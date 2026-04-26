رئيس مجلس الدوما الروسي ينقل تحيات بوتين إلى زعيم كوريا الديمقراطية... فيديو
سبوتنيك عربي
نقل رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، معربًا عن امتنان روسيا لكوريا الديمقراطية، لدعمها الأخوي في تحرير مقاطعة كورسك.
وقال فولودين، خلال اجتماع مع الزعيم الكوري في بيونغ يانغ: "أُبلغكم تحيات وتمنيات رئيسنا فلاديمير بوتين، وأهنئكم أيضًا على إعادة انتخابكم رئيسًا لشؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكم، أيها الرفيق الكريم كيم جونغ أون، وللشعب الكوري على دعمهم الأخوي في تحرير كورسك، حين قاتل الجنود الكوريون جنبًا إلى جنب مع جنودنا وضباطنا، محررين الأرض الروسية من النازيين الأوكرانيين. إننا نُحيي معًا ذكرى هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية وطننا. إنها حقًا لفتة كريمة من صديق".
وأضاف رئيس مجلس الدوما الروسي أن العلاقة التي تطورت بين الرئيسين فلاديمير بوتين، وكيم جونغ أون، "أصبحت مفتاحًا لبناء المستقبل، لا سيما في أحلك الظروف".
وأردف فولودين: "شرف عظيم لنا أن نكون في بيونغ يانغ، هذه الأيام، للمشاركة في افتتاح مجمع ومتحف النصب التذكاري لأبطال العمليات العسكرية الخارجية".
ووصل فولودين إلى كوريا الديمقراطية الشعبية، أمس السبت، في زيارة عمل. وبناءً على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشارك فولودين اليوم الأحد، في حفل افتتاح مجمع ومتحف النصب التذكاري لأبطال العمليات العسكرية الخارجية، المُخصص لتخليد ذكرى الجنود الكوريين، الذين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك الروسية من القوات الأوكرانية.