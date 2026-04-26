وزير الدفاع الروسي: العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية تصل إلى مستوى غير مسبوق
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف ووزير الدفاع الصيني دونغ جون (في الوسط) في اجتماع في موسكو.
صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأحد، بأن روسيا وكوريا الديمقراطية اتفقتا على الارتقاء بالتعاون العسكري إلى أسس راسخة طويلة الأمد، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لتوقيع خطة تعاون عسكري مع كوريا الشمالية للفترة من 2027 إلى 2031.
وقال بيلاؤوسوف خلال لقائه زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، في بيونغ يانغ: "اتفقنا مع وزارة الدفاع في كوريا الشمالية على الارتقاء بالتعاون العسكري إلى أسس راسخة طويلة الأمد. ونحن على استعداد لتوقيع خطة للتعاون العسكري للفترة من 2027 إلى 2031".
وأكد وزير الدفاع الروسي أن العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية وصلت إلى مستوى غير مسبوق، مضيفًا أنه "من المتوقع أن يكون هذا العام حافلاً بالفعاليات على صعيد الاتصالات الثنائية في مختلف المجالات".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن الأخوّة العسكرية بين روسيا وكوريا الديمقراطية لها تاريخ مجيد، لافتًا إلى أن بيونغ يانغ تدخلت بشكل حاسم لإنقاذ مقاطعة كورسك عندما سقط جزء منها تحت سيطرة "الاحتلال".
وقال بوتين في رسالة تهنئة للمشاركين في حفل افتتاح مجمّع ومتحف النصب التذكاري للجنود الكوريين أبطال العمليات العسكرية الخارجية: "الأخوّة العسكرية بين روسيا وكوريا الديمقراطية لها تاريخ مجيد. ففي المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، حررت القوات السوفيتية، جنبًا إلى جنب مع الوطنيين الكوريين، بلدكم من الاستعمار الياباني، وفي خمسينيات القرن الماضي، أسهموا في الدفاع عن استقلال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ضد التدخل الأجنبي. والآن، عندما سقط جزء من مقاطعة كورسك تحت سيطرة الاحتلال، قامت بيونغ يانغ، بدورها بحزم ودون تردد لنجدتنا".
وأوضح الرئيس الروسي، في رسالته، أن الجنود والضباط الكوريين، الذين قاتلوا جنبًا إلى جنب مع إخوانهم الروس في السلاح، أظهروا شجاعة وتفانيًا، وأضاف أن إنجازاتهم التي لا مثيل لها ستبقى إلى الأبد في قلوب كل مواطن روسي.