https://sarabic.ae/20260419/لافروف-ستواصل-روسيا-الدفاع-عن-الحقيقة-التاريخية-ومعارضة-محاولات-تبرئة-مجرمي-الحرب-النازيين-1112680404.html
لافروف: ستواصل روسيا الدفاع عن الحقيقة التاريخية ومعارضة محاولات تبرئة مجرمي الحرب النازيين
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا ستواصل الدفاع بحزم عن الحقيقة التاريخية ومعارضة محاولات تبرئة مجرمي الحرب النازيين. 19.04.2026, سبوتنيك عربي
العالم
روسيا
جرائم النازية الأوكرانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102581825_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_e10bdbd602d52d2d757daa17222763bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102581825_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_155b61dcd2cd2ba3ff1fda69b5074939.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وقال الوزير الروسي، في بيان نُشر على موقع الوزارة بمناسبة يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفييتي: "سنواصل الدفاع بحزم عن الحقيقة التاريخية، ومعارضة محاولات تبرئة المجرمين النازيين وشركائهم، ومراجعة النتائج المعترف بها دوليًا للحرب العالمية الثانية".
وأضاف لافروف: "غالبية الدول تتضامن معنا، وهناك دعم واسع النطاق للمبادرات الروسية الموضوعية، لا سيما في الأمم المتحدة، حيث يتم اعتماد مشاريع القرارات الروسية بشأن مكافحة تمجيد النازية سنويًا".
ولفت إلى إن الدبلوماسية الروسية ستسعى لضمان اعتراف المجتمع الدولي بالجرائم، التي ارتكبها النازيون والمتعاونون معهم ضد مواطني الاتحاد السوفييتي، باعتبارها إبادة جماعية للشعب السوفييتي.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه تم تأكيد وقائع الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة للاتحاد السوفيتي السابق، من خلال أوامر قضائية في المناطق الروسية.
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، قانونًا يقضي بتحديد تاريخ تذكاري جديد في روسيا، وهو 19 أبريل/ نيسان، يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفييتي
، التي ارتكبها النازيون والمتواطئون معهم خلال الحرب الوطنية العظمى، حيث سيتم إحياؤه هذا العام للمرة الأولى.