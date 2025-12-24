https://sarabic.ae/20251224/بوتين-يشيد-ببطولة-عسكريي-كوريا-الديمقراطية-في-كورسك-الروسية-1108537395.html
بوتين يشيد ببطولة عسكريي كوريا الديمقراطية في كورسك الروسية
بوتين يشيد ببطولة عسكريي كوريا الديمقراطية في كورسك الروسية
سبوتنيك عربي
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ببطولة العسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مقاطعة كورسك، وكذلك بعمل خبراء إزالة الألغام الكوريين... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T22:21+0000
2025-12-24T22:21+0000
2025-12-24T22:21+0000
كوريا الشمالية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/18/1108521723_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_e2ff1554eba05ec9eb7e61e75e5cf5c8.jpg
وقالت الوكالة، نقلا عن برقية تهنئة بعث بها بوتين إلى زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون: "إن المشاركة البطولية لوحدات من الجيش الشعبي الكوري في تحرير أراضي مقاطعة كورسك من الغزاة، وكذلك العمل اللاحق لخبراء إزالة الألغام الكوريين على الأرض الروسية، أصبحت دليلا واضحا على الصداقة الراسخة والأخوة القتالية بين الاتحاد الروسي وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".وأشار بوتين في البرقية إلى أن موسكو وبيونغ يانغ تمكنتا من ضمان تنفيذ بنود معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مضيفا أن: "أسهم ذلك في توسيع كبير للتعاون الثنائي المثمر في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها".وفي أبريل 2025، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف الرئيس الروسي بأن جنودا وضباطا من الجيش الشعبي الكوري نفذوا مهاما قتالية إلى جانب العسكريين الروس في مقاطعة كورسك، حيث شاركت قوات خاصة من كوريا الديمقراطية في صد توغل أوكراني في المنطقة. كما اتخذ زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون قرارا بإرسال ألف خبير إزالة ألغام إلى روسيا لتطهير أراضي مقاطعة كورسك.وأفاد بوتين، خلال اجتماع موسع لهيئة وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي، بأن عسكريي كوريا الديمقراطية شاركوا في أعمال واسعة النطاق لإزالة الألغام في مقاطعة كورسك.وفي لقاء مع خبراء إزالة الألغام العائدين من روسيا، أشاد زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون بنجاحاتهم القتالية، مشيرا إلى أن "المنطقة الخطرة في مساحة شاسعة، والتي كان من الصعب تطهيرها حتى خلال عدة سنوات، تحولت إلى منطقة آمنة في أقل من ثلاثة أشهر".
https://sarabic.ae/20250428/بوتين-يشكر-وحدات-جيش-كوريا-الديمقراطية-التي-شاركت-بتحرير-مقاطعة-كورسك-1099951598.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/18/1108521723_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_b887550b117c469bb5df6215b9107864.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كوريا الشمالية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
كوريا الشمالية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
بوتين يشيد ببطولة عسكريي كوريا الديمقراطية في كورسك الروسية
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ببطولة العسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مقاطعة كورسك، وكذلك بعمل خبراء إزالة الألغام الكوريين على الأراضي الروسية، معتبرا أن ذلك يشكل تأكيدا على الصداقة والأخوة القتالية بين البلدين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وقالت الوكالة، نقلا عن برقية تهنئة بعث بها بوتين إلى زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون: "إن المشاركة البطولية لوحدات من الجيش الشعبي الكوري في تحرير أراضي مقاطعة كورسك من الغزاة، وكذلك العمل اللاحق لخبراء إزالة الألغام الكوريين على الأرض الروسية، أصبحت دليلا واضحا على الصداقة الراسخة والأخوة القتالية بين الاتحاد الروسي وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
وأشار بوتين في البرقية إلى أن موسكو وبيونغ يانغ تمكنتا من ضمان تنفيذ بنود معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مضيفا أن: "أسهم ذلك في توسيع كبير للتعاون الثنائي المثمر في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها".
وفي أبريل 2025، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف الرئيس الروسي بأن جنودا وضباطا من الجيش الشعبي الكوري نفذوا مهاما قتالية
إلى جانب العسكريين الروس في مقاطعة كورسك، حيث شاركت قوات خاصة من كوريا الديمقراطية في صد توغل أوكراني في المنطقة. كما اتخذ زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون قرارا بإرسال ألف خبير إزالة ألغام إلى روسيا لتطهير أراضي مقاطعة كورسك.
وأفاد بوتين، خلال اجتماع موسع لهيئة وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي، بأن عسكريي كوريا الديمقراطية شاركوا في أعمال واسعة النطاق لإزالة الألغام في مقاطعة كورسك.
وفي لقاء مع خبراء إزالة الألغام العائدين من روسيا، أشاد زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون بنجاحاتهم القتالية، مشيرا إلى أن "المنطقة الخطرة في مساحة شاسعة، والتي كان من الصعب تطهيرها حتى خلال عدة سنوات، تحولت إلى منطقة آمنة في أقل من ثلاثة أشهر".