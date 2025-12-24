https://sarabic.ae/20251224/بوتين-يشيد-ببطولة-عسكريي-كوريا-الديمقراطية-في-كورسك-الروسية-1108537395.html

بوتين يشيد ببطولة عسكريي كوريا الديمقراطية في كورسك الروسية

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ببطولة العسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مقاطعة كورسك، وكذلك بعمل خبراء إزالة الألغام الكوريين... 24.12.2025, سبوتنيك عربي

كوريا الشمالية

روسيا

وقالت الوكالة، نقلا عن برقية تهنئة بعث بها بوتين إلى زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون: "إن المشاركة البطولية لوحدات من الجيش الشعبي الكوري في تحرير أراضي مقاطعة كورسك من الغزاة، وكذلك العمل اللاحق لخبراء إزالة الألغام الكوريين على الأرض الروسية، أصبحت دليلا واضحا على الصداقة الراسخة والأخوة القتالية بين الاتحاد الروسي وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".وأشار بوتين في البرقية إلى أن موسكو وبيونغ يانغ تمكنتا من ضمان تنفيذ بنود معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مضيفا أن: "أسهم ذلك في توسيع كبير للتعاون الثنائي المثمر في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها".وفي أبريل 2025، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف الرئيس الروسي بأن جنودا وضباطا من الجيش الشعبي الكوري نفذوا مهاما قتالية إلى جانب العسكريين الروس في مقاطعة كورسك، حيث شاركت قوات خاصة من كوريا الديمقراطية في صد توغل أوكراني في المنطقة. كما اتخذ زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون قرارا بإرسال ألف خبير إزالة ألغام إلى روسيا لتطهير أراضي مقاطعة كورسك.وأفاد بوتين، خلال اجتماع موسع لهيئة وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي، بأن عسكريي كوريا الديمقراطية شاركوا في أعمال واسعة النطاق لإزالة الألغام في مقاطعة كورسك.وفي لقاء مع خبراء إزالة الألغام العائدين من روسيا، أشاد زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون بنجاحاتهم القتالية، مشيرا إلى أن "المنطقة الخطرة في مساحة شاسعة، والتي كان من الصعب تطهيرها حتى خلال عدة سنوات، تحولت إلى منطقة آمنة في أقل من ثلاثة أشهر".

