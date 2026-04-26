https://sarabic.ae/20260426/بوتين-كوريا-الديمقراطية-الشعبية-قدمت-مساعدتها-لنا-بحزم-ودون-تردد-1112889302.html
بوتين: تاريخ مجيد للأخوة العسكرية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن الأُخُوة العسكرية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية لها تاريخ مجيد، لافتًا إلى أن بيونغ يانغ تدخلت بشكل...
2026-04-26T09:24+0000
العالم
روسيا
كوريا الشمالية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089991899_2:274:2838:1869_1920x0_80_0_0_b59353ee3b81bec944a55e0720668a23.jpg
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089991899_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_ab4de4a218c47946ed2b66f21a7c8a75.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, كوريا الشمالية
09:06 GMT 26.04.2026 (تم التحديث: 09:24 GMT 26.04.2026)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن الأُخُوة العسكرية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية لها تاريخ مجيد، لافتًا إلى أن بيونغ يانغ تدخلت بشكل حاسم لإنقاذ مقاطعة كورسك، عندما سقط جزء منها تحت سيطرة الاحتلال.
وقال بوتين، في رسالة تهنئة للمشاركين بحفل افتتاح مجمع ومتحف النصب التذكاري لأبطال العمليات العسكرية الخارجية في كوريا الديمقراطية: "الأُخُوة العسكرية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية، لها تاريخ مجيد. ففي المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، حررت القوات السوفيتية، جنبًا إلى جنب مع الوطنيين الكوريين، بلدكم من الاستعمار الياباني، وفي خمسينيات القرن الماضي، ساهموا في الدفاع عن استقلال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ضد التدخل الأجنبي. والآن، عندما سقط جزء من مقاطعة كورسك تحت سيطرة الاحتلال، قامت بيونغ يانغ، بدورها بحزم ودون تردد لنجدتنا".
وأوضح الرئيس الروسي، في رسالته، أن الجنود والضباط الكوريين، الذين قاتلوا جنبًا إلى جنب مع إخوانهم الروس في السلاح، أظهروا شجاعة وتفانيًا، وأضاف أن إنجازاتهم التي لا مثيل لها ستبقى إلى الأبد في قلوب كل مواطن روسي.
وأردف الرئيس بوتين: "يهدف النصب التذكاري، الذي يُكشف عنه اليوم رسميًا، إلى تخليد ذكرى بطولات جنود الجيش الشعبي الكوري والتضحيات، التي بُذلت في سبيل نصرنا المشترك. وسيكون، بلا شك، رمزًا حيًّا للصداقة والوحدة بين شعبينا".
وأعرب بوتين عن ثقته بأن روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية، ستواصلان من خلال الجهود المشتركة، تعزيز شراكتهما الإستراتيجية الشاملة.
وتابع الرئيس الروسي: "أود أن أتقدم بجزيل الشكر للجنود الكوريين البواسل، الذين شاركوا في العمليات العسكرية في مقاطعة كورسك، وأُحيي ذكرى الشهداء الأبطال".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نقل رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، معربًا عن امتنان روسيا لكوريا الديمقراطية، لدعمها الأخوي في تحرير مقاطعة كورسك.
ويشارك فولودين، اليوم الأحد، في حفل افتتاح مجمع ومتحف النصب التذكاري لأبطال العمليات العسكرية الخارجية في كوريا الديمقراطية، المُخصص لتخليد ذكرى الجنود الكوريين، الذين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك الروسية.