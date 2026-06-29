https://sarabic.ae/20260629/بيلاؤوسوف-روسيا-توسع-استخدام-الذكاء-الاصطناعي-في-المسيرات-وأنظمة-الدفاع-الجوي-1114798847.html
بيلاؤوسوف: روسيا توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي
بيلاؤوسوف: روسيا توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الإثنين، أن روسيا توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي. 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T07:11+0000
2026-06-29T07:11+0000
2026-06-29T07:39+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103729645_0:0:862:486_1920x0_80_0_0_ad5b1ceb0c22b07c651da0af6bd7e059.jpg
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع مع المراسلين العسكريين: "يتم حاليا استخدام الذكاء الاصطناعي في الطائرات المسيرة الروسية لأغراض التعرف على الصور وتحديد الأهداف آليًا والملاحة".وأوضح أنه منذ أبريل/نيسان، يجري العمل على إنشاء بيئة معلومات موحدة في روسيا لتحسين الوعي الظرفي بهجمات الطائرات المسيّرة.وحول أن قوات الأنظمة غير المأهولة أكثر فعالية بـ3 مرات من الوحدات التقليدية، قال الوزير: "في قوات الأنظمة غير المأهولة، لا تقاتل الأطقم، بل الوحدات. فعلى سبيل المثال، تُكلّف وحدة ما بعزل منطقة ما، وقطع خطوط الإمداد، وهذا ما تقوم به. وفعاليتها في استخدام الطائرات المسيّرة... تزيد بنحو 3 أضعاف عن فعالية الوحدات التقليدية".وأشار إلى أنه يجري نشر فرق إطلاق نار متنقلة مزودة بطائرات اعتراضية تعمل بتقنية الرؤية الأمامية (FPV) بشكل مكثف في روسيا.ووفقا له يتغير وضع الدفاع ضد الطائرات المسيّرة في المناطق الروسية والمنطقة العسكرية المركزية كل شهرين إلى 3 أشهر. بيلاؤوسوف: طرازات عدة من طائرات النقل المسيرة يجري إنتاجها في روسياوزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الغرب" في منطقة العملية العسكرية الخاصة
https://sarabic.ae/20260618/بيلاؤوسوف-يتفقد-سير-المهام-القتالية-لقوات-مجموعة-الشمال-في-منطقة-العملية-العسكرية-1114468600.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103729645_21:0:862:631_1920x0_80_0_0_62cd490d7d08efdc0614befbb90a46a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
بيلاؤوسوف: روسيا توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي
07:11 GMT 29.06.2026 (تم التحديث: 07:39 GMT 29.06.2026)
صرّح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الإثنين، أن روسيا توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي.
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع مع المراسلين العسكريين: "يتم حاليا استخدام الذكاء الاصطناعي في الطائرات المسيرة الروسية لأغراض التعرف على الصور وتحديد الأهداف آليًا والملاحة".
وأضاف أنه يجري دمج الذكاء الاصطناعي بفاعلية في أنظمة الدفاع الجوي، مع توقع ظهور النتائج بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وأوضح أنه منذ أبريل/نيسان، يجري العمل على إنشاء بيئة معلومات موحدة في روسيا لتحسين الوعي الظرفي بهجمات الطائرات المسيّرة.
وحول أن قوات الأنظمة غير المأهولة أكثر فعالية بـ3 مرات من الوحدات التقليدية، قال الوزير: "في قوات الأنظمة غير المأهولة، لا تقاتل الأطقم، بل الوحدات. فعلى سبيل المثال، تُكلّف وحدة ما بعزل منطقة ما، وقطع خطوط الإمداد، وهذا ما تقوم به. وفعاليتها في استخدام الطائرات المسيّرة... تزيد بنحو 3 أضعاف عن فعالية الوحدات التقليدية".
وأكد أنه تضاعفت مؤخرًا مخصصات تمويل ما يسمى بمختبرات تطوير المعدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأشار إلى أنه يجري نشر فرق إطلاق نار متنقلة مزودة بطائرات اعتراضية تعمل بتقنية الرؤية الأمامية (FPV) بشكل مكثف في روسيا.
ووفقا له يتغير وضع الدفاع ضد الطائرات المسيّرة في المناطق الروسية والمنطقة العسكرية المركزية كل شهرين إلى 3 أشهر.