بيلاؤوسوف يمنح وسام الشجاعة لجنود كوريين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260426/بيلاؤوسوف-يمنح-وسام-الشجاعة-لجنود-كوريين-شاركوا-في-تحرير-مقاطعة-كورسك-فيديو-1112896270.html
بيلاؤوسوف يمنح وسام الشجاعة لجنود كوريين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك... فيديو
بيلاؤوسوف يمنح وسام الشجاعة لجنود كوريين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
منح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، "وسام الشجاعة" لجنود جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك خلال العملية العسكرية... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-26T14:59+0000
2026-04-26T15:42+0000
العالم
روسيا
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1a/1112896363_0:0:1628:917_1920x0_80_0_0_1327b4eb8dfae85c8073428316ac324d.jpg
وتبيّن المشاهد في تسجيل مصور نشرته وزارة الدفاع الروسية قيام وزير الدفاع الروسي بمنح وسام الشجاعة لمجموعة من جنود جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك خلال العملية العسكرية الخاصة، وجاء ذلك في إطار زيارة بيلاؤوسوف العمل في كوريا الديمقراطية.وصرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأحد، بأن روسيا وكوريا الديمقراطية اتفقتا على الارتقاء بالتعاون العسكري إلى أسس راسخة طويلة الأمد، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لتوقيع خطة تعاون عسكري مع كوريا الشمالية للفترة من 2027 إلى 2031.وقال بيلاؤوسوف خلال لقائه زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، في بيونغ يانغ: "اتفقنا مع وزارة الدفاع في كوريا الشمالية على الارتقاء بالتعاون العسكري إلى أسس راسخة طويلة الأمد. ونحن على استعداد لتوقيع خطة للتعاون العسكري للفترة من 2027 إلى 2031".وأكد وزير الدفاع الروسي أن العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية وصلت إلى مستوى غير مسبوق، مضيفًا أنه "من المتوقع أن يكون هذا العام حافلاً بالفعاليات على صعيد الاتصالات الثنائية في مختلف المجالات".وقال بوتين في رسالة تهنئة للمشاركين في حفل افتتاح مجمّع ومتحف النصب التذكاري للجنود الكوريين أبطال العمليات العسكرية الخارجية: "الأخوّة العسكرية بين روسيا وكوريا الديمقراطية لها تاريخ مجيد. ففي المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، حررت القوات السوفيتية، جنبًا إلى جنب مع الوطنيين الكوريين، بلدكم من الاستعمار الياباني، وفي خمسينيات القرن الماضي، أسهموا في الدفاع عن استقلال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ضد التدخل الأجنبي. والآن، عندما سقط جزء من مقاطعة كورسك تحت سيطرة الاحتلال، قامت بيونغ يانغ، بدورها بحزم ودون تردد لنجدتنا".
https://sarabic.ae/20260426/وزير-الدفاع-الروسي-العلاقات-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-تصل-إلى-مستوى-غير-مسبوق-1112893726.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1a/1112896363_79:0:1519:1080_1920x0_80_0_0_a23aed99589bd029905586c50069fd9f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, نادي الفيديو
العالم, روسيا, نادي الفيديو

بيلاؤوسوف يمنح وسام الشجاعة لجنود كوريين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك... فيديو

14:59 GMT 26.04.2026 (تم التحديث: 15:42 GMT 26.04.2026)
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف في بيونغ يانغ خلال حفل منح وسام الشجاعة لجنود من جيش جمهورية كوريا الديمقراطية أظهروا شجاعة وبطولة خلال تحرير منطقة كورسك.
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف في بيونغ يانغ خلال حفل منح وسام الشجاعة لجنود من جيش جمهورية كوريا الديمقراطية أظهروا شجاعة وبطولة خلال تحرير منطقة كورسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
© Министерство обороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
منح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، "وسام الشجاعة" لجنود جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك خلال العملية العسكرية الخاصة.
وتبيّن المشاهد في تسجيل مصور نشرته وزارة الدفاع الروسية قيام وزير الدفاع الروسي بمنح وسام الشجاعة لمجموعة من جنود جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك خلال العملية العسكرية الخاصة، وجاء ذلك في إطار زيارة بيلاؤوسوف العمل في كوريا الديمقراطية.
وصرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأحد، بأن روسيا وكوريا الديمقراطية اتفقتا على الارتقاء بالتعاون العسكري إلى أسس راسخة طويلة الأمد، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لتوقيع خطة تعاون عسكري مع كوريا الشمالية للفترة من 2027 إلى 2031.
وقال بيلاؤوسوف خلال لقائه زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، في بيونغ يانغ: "اتفقنا مع وزارة الدفاع في كوريا الشمالية على الارتقاء بالتعاون العسكري إلى أسس راسخة طويلة الأمد. ونحن على استعداد لتوقيع خطة للتعاون العسكري للفترة من 2027 إلى 2031".
وأكد وزير الدفاع الروسي أن العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية وصلت إلى مستوى غير مسبوق، مضيفًا أنه "من المتوقع أن يكون هذا العام حافلاً بالفعاليات على صعيد الاتصالات الثنائية في مختلف المجالات".
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف ووزير الدفاع الصيني دونغ جون (في الوسط) في اجتماع في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
وزير الدفاع الروسي: العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية تصل إلى مستوى غير مسبوق
13:13 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن الأخوّة العسكرية بين روسيا وكوريا الديمقراطية لها تاريخ مجيد، لافتًا إلى أن بيونغ يانغ تدخلت بشكل حاسم لإنقاذ مقاطعة كورسك عندما سقط جزء منها تحت سيطرة "الاحتلال".
وقال بوتين في رسالة تهنئة للمشاركين في حفل افتتاح مجمّع ومتحف النصب التذكاري للجنود الكوريين أبطال العمليات العسكرية الخارجية: "الأخوّة العسكرية بين روسيا وكوريا الديمقراطية لها تاريخ مجيد. ففي المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، حررت القوات السوفيتية، جنبًا إلى جنب مع الوطنيين الكوريين، بلدكم من الاستعمار الياباني، وفي خمسينيات القرن الماضي، أسهموا في الدفاع عن استقلال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ضد التدخل الأجنبي. والآن، عندما سقط جزء من مقاطعة كورسك تحت سيطرة الاحتلال، قامت بيونغ يانغ، بدورها بحزم ودون تردد لنجدتنا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
المحادثات
