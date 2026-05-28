وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الغرب" في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع، أندريه بيلاؤوسوف، تفقد قوات مجموعة "الغرب"، واستمع إلى تقارير القيادة حول الوضع الميداني وسير تنفيذ...
2026-05-28T12:56+0000
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع، أندريه بيلاؤوسوف، تفقد قوات مجموعة "الغرب"، واستمع إلى تقارير القيادة حول الوضع الميداني وسير تنفيذ المهام في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "عقد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اجتماعاً في مقر قيادة قوات مجموعة "الغرب"، حيث استمع إلى تقارير القيادة حول الوضع الحالي في مناطق المسؤولية".
وبحسب وزارة الدفاع، فقد قدم قائد المجموعة، الفريق أول سيرغي كوزوفليف، تقريراً لوزير الدفاع حول تحركات القوات على خط التماس القتالي وطبيعة عمليات العدو.
وجاء في البيان: "أصدر وزير الدفاع الروسي تعليماته برفع كفاءة طائراتهم الهجومية المسيّرة في استهداف أفراد العدو ومعداته، وتسريع وتيرة تقدم وحدات المجموعة في جميع الاتجاهات ضمن منطقة المسؤولية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن بيلاؤوسوف، اطلع على كيفية استخدام مجموعة "الغرب" للطائرات المسيّرة لإيصال المؤن والذخيرة إلى طائرات الهجوم.
وجاء في البيان: "اطلع رئيس الإدارة العسكرية الروسية على تفاصيل استخدام الطائرات المسيّرة الهجومية والاستطلاعية محلية الصنع، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة التي قام بتحديثها أفراد المجموعة، لإيصال المؤن والذخيرة إلى مجموعات الهجوم على خط التماس".
وأضافت الوزارة أن بيلاؤوسوف، في ختام كلمته، شكر قيادة وحدات المجموعة وكرّم أفراد الخدمة المتميزين الذين أظهروا شجاعةً وبسالةً وبطولةً.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسّنت مواقعها التكتيكي، حيث تمكنت من إلحاق خسائر بشرية وعتادية بلواءين ميكانيكيين ولواء هجوم تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي".
وأضاف
بيان الوزارة: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 180 جنديا ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 مركبة، ووقعت الخسائر في عدة بلدات، في جمهورية دونيتسك الشعبية".