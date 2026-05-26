القوات الروسية تحرر بلدتي زابسيلي ورياسنويه في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في بيان أن الجيش الروسي حرر بلدتي زابسيلي ورياسنويه في مقاطعة سومي. 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T10:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية بفرض سيطرتها بشكل فعال على بلدتي زابسيلي ورياسنويه في مقاطعة سومي".وجاء في البيان: "حسّنت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 85 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ غراد".وتابعت الدفاع الروسية: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وأوضح بيان الدفاع الروسية أن "وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية تمكّنت من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 310 عسكريين، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 3 صواريخ من طراز "سكالب" فرنسي الصنع، و10 قنابل جويية موجهة، و255 طائرة مسيرة أوكرانية.وقالت الوزارة في بيانها: "استهدف الطيران التكتيكي والهجومي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية، مرافق تكرير النفط والطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية وألحقت أضرارًا بها، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة والوقود، فضلًا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 150 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

