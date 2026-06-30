https://sarabic.ae/20260630/إيطاليا-تعرقل-اتفاقا-حول-المساعدات-العسكرية-لحلف-الناتو-إلى-كييف-حتى-عام-2027-1114849316.html
إيطاليا تعرقل اتفاقا حول المساعدات العسكرية لحلف الناتو إلى كييف حتى عام 2027
إيطاليا تعرقل اتفاقا حول المساعدات العسكرية لحلف الناتو إلى كييف حتى عام 2027
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة ألمانية، أن دول الناتو فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن التزامات طويلة الأجل للمساعدات العسكرية لكييف حتى عام 2027، حيث عارضت إيطاليا هذا المقترح. 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T20:54+0000
2026-06-30T20:54+0000
2026-06-30T20:54+0000
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وأضافت الصحيفة، أنه "لا يزال هناك اعتراض على الجزء الثاني من الالتزام، الذي يُحدد استقرار المساعدات (لكييف). وكان من المفترض أن ينص (مسودة الإعلان) على أن الحلفاء يؤكدون مجددًا التزاماتهم السيادية بـ'الحفاظ على مستوى مماثل على الأقل' من المساعدات في عام 2027".وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتُورِّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، وتُعدّ "لعبًا بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن ضخ الغرب للأسلحة في أوكرانيا لا يُسهِّل المفاوضات، بل سيكون له أثر سلبي.
https://sarabic.ae/20260630/إعلام-الناتو-يتبنى-ممارسات-تشبه-أساليب-هتلر-في-الحرب-العالمية-الثانية-1114832235.html
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روسيا, العالم, الناتو
إيطاليا تعرقل اتفاقا حول المساعدات العسكرية لحلف الناتو إلى كييف حتى عام 2027
ذكرت صحيفة ألمانية، أن دول الناتو فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن التزامات طويلة الأجل للمساعدات العسكرية لكييف حتى عام 2027، حيث عارضت إيطاليا هذا المقترح.
وأضافت الصحيفة، أنه "لا يزال هناك اعتراض على الجزء الثاني من الالتزام، الذي يُحدد استقرار المساعدات (لكييف). وكان من المفترض أن ينص (مسودة الإعلان) على أن الحلفاء يؤكدون مجددًا التزاماتهم السيادية بـ'الحفاظ على مستوى مماثل على الأقل' من المساعدات في عام 2027".
وكانت دول الناتو قد وافقت على تخصيص 70 مليار يورو كدعم عسكري لأوكرانيا في عام 2026، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التزامات مماثلة لعام 2027 بسبب الخلافات.
من جانبها، عرقلت الولايات المتحدة إدراج عبارة "الرابط الوثيق" بين أوكرانيا وأمن أوروبا في مسودة البيان الختامي للقمة. ووفقًا لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ، لم تتضمن المسودة في نهاية المطاف سوى عبارة مقتضبة: "تساهم أوكرانيا في الأمن عبر الأطلسي".
وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتُورِّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، وتُعدّ "لعبًا بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن ضخ الغرب للأسلحة في أوكرانيا لا يُسهِّل المفاوضات، بل سيكون له أثر سلبي.