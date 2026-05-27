مصدر لـ"سبوتنيك": القيادة العسكرية الأوكرانية تدمر عمدا مجموعتين تابعتين لها في خاركوف

أفاد مصدر في القوات الروسية بأن قيادة اللواء 58 المؤلل للمشاة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، دمرت مجموعتين قتاليتين تابعتين لها، باستخدام سلاح المدفعية قرب... 27.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-27T04:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

وقال المصدر لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "منعت قيادة اللواء 58 المؤلل للمشاة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، مجموعتين قتاليتين تابعتين لها من الفرار من مواقعهما، وصفّت جنودهما بنيران المدفعية".وصرّح مسلحون أوكرانيون أُسروا سابقًا، بأن الفرار من الخدمة العسكرية بات مشكلة رئيسية تواجه القوات المسلحة الأوكرانية.في غضون ذلك، ذكر مكتب المدعي العام الأوكراني، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن عدد القضايا المفتوحة بموجب المواد المتعلقة بهذه الوقائع أعلى من ذلك بكثير، إذ يتجاوز 311 ألف قضية.ولتجنب مثل هذه الحوادث، نشرت القوات المسلحة الأوكرانية فرقًا من السجناء السابقين، لتشكيل حاجز قرب خاركوف.ووفقًا للمصدر ذاته، فإن تحركات القيادة العسكرية الأوكرانية جاءت مدفوعة بالعدد الكبير من الفارين من الخدمة بين جنود اللواء 127 الآلي الثقيل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.تعبئة القتلى والسجناء... أوكرانيا تجند بشكل وهمي لنجاح تنفيذ الخطة

