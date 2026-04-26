وزير الدفاع الروسي يصل إلى جمهورية كوريا الديمقراطية في زيارة عمل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن وصول الوزير أندريه بيلاؤوسوف، إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في زيارة عمل، حيث سيجري محادثات مع القيادة... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن وصول الوزير أندريه بيلاؤوسوف، إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في زيارة عمل، حيث سيجري محادثات مع القيادة العليا للبلاد.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال زيارته، سيلتقي رئيس الإدارة العسكرية الروسية بالقيادة العليا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وقيادة القوات المسلحة للبلاد في بيونغ يانغ، وسيشارك في فعاليات احتفالية وتذكارية".
وفي مطار بيونغ يانغ، استقبل وزير الدفاع الروسي، وزير دفاع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الجنرال نو غوانغ تشول.
وأجرى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، الجمعة الماضية، مع وزير الدفاع الصيني دونغ جيون، محادثات لبحث تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.
وتأتي هذه المباحثات، في وقت تواجه فيه موسكو وبكين، تحديات جيوسياسية متزايدة من الغرب
، وتسعيان إلى تعزيز شراكتهما الإستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات، بما فيها المجالين العسكري والأمني.