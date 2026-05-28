منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 62 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق عدة مقاطعات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 62 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
2026-05-28T05:13+0000
04:41 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 05:13 GMT 28.05.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 62 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 62 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين".
وأضافت أن المسيرات دُمرت فوق "مناطق بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، ونيجني نوفغورود، وتامبوف، وجمهورية القرم، وبحر آزوف".
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، بيانا
قالت فيه إن "منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 3 صواريخ كروز من طراز "ستورم شادو" بريطانية الصنع تطلق من الجو، و5 قنابل موجهة، و285 طائرة مسيرة خلال يوم واحد".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.