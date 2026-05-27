مصدر لـ"سبوتنيك": القيادة العسكرية الأوكرانية تدمر عمدا مجموعتين تابعتين لها في خاركوف
مصدر لـ"سبوتنيك": القيادة العسكرية الأوكرانية تدمر عمدا مجموعتين تابعتين لها في خاركوف
04:40 GMT 27.05.2026 (تم التحديث: 04:49 GMT 27.05.2026)
أفاد مصدر في القوات الروسية بأن قيادة اللواء 58 المؤلل للمشاة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، دمرت مجموعتين قتاليتين تابعتين لها، باستخدام سلاح المدفعية قرب بلدة غرانوف في مقاطعة خاركوف.
وقال المصدر لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "منعت قيادة اللواء 58 المؤلل للمشاة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، مجموعتين قتاليتين تابعتين لها من الفرار من مواقعهما، وصفّت جنودهما بنيران المدفعية".
وصرّح مسلحون أوكرانيون أُسروا سابقًا، بأن الفرار من الخدمة العسكرية بات مشكلة رئيسية تواجه القوات المسلحة الأوكرانية.
وتقرّ القيادة الأوكرانية بذلك أيضًا، إذ أفاد وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخايل فيدوروف، أن نحو 200 ألف جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، "تخلّوا طواعية عن وحداتهم أو فروا من الخدمة".
في غضون ذلك، ذكر مكتب المدعي العام الأوكراني، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن عدد القضايا المفتوحة بموجب المواد المتعلقة بهذه الوقائع أعلى من ذلك بكثير، إذ يتجاوز 311 ألف قضية.
ولتجنب مثل هذه الحوادث، نشرت القوات المسلحة الأوكرانية فرقًا من السجناء السابقين، لتشكيل حاجز قرب خاركوف.
وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، قال مصدر لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "نشرت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية فرقًا من السجناء السابقين لتشكيل حاجز في منطقة تيرنوفايا بمقاطعة خاركوف، وكُلفت هذه الفرق بقتل الجنود الأوكرانيين، الذين يحاولون الفرار من مواقعهم أو الاستسلام".
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن تحركات القيادة العسكرية الأوكرانية جاءت مدفوعة بالعدد الكبير من الفارين من الخدمة بين جنود اللواء 127 الآلي الثقيل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.