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موسكو: الناتو سيواصل تشكيل تهديدات لأمن روسيا
موسكو: الناتو سيواصل تشكيل تهديدات لأمن روسيا
سبوتنيك عربي
أكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلينيكوف، أن موسكو تتوقع أن يواصل حلف شمال الأطلسي (الناتو) تشكيل تهديدات لأمن روسيا في... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T05:37+0000
2026-07-06T05:37+0000
العالم
الناتو
روسيا
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وقال ماسلينيكوف لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "سيواصل حلف شمال الأطلسي دفع أجندة المواجهة تجاه روسيا، ومن الناحية العملية، خلق تهديدات لأمننا في اتجاهات جغرافية مختلفة وفي بيئات عملياتية مختلفة".وأوضح أنه "في سياق القضية الأخيرة، سيجري بلا شك تناول المسألة الروسية أيضًا، ومن الصعب الآن التنبؤ بمدى قدرة أعضاء الناتو على التقدم في هذا الاتجاه".وقال ماسلينيكوف: "ومع ذلك، فإن المسار الحالي للحلف على الاتجاه الروسي، واضح تمامًا، حتى في ظل غياب وثيقة عقائدية منفصلة بهذا الشأن".ووفقًا للدبلوماسي الروسي، فإن "هذا المسار جرى ترسيخه، على وجه الخصوص، في المفهوم الإستراتيجي لحلف الناتو لعام 2022، حيث أُعلنت بلادنا 'التهديد الأكثر أهمية والمباشر لأمن الحلفاء، وللسلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية".وفي وقت سابق، وخلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتفصيل، أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إذ لا جدوى من ذلك.احتجاجات مناهضة لحلف "الناتو" في تركيا قبيل انعقاد قمته في أنقرة... فيديوبيستوريوس: ألمانيا تعتزم تقديم أكبر مساهمة لدعم أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260706/مصدر-دبلوماسي-أوروبي-الولايات-المتحدة-تنقل-تكاليف-الناتو-إلى-أوروبا-1114979062.html
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العالم, الناتو, روسيا
العالم, الناتو, روسيا

موسكو: الناتو سيواصل تشكيل تهديدات لأمن روسيا

05:37 GMT 06.07.2026
© archello.comمقر الناتو الجديد
مقر الناتو الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
© archello.com
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أكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلينيكوف، أن موسكو تتوقع أن يواصل حلف شمال الأطلسي (الناتو) تشكيل تهديدات لأمن روسيا في مختلف الاتجاهات.
وقال ماسلينيكوف لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "سيواصل حلف شمال الأطلسي دفع أجندة المواجهة تجاه روسيا، ومن الناحية العملية، خلق تهديدات لأمننا في اتجاهات جغرافية مختلفة وفي بيئات عملياتية مختلفة".

وأشار ماسلينيكوف إلى أنه "من المتوقع أن يتركز الاهتمام على قضايا تعزيز الروابط العابرة للأطلسي وتنفيذ قرارات القمة السابقة للحلف في لاهاي عام 2025، والمتعلقة بزيادة الإنفاق العسكري (حتى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035)، وبناء قدرات المجمع الصناعي العسكري، فضلًا عن تقديم المساعدات لأوكرانيا".

وأوضح أنه "في سياق القضية الأخيرة، سيجري بلا شك تناول المسألة الروسية أيضًا، ومن الصعب الآن التنبؤ بمدى قدرة أعضاء الناتو على التقدم في هذا الاتجاه".
وقال ماسلينيكوف: "ومع ذلك، فإن المسار الحالي للحلف على الاتجاه الروسي، واضح تمامًا، حتى في ظل غياب وثيقة عقائدية منفصلة بهذا الشأن".
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
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02:10 GMT
ووفقًا للدبلوماسي الروسي، فإن "هذا المسار جرى ترسيخه، على وجه الخصوص، في المفهوم الإستراتيجي لحلف الناتو لعام 2022، حيث أُعلنت بلادنا 'التهديد الأكثر أهمية والمباشر لأمن الحلفاء، وللسلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية".
وأضاف ماسلينيكوف: "نحن لا نرى أي أسس لتوقع حدوث تغييرات في نهج الناتو في المستقبل القريب".
وفي وقت سابق، وخلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتفصيل، أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إذ لا جدوى من ذلك.
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