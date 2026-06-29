بيلاؤوسوف: روسيا توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي

عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: أوكرانيا تسهل تهريب المخدرات إلى أوروبا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
10:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:03 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مصر تدعوا إلى حوار يعالج أزمات المنطقة.. وحزب الله يرفض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260629/بيلاؤوسوف-روسيا-توسع-استخدام-الذكاء-الاصطناعي-في-المسيرات-وأنظمة-الدفاع-الجوي-1114798847.html
بيلاؤوسوف: روسيا توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي
بيلاؤوسوف: روسيا توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الإثنين، أن روسيا توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي. 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T07:11+0000
2026-06-29T07:39+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103729645_0:0:862:486_1920x0_80_0_0_ad5b1ceb0c22b07c651da0af6bd7e059.jpg
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع مع المراسلين العسكريين: "يتم حاليا استخدام الذكاء الاصطناعي في الطائرات المسيرة الروسية لأغراض التعرف على الصور وتحديد الأهداف آليًا والملاحة".وأوضح أنه منذ أبريل/نيسان، يجري العمل على إنشاء بيئة معلومات موحدة في روسيا لتحسين الوعي الظرفي بهجمات الطائرات المسيّرة.وحول أن قوات الأنظمة غير المأهولة أكثر فعالية بـ3 مرات من الوحدات التقليدية، قال الوزير: "في قوات الأنظمة غير المأهولة، لا تقاتل الأطقم، بل الوحدات. فعلى سبيل المثال، تُكلّف وحدة ما بعزل منطقة ما، وقطع خطوط الإمداد، وهذا ما تقوم به. وفعاليتها في استخدام الطائرات المسيّرة... تزيد بنحو 3 أضعاف عن فعالية الوحدات التقليدية".وأشار إلى أنه يجري نشر فرق إطلاق نار متنقلة مزودة بطائرات اعتراضية تعمل بتقنية الرؤية الأمامية (FPV) بشكل مكثف في روسيا.ووفقا له يتغير وضع الدفاع ضد الطائرات المسيّرة في المناطق الروسية والمنطقة العسكرية المركزية كل شهرين إلى 3 أشهر. بيلاؤوسوف: طرازات عدة من طائرات النقل المسيرة يجري إنتاجها في روسياوزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الغرب" في منطقة العملية العسكرية الخاصة
https://sarabic.ae/20260618/بيلاؤوسوف-يتفقد-سير-المهام-القتالية-لقوات-مجموعة-الشمال-في-منطقة-العملية-العسكرية-1114468600.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103729645_21:0:862:631_1920x0_80_0_0_62cd490d7d08efdc0614befbb90a46a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

بيلاؤوسوف: روسيا توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي

07:11 GMT 29.06.2026 (تم التحديث: 07:39 GMT 29.06.2026)
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الإثنين، أن روسيا توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي.
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع مع المراسلين العسكريين: "يتم حاليا استخدام الذكاء الاصطناعي في الطائرات المسيرة الروسية لأغراض التعرف على الصور وتحديد الأهداف آليًا والملاحة".
وأضاف أنه يجري دمج الذكاء الاصطناعي بفاعلية في أنظمة الدفاع الجوي، مع توقع ظهور النتائج بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وأوضح أنه منذ أبريل/نيسان، يجري العمل على إنشاء بيئة معلومات موحدة في روسيا لتحسين الوعي الظرفي بهجمات الطائرات المسيّرة.
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "الشمال" في منطقة العملية العسكرية
18 يونيو, 11:31 GMT
وحول أن قوات الأنظمة غير المأهولة أكثر فعالية بـ3 مرات من الوحدات التقليدية، قال الوزير: "في قوات الأنظمة غير المأهولة، لا تقاتل الأطقم، بل الوحدات. فعلى سبيل المثال، تُكلّف وحدة ما بعزل منطقة ما، وقطع خطوط الإمداد، وهذا ما تقوم به. وفعاليتها في استخدام الطائرات المسيّرة... تزيد بنحو 3 أضعاف عن فعالية الوحدات التقليدية".
وأكد أنه تضاعفت مؤخرًا مخصصات تمويل ما يسمى بمختبرات تطوير المعدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأشار إلى أنه يجري نشر فرق إطلاق نار متنقلة مزودة بطائرات اعتراضية تعمل بتقنية الرؤية الأمامية (FPV) بشكل مكثف في روسيا.
ووفقا له يتغير وضع الدفاع ضد الطائرات المسيّرة في المناطق الروسية والمنطقة العسكرية المركزية كل شهرين إلى 3 أشهر.
بيلاؤوسوف: طرازات عدة من طائرات النقل المسيرة يجري إنتاجها في روسيا
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الغرب" في منطقة العملية العسكرية الخاصة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала