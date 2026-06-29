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https://sarabic.ae/20260629/الخارجية-الروسية-كييف-تسعى-لجر-الناتو-إلى-مواجهة-عسكرية-مباشرة-مع-روسيا-1114824207.html
الخارجية الروسية: كييف تسعى لجر الناتو إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا
الخارجية الروسية: كييف تسعى لجر الناتو إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن النظام في كييف يصعّد محاولاته لجر حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى صراع مسلح مباشر... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T18:53+0000
2026-06-29T18:53+0000
العالم
روسيا
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وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "من جانبه، يصعّد نظام كييف محاولاته لتنفيذ مسعاه الذي طالما اعتز به في جر الناتو إلى صراع مسلح مباشر مع روسيا، على أمل زائف لإنقاذ موقفه اليائس في ميدان القتال، وهو ما يندرج أيضاً بشكل واضح تحت فئة الأوهام غير العقلانية".وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتطوير أنظمة أسلحة لصالح نظام كييف تمثل تصرفات عدوانية متهورة.وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "في المحصلة، لا يسعنا إلا أن نؤكد أنه من خلال أفعالها العدوانية المتهورة، تمنح الشراكة الأوكرانية الأطلسية العسكريين الروس أسباباً إضافية لإبداء اهتمام متزايد بأي منشآت تشارك في تطوير وإنتاج الأسلحة المستخدمة ضد بلادنا".أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي سمحت بإطلاق طائرات مسيرة من أراضيها ضد روسيا لا تدرك على ما يبدو العواقب.وقال الرئيس الروسي، ردا على سؤال أحد المشاركين في لقاء مع خريجي مؤسسات التعليم العسكري العليا عما إذا كانت دول الناتو التي سمحت بإطلاق طائرات مسيرة من أراضيها ضد روسيا تدرك العواقب: "على ما يبدو، لا تدرك".وحذّر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، يوم الثلاثاء، من أن خطر حدوث صدام عسكري بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يتزايد.
https://sarabic.ae/20260629/زاخاروفا-عناصر-جيش-المتمردين-الأوكراني-نازيون-متمرسون-1114821497.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

الخارجية الروسية: كييف تسعى لجر الناتو إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا

18:53 GMT 29.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن النظام في كييف يصعّد محاولاته لجر حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى صراع مسلح مباشر مع روسيا، بهدف إنقاذ موقفه اليائس في ميدان القتال.
وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "من جانبه، يصعّد نظام كييف محاولاته لتنفيذ مسعاه الذي طالما اعتز به في جر الناتو إلى صراع مسلح مباشر مع روسيا، على أمل زائف لإنقاذ موقفه اليائس في ميدان القتال، وهو ما يندرج أيضاً بشكل واضح تحت فئة الأوهام غير العقلانية".
وأضافت زاخاروفا، أنه "يتجرد الحلف الأطلسي خطوة بخطوة من بقايا المنطق وينزلق نحو دائرة الخطر الشديد، محاولاً استغلال أوكرانيا إلى أقصى حد في دورها الذي لا تحسد عليه كحقل تجارب للمنظومات القتالية والتقنيات العسكرية الحالية والمستقبلية".
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتطوير أنظمة أسلحة لصالح نظام كييف تمثل تصرفات عدوانية متهورة.
وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "في المحصلة، لا يسعنا إلا أن نؤكد أنه من خلال أفعالها العدوانية المتهورة، تمنح الشراكة الأوكرانية الأطلسية العسكريين الروس أسباباً إضافية لإبداء اهتمام متزايد بأي منشآت تشارك في تطوير وإنتاج الأسلحة المستخدمة ضد بلادنا".
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
زاخاروفا: عناصر "جيش المتمردين الأوكراني" نازيون متمرسون
17:04 GMT
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي سمحت بإطلاق طائرات مسيرة من أراضيها ضد روسيا لا تدرك على ما يبدو العواقب.
وقال الرئيس الروسي، ردا على سؤال أحد المشاركين في لقاء مع خريجي مؤسسات التعليم العسكري العليا عما إذا كانت دول الناتو التي سمحت بإطلاق طائرات مسيرة من أراضيها ضد روسيا تدرك العواقب: "على ما يبدو، لا تدرك".
وحذّر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، يوم الثلاثاء، من أن خطر حدوث صدام عسكري بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يتزايد.
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