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زاخاروفا: عناصر "جيش المتمردين الأوكراني" نازيون متمرسون
زاخاروفا: عناصر "جيش المتمردين الأوكراني" نازيون متمرسون
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن عناصر "جيش المتمردين الأوكراني" هم نازيون متمرسون وهو أمر حسمت روسيا موقفها منه... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T17:04+0000
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وقالت زاخاروفا في تعليق لوسائل إعلام روسية، نشر على موقع الوزارة الرسمي حول مشروع قرار قُدم إلى البرلمان الأوروبي لتكريم ذكرى ضحايا "جيش المتمردين الأوكراني" (المحظور في روسيا باعتباره منظمة متطرفة): "عناصر جيش المتمردين الأوكراني هم نازيون متمرسون. لقد حسمت روسيا موقفها وتوصيفها لهوية هؤلاء المصاصين للدماء منذ فترة طويلة، ولم يتم التودد إلى أتباعهم في كييف".يُذكر أن زيلينسكي كان قد أطلق في وقت سابق اسم "أبطال جيش المتمردين الأوكراني" على إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما أثار احتجاجات في وارسو بسبب التاريخ المعقد لتلك المنظمة.
https://sarabic.ae/20260629/بيلاؤوسوف-روسيا-توسع-استخدام-الذكاء-الاصطناعي-في-المسيرات-وأنظمة-الدفاع-الجوي-1114798847.html
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روسيا, العالم
زاخاروفا: عناصر "جيش المتمردين الأوكراني" نازيون متمرسون
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن عناصر "جيش المتمردين الأوكراني" هم نازيون متمرسون وهو أمر حسمت روسيا موقفها منه منذ زمن طويل.
وقالت زاخاروفا في تعليق لوسائل إعلام روسية، نشر على موقع الوزارة الرسمي حول مشروع قرار قُدم إلى البرلمان الأوروبي لتكريم ذكرى ضحايا "جيش المتمردين الأوكراني" (المحظور في روسيا باعتباره منظمة متطرفة): "عناصر جيش المتمردين الأوكراني هم نازيون متمرسون. لقد حسمت روسيا موقفها وتوصيفها لهوية هؤلاء المصاصين للدماء منذ فترة طويلة، ولم يتم التودد إلى أتباعهم في كييف".
وكانت ممثلة بولندا في البرلمان الأوروبي، إيفا زايونشكوفسكا-هيرنيك، قد صرحت في وقت سابق بأن سياسات فلاديمير زيلينسكي تجاه وارسو تفتقر إلى الاحترام المتبادل المطلوب بين الحلفاء.
وعقبت زاخاروفا على ذلك بالإشارة إلى أن التوترات الدبلوماسية بين الطرفين تعكس خلافات عميقة حول قضايا تاريخية وسياسية معاصرة.
يُذكر أن زيلينسكي كان قد أطلق في وقت سابق اسم "أبطال جيش المتمردين الأوكراني" على إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما أثار احتجاجات في وارسو بسبب التاريخ المعقد لتلك المنظمة.