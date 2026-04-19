لافروف: ستواصل روسيا الدفاع عن الحقيقة التاريخية ومعارضة محاولات تبرئة مجرمي الحرب النازيين
لافروف: ستواصل روسيا الدفاع عن الحقيقة التاريخية ومعارضة محاولات تبرئة مجرمي الحرب النازيين
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا ستواصل الدفاع بحزم عن الحقيقة التاريخية ومعارضة محاولات تبرئة مجرمي الحرب النازيين. 19.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-19T05:23+0000
2026-04-19T05:23+0000
العالم
روسيا
جرائم النازية الأوكرانية
وقال الوزير الروسي، في بيان نُشر على موقع الوزارة بمناسبة يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفييتي: "سنواصل الدفاع بحزم عن الحقيقة التاريخية، ومعارضة محاولات تبرئة المجرمين النازيين وشركائهم، ومراجعة النتائج المعترف بها دوليًا للحرب العالمية الثانية".ولفت إلى إن الدبلوماسية الروسية ستسعى لضمان اعتراف المجتمع الدولي بالجرائم، التي ارتكبها النازيون والمتعاونون معهم ضد مواطني الاتحاد السوفييتي، باعتبارها إبادة جماعية للشعب السوفييتي.ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، قانونًا يقضي بتحديد تاريخ تذكاري جديد في روسيا، وهو 19 أبريل/ نيسان، يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفييتي، التي ارتكبها النازيون والمتواطئون معهم خلال الحرب الوطنية العظمى، حيث سيتم إحياؤه هذا العام للمرة الأولى.موسكو: رد فعل الغرب على يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفييتي "همجي"
العالم, روسيا, جرائم النازية الأوكرانية
العالم, روسيا, جرائم النازية الأوكرانية

لافروف: ستواصل روسيا الدفاع عن الحقيقة التاريخية ومعارضة محاولات تبرئة مجرمي الحرب النازيين

05:23 GMT 19.04.2026
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا ستواصل الدفاع بحزم عن الحقيقة التاريخية ومعارضة محاولات تبرئة مجرمي الحرب النازيين.
وقال الوزير الروسي، في بيان نُشر على موقع الوزارة بمناسبة يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفييتي: "سنواصل الدفاع بحزم عن الحقيقة التاريخية، ومعارضة محاولات تبرئة المجرمين النازيين وشركائهم، ومراجعة النتائج المعترف بها دوليًا للحرب العالمية الثانية".

وأضاف لافروف: "غالبية الدول تتضامن معنا، وهناك دعم واسع النطاق للمبادرات الروسية الموضوعية، لا سيما في الأمم المتحدة، حيث يتم اعتماد مشاريع القرارات الروسية بشأن مكافحة تمجيد النازية سنويًا".

ولفت إلى إن الدبلوماسية الروسية ستسعى لضمان اعتراف المجتمع الدولي بالجرائم، التي ارتكبها النازيون والمتعاونون معهم ضد مواطني الاتحاد السوفييتي، باعتبارها إبادة جماعية للشعب السوفييتي.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه تم تأكيد وقائع الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة للاتحاد السوفيتي السابق، من خلال أوامر قضائية في المناطق الروسية.

الخارجية الروسية: محاولات إعادة كتابة التاريخ ومساواة المعتدي بالمحرر تتعارض مع قرارات نورمبرغ
أمس, 23:30 GMT
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، قانونًا يقضي بتحديد تاريخ تذكاري جديد في روسيا، وهو 19 أبريل/ نيسان، يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفييتي، التي ارتكبها النازيون والمتواطئون معهم خلال الحرب الوطنية العظمى، حيث سيتم إحياؤه هذا العام للمرة الأولى.
موسكو: رد فعل الغرب على يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفييتي "همجي"
