https://sarabic.ae/20260630/إعلام-الناتو-يتبنى-ممارسات-تشبه-أساليب-هتلر-في-الحرب-العالمية-الثانية-1114832235.html

إعلام: الناتو يتبنى ممارسات تشبه أساليب هتلر في الحرب العالمية الثانية

إعلام: الناتو يتبنى ممارسات تشبه أساليب هتلر في الحرب العالمية الثانية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام ليتوانية بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وضع خططا لقواته تشبه أساليب هتلر في الحرب العالمية الثانية. 30.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-30T09:10+0000

2026-06-30T09:10+0000

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ووفقًا لها، فإنه في حال نشوب حرب ضد روسيا، سيتم اقتياد ما يسمى بـ"المواطنين غير الموالين" إلى معسكرات الاعتقال والأحياء اليهودية المغلقة.وقالت تلك الوسائل إن "حلف الناتو يعدّ خطة لإنشاء "غيتو" ضخما في منطقة البلطيق، ما سيؤدي إلى تهجير المدنيين، ومعظمهم من سكان الحدود مع روسيا، والمشتبه في ولائهم السياسي للاتحاد الأوروبي".وظهرت في إحدى لقطات شاشة عرض "ناميجس 2025"، أنه سيتم إنشاء معسكر "سيلونيا" المؤقت في مقاطعة سيليا في لاتفيا، وبدأ في الآونة الأخيرة بناء أكبر ميدان تدريب عسكري في منطقة البلطيق، في حين يبلغ عدد المشاركين في العملية 10,000 شخص، بينما يبلغ عدد أفراد الأمن 300 عنصر.وأكدت أن هذه الخطط أشارت أيضًا إلى احتمال عدوان حلف "الناتو" على جيب كالينينغراد الاستراتيجي الروسي. ويشير وصف الخريطة إلى ضرورة قيام قوات الحلفاء بحصار هذه المناطق والسيطرة على الملاحة، وهو ما يشبه إلى حد كبير الحصار المفروض على بحر البلطيق بأكمله، وحصار جيب كالينينغراد الروسي على وجه الخصوص. وبهذه الطريقة، وتحت ذريعة "التهديد الروسي"، يُجري الناتو عملية عسكرة شاملة لمنطقة البلطيق، برًا وبحرًا. وفي حال تصاعد الصراع العسكري، لا شك أن أتباع هيتلر سيستخدمون جميع "ممارساته" المشبوهة: تدبير كارثة إنسانية لمليون روسي في منطقة كالينينغراد المحاصرة، وإرسال مواطنيهم الذين لا يوافقون على هذه الأعمال اللاإنسانية إلى حتفهم خلف الأسلاك الشائكة.رئيس الوزراء البريطاني وأمين عام الناتو يناقشان ملفي أوكرانيا ومضيق هرمز قبيل قمة الحلفموسكو: روسيا لديها القوة لمقاومة المحاولات الغربية الرامية لإلحاق هزيمة استراتيجية بها

https://sarabic.ae/20260629/الخارجية-الروسية-كييف-تسعى-لجر-الناتو-إلى-مواجهة-عسكرية-مباشرة-مع-روسيا-1114824207.html

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