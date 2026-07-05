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بيستوريوس: ألمانيا تعتزم تقديم أكبر مساهمة لدعم أوكرانيا
بيستوريوس: ألمانيا تعتزم تقديم أكبر مساهمة لدعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن ألمانيا تعتزم تقديم أكبر مساهمة فردية بين دول الناتو كجزء من أحدث حزمة دعم عسكري لأوكرانيا. 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T13:36+0000
2026-07-05T13:36+0000
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وقال بيستوريوس في مقابلة مع صحيفة ألمانية عندما سئل عن حجم مشاركة ألمانيا: "لا شك أن حصة ألمانيا ستكون أكبر مساهمة فردية".وأضاف: "نحن نتحدث عن مبلغ إجمالي قدره 70 مليار يورو"، إلا أنه لم يذكر الأرقام الدقيقة للمخصصات الألمانية ضمن هذا المبلغ.أفاد موقع "تي-أونلاين" الإخباري الألماني بأن الحكومة الألمانية خصصت مبلغاً قياسياً قدره 11.5 مليار يورو في الميزانية الفيدرالية لعام 2026، سيُستخدم لشراء المدفعية والطائرات المسيّرة والمركبات المدرعة وغيرها من الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية. وأقرت وزارة الدفاع الألمانية بأن هذا المبلغ هو الأعلى منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عام 2022.ترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وتعتبر "لعباً بالنار". وقد صرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.خبير روسي: برلين تتجه نحو عسكرة الاقتصاد وإعادة تشكيل الجيشإيطاليا تعرقل اتفاقا حول المساعدات العسكرية لحلف الناتو إلى كييف حتى عام 2027
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أخبار ألمانيا, العالم
بيستوريوس: ألمانيا تعتزم تقديم أكبر مساهمة لدعم أوكرانيا
أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن ألمانيا تعتزم تقديم أكبر مساهمة فردية بين دول الناتو كجزء من أحدث حزمة دعم عسكري لأوكرانيا.
وقال بيستوريوس في مقابلة مع صحيفة ألمانية عندما سئل عن حجم مشاركة ألمانيا: "لا شك أن حصة ألمانيا ستكون أكبر مساهمة فردية".
ووفقاً له، تتوقع كييف الحصول على تمويل ليس فقط من قروض الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضاً من "صندوق الدعم الجديد".
وأضاف: "نحن نتحدث عن مبلغ إجمالي قدره 70 مليار يورو"، إلا أنه لم يذكر الأرقام الدقيقة للمخصصات الألمانية ضمن هذا المبلغ.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق أن ألمانيا أصبحت الراعي الرئيسي للصراع في أوكرانيا، كما أنها رائدة في عسكرة البلاد.
أفاد موقع "تي-أونلاين" الإخباري الألماني بأن الحكومة الألمانية خصصت مبلغاً قياسياً قدره 11.5 مليار يورو في الميزانية الفيدرالية لعام 2026، سيُستخدم لشراء المدفعية والطائرات المسيّرة والمركبات المدرعة وغيرها من الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية. وأقرت وزارة الدفاع الألمانية بأن هذا المبلغ هو الأعلى منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عام 2022.
في يونيو، وذكر موقع بوليتيكو، نقلاً عن دبلوماسيين من دول حلف شمال الأطلسي، أن أعضاء الناتو كانوا يناقشون التزامات مالية جديدة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة إجمالية قدرها 70 مليار يورو.
ترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وتعتبر "لعباً بالنار". وقد صرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.