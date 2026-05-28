مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": جنود أوكرانيون من فصيل متطرف يفرون من خطوط التماس في خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر في القوات الروسية، اليوم الخميس، بأن مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية من وحدة "كراكن" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) فروا من مواقعهم في مقاطعة... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
أفادت مصادر في القوات الروسية، اليوم الخميس، بأن مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية من وحدة "كراكن" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) فروا من مواقعهم في مقاطعة خاركوف.
وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن مشاة اللواء 113 للدفاع الإقليمي المنفصل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية باتوا بلا وسائط استطلاع جوي.
وتنشط مجموعتا "الشمال" و"الغرب" الروسيتان في مقاطعة خاركوف.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أمس الأربعاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة غرانوف في مقاطعة خاركوف.
وجاء في البيان: "أحكمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" سيطرتها على بلدة غرانوف، في مقاطعة خاركوف".
ووفقا للبيان: "بلغت خسائر العدو أكثر من 165 جنديًا، و10 مركبات، ومدفع "هاوتزر" أمريكي الصنع من طراز"M101"عيار 105 ملم، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.