثر من 40 مليار... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T12:06+0000
2026-07-07T12:06+0000
الناتو
العالم
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وقال روته، اليوم الثلاثاء: "نطلق اليوم مبادرة الناتو للتفوق في مجال الطائرات المسيرة 'درون إيدج'. ومن خلال هذه المبادرة، سيستثمر الحلفاء أكثر من 40 مليار دولار في قدرات الطائرات المسيرة ومكافحتها على مدى السنوات الخمس المقبلة".وأضاف: "يلتزم الحلفاء أيضًا بتدريب خمسة أضعاف عدد مشغلي الطائرات المسيرة في قواتهم المسلحة، بحلول نهاية عام 2027".وانضمت فنلندا وفرنسا والسويد إلى برنامج تدريب الطيارين العسكريين التابع لحلف الناتو في أوروبا، ليصل إجمالي عدد الدول المشاركة إلى 20 دولة، مع 16 مركز تدريب في 8 دول.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حلف الناتو، من خلال زيادة ميزانيته العسكرية، يستفز العسكرة العالمية وسباق التسلح. وأشار أيضًا إلى أن ذلك يتم عبر ادعاءات كاذبة حول تهديد مزعوم من روسيا، تستخدمها النخب الغربية لابتزاز الأموال من دافعي الضرائب وتبرير أخطائها الاقتصادية.وزير الدفاع البولندي: بلادنا تخفض بشكل كبير شحنات الأسلحة إلى أوكرانياالخارجية الروسية: دول البلطيق "تلعب بالنار" بإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا
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الناتو, العالم
الناتو, العالم

روته: الناتو يعتزم استثمار أكثر من 40 مليار دولار في تطوير الطائرات المسيرة

12:06 GMT 07.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaالأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، خلال فعاليات منتدى الناتو الصناعي في العاصمة التركية أنقرة، أن دول الحلف "ستستثمر أكثر من 40 مليار دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة، في تطوير الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحتها، كجزء من مبادرة الناتو الجديدة "درون إيدج".
وقال روته، اليوم الثلاثاء: "نطلق اليوم مبادرة الناتو للتفوق في مجال الطائرات المسيرة 'درون إيدج'. ومن خلال هذه المبادرة، سيستثمر الحلفاء أكثر من 40 مليار دولار في قدرات الطائرات المسيرة ومكافحتها على مدى السنوات الخمس المقبلة".

وبحسب قوله، اتفق أعضاء الحلف أيضًا على "زيادة تدريب المتخصصين بشكل كبير لتشغيل هذه الأنظمة".

وأضاف: "يلتزم الحلفاء أيضًا بتدريب خمسة أضعاف عدد مشغلي الطائرات المسيرة في قواتهم المسلحة، بحلول نهاية عام 2027".

وأعلن روته أن حلف الناتو "سيطلق أيضًا منصة مخصصة لتسريع شراء قدرات مكافحة الطائرات المسيرة"، وأن الحلف "سيوقع عقودًا بمئات الملايين من الدولارات لشراء طائرات استطلاع مسيرة للدول الأعضاء".

مقر الناتو الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
موسكو: الناتو سيواصل تشكيل تهديدات لأمن روسيا
أمس, 05:37 GMT
وانضمت فنلندا وفرنسا والسويد إلى برنامج تدريب الطيارين العسكريين التابع لحلف الناتو في أوروبا، ليصل إجمالي عدد الدول المشاركة إلى 20 دولة، مع 16 مركز تدريب في 8 دول.

وأوضح روته أن حلف شمال الأطلسي "يأخذ في الاعتبار تجربة النزاعات المسلحة الحديثة، بما في ذلك القتال في أوكرانيا، عند تطوير المبادرة الجديدة".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حلف الناتو، من خلال زيادة ميزانيته العسكرية، يستفز العسكرة العالمية وسباق التسلح. وأشار أيضًا إلى أن ذلك يتم عبر ادعاءات كاذبة حول تهديد مزعوم من روسيا، تستخدمها النخب الغربية لابتزاز الأموال من دافعي الضرائب وتبرير أخطائها الاقتصادية.
وزير الدفاع البولندي: بلادنا تخفض بشكل كبير شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا
الخارجية الروسية: دول البلطيق "تلعب بالنار" بإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا
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