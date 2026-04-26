بوتين: تاريخ مجيد للأخوة العسكرية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: تاريخ مجيد للأخوة العسكرية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن الأُخُوة العسكرية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية لها تاريخ مجيد، لافتًا إلى أن بيونغ يانغ تدخلت بشكل... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال بوتين، في رسالة تهنئة للمشاركين بحفل افتتاح مجمع ومتحف النصب التذكاري لأبطال العمليات العسكرية الخارجية في كوريا الديمقراطية: "الأُخُوة العسكرية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية، لها تاريخ مجيد. ففي المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، حررت القوات السوفيتية، جنبًا إلى جنب مع الوطنيين الكوريين، بلدكم من الاستعمار الياباني، وفي خمسينيات القرن الماضي، ساهموا في الدفاع عن استقلال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ضد التدخل الأجنبي. والآن، عندما سقط جزء من مقاطعة كورسك تحت سيطرة الاحتلال، قامت بيونغ يانغ، بدورها بحزم ودون تردد لنجدتنا".وأردف الرئيس بوتين: "يهدف النصب التذكاري، الذي يُكشف عنه اليوم رسميًا، إلى تخليد ذكرى بطولات جنود الجيش الشعبي الكوري والتضحيات، التي بُذلت في سبيل نصرنا المشترك. وسيكون، بلا شك، رمزًا حيًّا للصداقة والوحدة بين شعبينا".وتابع الرئيس الروسي: "أود أن أتقدم بجزيل الشكر للجنود الكوريين البواسل، الذين شاركوا في العمليات العسكرية في مقاطعة كورسك، وأُحيي ذكرى الشهداء الأبطال".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نقل رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، معربًا عن امتنان روسيا لكوريا الديمقراطية، لدعمها الأخوي في تحرير مقاطعة كورسك.ويشارك فولودين، اليوم الأحد، في حفل افتتاح مجمع ومتحف النصب التذكاري لأبطال العمليات العسكرية الخارجية في كوريا الديمقراطية، المُخصص لتخليد ذكرى الجنود الكوريين، الذين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك الروسية.
بوتين: تاريخ مجيد للأخوة العسكرية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية

09:06 GMT 26.04.2026 (تم التحديث: 09:24 GMT 26.04.2026)
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن الأُخُوة العسكرية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية لها تاريخ مجيد، لافتًا إلى أن بيونغ يانغ تدخلت بشكل حاسم لإنقاذ مقاطعة كورسك، عندما سقط جزء منها تحت سيطرة الاحتلال.
وقال بوتين، في رسالة تهنئة للمشاركين بحفل افتتاح مجمع ومتحف النصب التذكاري لأبطال العمليات العسكرية الخارجية في كوريا الديمقراطية: "الأُخُوة العسكرية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية، لها تاريخ مجيد. ففي المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، حررت القوات السوفيتية، جنبًا إلى جنب مع الوطنيين الكوريين، بلدكم من الاستعمار الياباني، وفي خمسينيات القرن الماضي، ساهموا في الدفاع عن استقلال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ضد التدخل الأجنبي. والآن، عندما سقط جزء من مقاطعة كورسك تحت سيطرة الاحتلال، قامت بيونغ يانغ، بدورها بحزم ودون تردد لنجدتنا".

وأوضح الرئيس الروسي، في رسالته، أن الجنود والضباط الكوريين، الذين قاتلوا جنبًا إلى جنب مع إخوانهم الروس في السلاح، أظهروا شجاعة وتفانيًا، وأضاف أن إنجازاتهم التي لا مثيل لها ستبقى إلى الأبد في قلوب كل مواطن روسي.

بإشراف كيم جونغ أون... إنشاء متحف تذكاري لعملية تحرير كورسك
4 أبريل, 16:09 GMT
وأردف الرئيس بوتين: "يهدف النصب التذكاري، الذي يُكشف عنه اليوم رسميًا، إلى تخليد ذكرى بطولات جنود الجيش الشعبي الكوري والتضحيات، التي بُذلت في سبيل نصرنا المشترك. وسيكون، بلا شك، رمزًا حيًّا للصداقة والوحدة بين شعبينا".

وأعرب بوتين عن ثقته بأن روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية، ستواصلان من خلال الجهود المشتركة، تعزيز شراكتهما الإستراتيجية الشاملة.

وتابع الرئيس الروسي: "أود أن أتقدم بجزيل الشكر للجنود الكوريين البواسل، الذين شاركوا في العمليات العسكرية في مقاطعة كورسك، وأُحيي ذكرى الشهداء الأبطال".
رئيس مجلس الدوما الروسي ينقل تحيات بوتين إلى زعيم كوريا الديمقراطية... فيديو
07:15 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نقل رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، معربًا عن امتنان روسيا لكوريا الديمقراطية، لدعمها الأخوي في تحرير مقاطعة كورسك.
ويشارك فولودين، اليوم الأحد، في حفل افتتاح مجمع ومتحف النصب التذكاري لأبطال العمليات العسكرية الخارجية في كوريا الديمقراطية، المُخصص لتخليد ذكرى الجنود الكوريين، الذين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك الروسية.
