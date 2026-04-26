بيلاؤوسوف يمنح وسام الشجاعة لجنود كوريين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك... فيديو

منح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، "وسام الشجاعة" لجنود جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك خلال العملية العسكرية... 26.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-26T14:59+0000

2026-04-26T15:42+0000

وتبيّن المشاهد في تسجيل مصور نشرته وزارة الدفاع الروسية قيام وزير الدفاع الروسي بمنح وسام الشجاعة لمجموعة من جنود جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك خلال العملية العسكرية الخاصة، وجاء ذلك في إطار زيارة بيلاؤوسوف العمل في كوريا الديمقراطية.وصرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأحد، بأن روسيا وكوريا الديمقراطية اتفقتا على الارتقاء بالتعاون العسكري إلى أسس راسخة طويلة الأمد، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لتوقيع خطة تعاون عسكري مع كوريا الشمالية للفترة من 2027 إلى 2031.وقال بيلاؤوسوف خلال لقائه زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، في بيونغ يانغ: "اتفقنا مع وزارة الدفاع في كوريا الشمالية على الارتقاء بالتعاون العسكري إلى أسس راسخة طويلة الأمد. ونحن على استعداد لتوقيع خطة للتعاون العسكري للفترة من 2027 إلى 2031".وأكد وزير الدفاع الروسي أن العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية وصلت إلى مستوى غير مسبوق، مضيفًا أنه "من المتوقع أن يكون هذا العام حافلاً بالفعاليات على صعيد الاتصالات الثنائية في مختلف المجالات".وقال بوتين في رسالة تهنئة للمشاركين في حفل افتتاح مجمّع ومتحف النصب التذكاري للجنود الكوريين أبطال العمليات العسكرية الخارجية: "الأخوّة العسكرية بين روسيا وكوريا الديمقراطية لها تاريخ مجيد. ففي المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، حررت القوات السوفيتية، جنبًا إلى جنب مع الوطنيين الكوريين، بلدكم من الاستعمار الياباني، وفي خمسينيات القرن الماضي، أسهموا في الدفاع عن استقلال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ضد التدخل الأجنبي. والآن، عندما سقط جزء من مقاطعة كورسك تحت سيطرة الاحتلال، قامت بيونغ يانغ، بدورها بحزم ودون تردد لنجدتنا".وزير الدفاع الروسي يصل إلى جمهورية كوريا الديمقراطية في زيارة عمل

