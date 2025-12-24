بوتين يشيد ببطولة عسكريي كوريا الديمقراطية في كورسك الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين يشيد ببطولة عسكريي كوريا الديمقراطية في كورسك الروسية
وقالت الوكالة، نقلا عن برقية تهنئة بعث بها بوتين إلى زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون: "إن المشاركة البطولية لوحدات من الجيش الشعبي الكوري في تحرير أراضي مقاطعة كورسك من الغزاة، وكذلك العمل اللاحق لخبراء إزالة الألغام الكوريين على الأرض الروسية، أصبحت دليلا واضحا على الصداقة الراسخة والأخوة القتالية بين الاتحاد الروسي وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".وأشار بوتين في البرقية إلى أن موسكو وبيونغ يانغ تمكنتا من ضمان تنفيذ بنود معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مضيفا أن: "أسهم ذلك في توسيع كبير للتعاون الثنائي المثمر في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها".وفي أبريل 2025، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف الرئيس الروسي بأن جنودا وضباطا من الجيش الشعبي الكوري نفذوا مهاما قتالية إلى جانب العسكريين الروس في مقاطعة كورسك، حيث شاركت قوات خاصة من كوريا الديمقراطية في صد توغل أوكراني في المنطقة. كما اتخذ زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون قرارا بإرسال ألف خبير إزالة ألغام إلى روسيا لتطهير أراضي مقاطعة كورسك.وأفاد بوتين، خلال اجتماع موسع لهيئة وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي، بأن عسكريي كوريا الديمقراطية شاركوا في أعمال واسعة النطاق لإزالة الألغام في مقاطعة كورسك.وفي لقاء مع خبراء إزالة الألغام العائدين من روسيا، أشاد زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون بنجاحاتهم القتالية، مشيرا إلى أن "المنطقة الخطرة في مساحة شاسعة، والتي كان من الصعب تطهيرها حتى خلال عدة سنوات، تحولت إلى منطقة آمنة في أقل من ثلاثة أشهر".
https://sarabic.ae/20250428/بوتين-يشكر-وحدات-جيش-كوريا-الديمقراطية-التي-شاركت-بتحرير-مقاطعة-كورسك-1099951598.html
بوتين يشيد ببطولة عسكريي كوريا الديمقراطية في كورسك الروسية

22:21 GMT 24.12.2025
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ببطولة العسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مقاطعة كورسك، وكذلك بعمل خبراء إزالة الألغام الكوريين على الأراضي الروسية، معتبرا أن ذلك يشكل تأكيدا على الصداقة والأخوة القتالية بين البلدين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وقالت الوكالة، نقلا عن برقية تهنئة بعث بها بوتين إلى زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون: "إن المشاركة البطولية لوحدات من الجيش الشعبي الكوري في تحرير أراضي مقاطعة كورسك من الغزاة، وكذلك العمل اللاحق لخبراء إزالة الألغام الكوريين على الأرض الروسية، أصبحت دليلا واضحا على الصداقة الراسخة والأخوة القتالية بين الاتحاد الروسي وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
وأشار بوتين في البرقية إلى أن موسكو وبيونغ يانغ تمكنتا من ضمان تنفيذ بنود معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مضيفا أن: "أسهم ذلك في توسيع كبير للتعاون الثنائي المثمر في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها".
وفي أبريل 2025، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف الرئيس الروسي بأن جنودا وضباطا من الجيش الشعبي الكوري نفذوا مهاما قتالية إلى جانب العسكريين الروس في مقاطعة كورسك، حيث شاركت قوات خاصة من كوريا الديمقراطية في صد توغل أوكراني في المنطقة. كما اتخذ زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون قرارا بإرسال ألف خبير إزالة ألغام إلى روسيا لتطهير أراضي مقاطعة كورسك.
وأفاد بوتين، خلال اجتماع موسع لهيئة وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي، بأن عسكريي كوريا الديمقراطية شاركوا في أعمال واسعة النطاق لإزالة الألغام في مقاطعة كورسك.
وفي لقاء مع خبراء إزالة الألغام العائدين من روسيا، أشاد زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون بنجاحاتهم القتالية، مشيرا إلى أن "المنطقة الخطرة في مساحة شاسعة، والتي كان من الصعب تطهيرها حتى خلال عدة سنوات، تحولت إلى منطقة آمنة في أقل من ثلاثة أشهر".
