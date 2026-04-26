رئيس مجلس الدوما الروسي ينقل تحيات بوتين إلى زعيم كوريا الديمقراطية... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
رئيس مجلس الدوما الروسي ينقل تحيات بوتين إلى زعيم كوريا الديمقراطية... فيديو
نقل رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، معربًا عن... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال فولودين، خلال اجتماع مع الزعيم الكوري في بيونغ يانغ: "أُبلغكم تحيات وتمنيات رئيسنا فلاديمير بوتين، وأهنئكم أيضًا على إعادة انتخابكم رئيسًا لشؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكم، أيها الرفيق الكريم كيم جونغ أون، وللشعب الكوري على دعمهم الأخوي في تحرير كورسك، حين قاتل الجنود الكوريون جنبًا إلى جنب مع جنودنا وضباطنا، محررين الأرض الروسية من النازيين الأوكرانيين. إننا نُحيي معًا ذكرى هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية وطننا. إنها حقًا لفتة كريمة من صديق".وأردف فولودين: "شرف عظيم لنا أن نكون في بيونغ يانغ، هذه الأيام، للمشاركة في افتتاح مجمع ومتحف النصب التذكاري لأبطال العمليات العسكرية الخارجية".ووصل فولودين إلى كوريا الديمقراطية الشعبية، أمس السبت، في زيارة عمل. وبناءً على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشارك فولودين اليوم الأحد، في حفل افتتاح مجمع ومتحف النصب التذكاري لأبطال العمليات العسكرية الخارجية، المُخصص لتخليد ذكرى الجنود الكوريين، الذين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك الروسية من القوات الأوكرانية.
07:15 GMT 26.04.2026
نقل رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، معربًا عن امتنان روسيا لكوريا الديمقراطية، لدعمها الأخوي في تحرير مقاطعة كورسك.
وقال فولودين، خلال اجتماع مع الزعيم الكوري في بيونغ يانغ: "أُبلغكم تحيات وتمنيات رئيسنا فلاديمير بوتين، وأهنئكم أيضًا على إعادة انتخابكم رئيسًا لشؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكم، أيها الرفيق الكريم كيم جونغ أون، وللشعب الكوري على دعمهم الأخوي في تحرير كورسك، حين قاتل الجنود الكوريون جنبًا إلى جنب مع جنودنا وضباطنا، محررين الأرض الروسية من النازيين الأوكرانيين. إننا نُحيي معًا ذكرى هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية وطننا. إنها حقًا لفتة كريمة من صديق".

وأضاف رئيس مجلس الدوما الروسي أن العلاقة التي تطورت بين الرئيسين فلاديمير بوتين، وكيم جونغ أون، "أصبحت مفتاحًا لبناء المستقبل، لا سيما في أحلك الظروف".

وأردف فولودين: "شرف عظيم لنا أن نكون في بيونغ يانغ، هذه الأيام، للمشاركة في افتتاح مجمع ومتحف النصب التذكاري لأبطال العمليات العسكرية الخارجية".
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
وزير الدفاع الروسي يصل إلى جمهورية كوريا الديمقراطية في زيارة عمل
05:01 GMT
ووصل فولودين إلى كوريا الديمقراطية الشعبية، أمس السبت، في زيارة عمل. وبناءً على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشارك فولودين اليوم الأحد، في حفل افتتاح مجمع ومتحف النصب التذكاري لأبطال العمليات العسكرية الخارجية، المُخصص لتخليد ذكرى الجنود الكوريين، الذين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك الروسية من القوات الأوكرانية.
