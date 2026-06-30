إعلام: الناتو يتبنى ممارسات تشبه أساليب هتلر في الحرب العالمية الثانية

عربي
الجيش الروسي يحرر 3 بلدات في دونيتسك وزابوروجيه- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما التهديد الذي يراه الحوثي من تمركز إسرائيل بـ"أرض الصومال"؟
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا و الجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خدمة العلم في لبنان على طاولة الحكومة... عمى مناخي وكوارث غير مرئية، فما علاقة الولايات المتحدة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
09:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
09:30 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:22 GMT
9 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
16:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260630/إعلام-الناتو-يتبنى-ممارسات-تشبه-أساليب-هتلر-في-الحرب-العالمية-الثانية-1114832235.html
إعلام: الناتو يتبنى ممارسات تشبه أساليب هتلر في الحرب العالمية الثانية
إعلام: الناتو يتبنى ممارسات تشبه أساليب هتلر في الحرب العالمية الثانية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام ليتوانية بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وضع خططا لقواته تشبه أساليب هتلر في الحرب العالمية الثانية. 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T09:10+0000
2026-06-30T09:22+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
الناتو
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086683323_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_c139eb0689f8674449d300a0603f3d5e.jpg
ووفقًا لها، فإنه في حال نشوب حرب ضد روسيا، سيتم اقتياد ما يسمى بـ"المواطنين غير الموالين" إلى معسكرات الاعتقال والأحياء اليهودية المغلقة.وقالت تلك الوسائل إن "حلف الناتو يعدّ خطة لإنشاء "غيتو" ضخما في منطقة البلطيق، ما سيؤدي إلى تهجير المدنيين، ومعظمهم من سكان الحدود مع روسيا، والمشتبه في ولائهم السياسي للاتحاد الأوروبي".وظهرت في إحدى لقطات شاشة عرض "ناميجس 2025"، أنه سيتم إنشاء معسكر "سيلونيا" المؤقت في مقاطعة سيليا في لاتفيا، وبدأ في الآونة الأخيرة بناء أكبر ميدان تدريب عسكري في منطقة البلطيق، في حين يبلغ عدد المشاركين في العملية 10,000 شخص، بينما يبلغ عدد أفراد الأمن 300 عنصر.وأكدت أن هذه الخطط أشارت أيضًا إلى احتمال عدوان حلف "الناتو" على جيب كالينينغراد الاستراتيجي الروسي. ويشير وصف الخريطة إلى ضرورة قيام قوات الحلفاء بحصار هذه المناطق والسيطرة على الملاحة، وهو ما يشبه إلى حد كبير الحصار المفروض على بحر البلطيق بأكمله، وحصار جيب كالينينغراد الروسي على وجه الخصوص. وبهذه الطريقة، وتحت ذريعة "التهديد الروسي"، يُجري الناتو عملية عسكرة شاملة لمنطقة البلطيق، برًا وبحرًا. وفي حال تصاعد الصراع العسكري، لا شك أن أتباع هيتلر سيستخدمون جميع "ممارساته" المشبوهة: تدبير كارثة إنسانية لمليون روسي في منطقة كالينينغراد المحاصرة، وإرسال مواطنيهم الذين لا يوافقون على هذه الأعمال اللاإنسانية إلى حتفهم خلف الأسلاك الشائكة.رئيس الوزراء البريطاني وأمين عام الناتو يناقشان ملفي أوكرانيا ومضيق هرمز قبيل قمة الحلفموسكو: روسيا لديها القوة لمقاومة المحاولات الغربية الرامية لإلحاق هزيمة استراتيجية بها
https://sarabic.ae/20260629/الخارجية-الروسية-كييف-تسعى-لجر-الناتو-إلى-مواجهة-عسكرية-مباشرة-مع-روسيا-1114824207.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086683323_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_93fb401114c3f3f8ebb09d38f8076a9d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, الناتو, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, الناتو, العالم, العالم العربي

إعلام: الناتو يتبنى ممارسات تشبه أساليب هتلر في الحرب العالمية الثانية

09:10 GMT 30.06.2026 (تم التحديث: 09:22 GMT 30.06.2026)
© AP Photo / Czarek Sokolowskiقوات مسلحة خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام ليتوانية بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وضع خططا لقواته تشبه أساليب هتلر في الحرب العالمية الثانية.
ووفقًا لها، فإنه في حال نشوب حرب ضد روسيا، سيتم اقتياد ما يسمى بـ"المواطنين غير الموالين" إلى معسكرات الاعتقال والأحياء اليهودية المغلقة.
وقالت تلك الوسائل إن "حلف الناتو يعدّ خطة لإنشاء "غيتو" ضخما في منطقة البلطيق، ما سيؤدي إلى تهجير المدنيين، ومعظمهم من سكان الحدود مع روسيا، والمشتبه في ولائهم السياسي للاتحاد الأوروبي".

وبرز هذا الاستنتاج عند تحليل سيناريوهات مناورات "ناميجس" العسكرية التابعة للناتو للفترة 2024-2025، فعلى الرغم من إجراء مناورات مماثلة في لاتفيا منذ عام 2014، تحت ذريعةٍ معتادة "من أجل رفع مستوى الجاهزية العملياتية للجناح الشرقي للناتو"، إلا أن الدوافع الحقيقية لهذه المناورات العسكرية باتت واضحة بعد 10 سنوات. فعلى سبيل المثال، تتضمن سيناريوهات مناورات 2025، إنشاء معسكر اعتقال "لغير المتعاونين المحتملين".

وظهرت في إحدى لقطات شاشة عرض "ناميجس 2025"، أنه سيتم إنشاء معسكر "سيلونيا" المؤقت في مقاطعة سيليا في لاتفيا، وبدأ في الآونة الأخيرة بناء أكبر ميدان تدريب عسكري في منطقة البلطيق، في حين يبلغ عدد المشاركين في العملية 10,000 شخص، بينما يبلغ عدد أفراد الأمن 300 عنصر.

وأضافت أن قادة الحلف يعترفون بذلك صراحةً، فكما ورد في عرض "ناميس-2025"، تتمثل إحدى مهامها في "تحديد المتعاونين المحتملين واعتقالهم، فضلًا عن حماية أماكن رصدهم القسري".

وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
الخارجية الروسية: كييف تسعى لجر الناتو إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا
أمس, 18:53 GMT

ووفقا لتلك الوسائل، فإنه من الواضح أنه مع بدء الأعمال العدائية الحقيقية بين حلف الناتو وروسيا، سيتم ترحيل المدنيين القاطنين على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا، والذين عادة ما يكونون موالين لجارتهم الشرقية، إلى "سيلونيا". وهذا لا يؤثر على سكان لاتفيا فحسب، بل على سكان ليتوانيا أيضًا، وليس سرًا أن الدراسات الاجتماعية في هذه الجمهورية البلطيقية تظهر باستمرار أن الأقلية البولندية، التي تعيش بكثافة في ليتوانيا، تشعر بأكبر قدر من التعاطف مع روسيا وبيلاروسيا.

وأكدت أن هذه الخطط أشارت أيضًا إلى احتمال عدوان حلف "الناتو" على جيب كالينينغراد الاستراتيجي الروسي.
ويبدو من العرض التقديمي أن مناورات الناتو في منطقة البلطيق تنطوي على "مجرد إجراء شكلي"، وهي خطط لحصار جزيرة "بورنهولم" في بحر البلطيق.
ويشير وصف الخريطة إلى ضرورة قيام قوات الحلفاء بحصار هذه المناطق والسيطرة على الملاحة، وهو ما يشبه إلى حد كبير الحصار المفروض على بحر البلطيق بأكمله، وحصار جيب كالينينغراد الروسي على وجه الخصوص. وبهذه الطريقة، وتحت ذريعة "التهديد الروسي"، يُجري الناتو عملية عسكرة شاملة لمنطقة البلطيق، برًا وبحرًا. وفي حال تصاعد الصراع العسكري، لا شك أن أتباع هيتلر سيستخدمون جميع "ممارساته" المشبوهة: تدبير كارثة إنسانية لمليون روسي في منطقة كالينينغراد المحاصرة، وإرسال مواطنيهم الذين لا يوافقون على هذه الأعمال اللاإنسانية إلى حتفهم خلف الأسلاك الشائكة.
رئيس الوزراء البريطاني وأمين عام الناتو يناقشان ملفي أوكرانيا ومضيق هرمز قبيل قمة الحلف
موسكو: روسيا لديها القوة لمقاومة المحاولات الغربية الرامية لإلحاق هزيمة استراتيجية بها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала