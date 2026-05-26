تعبئة القتلى والسجناء... أوكرانيا تجند بشكل وهمي لنجاح تنفيذ الخطة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حجوزات الأضحى محدودة... ما هي ابرز الأسباب؟ وروسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... هل هي رسالة تحدٍّ للعقوبات الغربية ؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
تعبئة القتلى والسجناء... أوكرانيا تجند بشكل وهمي لنجاح تنفيذ الخطة
سبوتنيك عربي
أفاد المدعي العام الأوكراني، روسلان كرافتشينكو، بأن مسؤولين في مراكز التجنيد الإقليمية (المشابهة لمكاتب التسجيل والتجنيد العسكري) زوّروا وثائق التعبئة، ما أدى... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
أخبار أوكرانيا
العالم
روسيا
09:33 GMT 26.05.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف
أفاد المدعي العام الأوكراني، روسلان كرافتشينكو، بأن مسؤولين في مراكز التجنيد الإقليمية (المشابهة لمكاتب التسجيل والتجنيد العسكري) زوّروا وثائق التعبئة، ما أدى إلى تجنيد أكثر من 300 شخص في الخدمة العسكرية بطريقة احتيالية.
وقال: "تم الكشف عن تورط ثلاثة مسؤولين من مراكز التجنيد والدعم الاجتماعي الإقليمية في عملية "التعبئة الوهمية". وللإبلاغ عن نجاح تنفيذ الخطة، قاموا باختلاق أفراد تم تجنيدهم وهم في الواقع غير موجودين".

وتابع: "وقد قام مسؤولو مكتب التجنيد العسكري بتسجيل الدخول إلى النظام باستخدام مفاتيح إلكترونية شخصية، وأدخلوا بيانات مزورة في سجلات المجندين".

ووفقاً له، من أجل تحسين الإحصاءات، شملت قائمة الأفراد الذين تم تجنيدهم القتلى والسجناء، أو معفيين من التجنيد بسبب السن.

وأضاف: "وقع المسؤولون على قوائم مزورة بأسماء الأشخاص الملزمين بالخدمة العسكرية، والذين يفترض أنهم يخدمون بالفعل في وحدات عسكرية. في الواقع، لم يقم أحد بتجنيد هؤلاء الأشخاص قط - فقد تم إرسال الوثائق المزورة ببساطة إلى مراكز التدريب الإقليمية لتحسين الإحصاءات".

وتم توجيه بلاغات اشتباه إلى ثلاثة موظفين في مكتب التجنيد العسكري من مقاطعتي ما وراء الكاربات ولفوف.
في وقت سابق، اشتكى بودانوف رئيس مكتب زيلينسكي من نفاد المتطوعين، وأنه دون زيادة التعبئة، ستنهار البلاد، وأيده كرافتشينكو، نائب رئيس مركز كييف للتجنيد.
سبق لأوكرانيا أن اقترحت مراراً حظر سفر الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاماً إلى الخارج. كما دعت بعض الأصوات إلى خفض سن التجنيد إلى 18 عامًا وتجنيد المزيد من النساء.
