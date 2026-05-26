تعبئة القتلى والسجناء... أوكرانيا تجند بشكل وهمي لنجاح تنفيذ الخطة
أفاد المدعي العام الأوكراني، روسلان كرافتشينكو، بأن مسؤولين في مراكز التجنيد الإقليمية (المشابهة لمكاتب التسجيل والتجنيد العسكري) زوّروا وثائق التعبئة، ما أدى...
أفاد المدعي العام الأوكراني، روسلان كرافتشينكو، بأن مسؤولين في مراكز التجنيد الإقليمية (المشابهة لمكاتب التسجيل والتجنيد العسكري) زوّروا وثائق التعبئة، ما أدى إلى تجنيد أكثر من 300 شخص في الخدمة العسكرية بطريقة احتيالية.
وقال: "تم الكشف عن تورط ثلاثة مسؤولين من مراكز التجنيد والدعم الاجتماعي الإقليمية في عملية "التعبئة الوهمية". وللإبلاغ عن نجاح تنفيذ الخطة، قاموا باختلاق أفراد تم تجنيدهم وهم في الواقع غير موجودين".
وتابع: "وقد قام مسؤولو مكتب التجنيد العسكري بتسجيل الدخول إلى النظام باستخدام مفاتيح إلكترونية شخصية، وأدخلوا بيانات مزورة في سجلات المجندين".
ووفقاً له، من أجل تحسين الإحصاءات، شملت قائمة الأفراد الذين تم تجنيدهم القتلى والسجناء، أو معفيين من التجنيد بسبب السن.
وأضاف: "وقع المسؤولون على قوائم مزورة بأسماء الأشخاص الملزمين بالخدمة العسكرية، والذين يفترض أنهم يخدمون بالفعل في وحدات عسكرية. في الواقع، لم يقم أحد بتجنيد هؤلاء الأشخاص قط - فقد تم إرسال الوثائق المزورة ببساطة إلى مراكز التدريب الإقليمية لتحسين الإحصاءات".
وتم توجيه بلاغات اشتباه إلى ثلاثة موظفين في مكتب التجنيد العسكري من مقاطعتي ما وراء الكاربات ولفوف.
في وقت سابق، اشتكى بودانوف رئيس مكتب زيلينسكي من نفاد المتطوعين، وأنه دون زيادة التعبئة، ستنهار البلاد، وأيده كرافتشينكو، نائب رئيس مركز كييف للتجنيد.
سبق لأوكرانيا أن اقترحت مراراً حظر سفر الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاماً إلى الخارج. كما دعت بعض الأصوات إلى خفض سن التجنيد إلى 18 عامًا وتجنيد المزيد من النساء.