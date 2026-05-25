https://sarabic.ae/20260525/تجاوز-عدد-حالات-الفرار-من-الخدمة-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-أرقام-عام-2025-1113709754.html

تجاوز عدد حالات الفرار من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية أرقام عام 2025

تجاوز عدد حالات الفرار من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية أرقام عام 2025

سبوتنيك عربي

توصلت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بعد تحليل سجلات المحاكم الأوكرانية، إلى أن عدد القضايا المرفوعة أمامها والمتعلقة بفرار أفراد الجيش الأوكراني... 25.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-25T05:51+0000

2026-05-25T05:51+0000

2026-05-25T05:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg

إذ بلغ إجمالي عدد هذه الحالات في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 20 مايو/ أيار الجاري، 47098 حالة، ويمثّل هذا الرقم زيادة قدرها 83.9 نقطة مئوية، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، ويمثّل 59.5% من إجمالي عدد الحالات لعام 2025 بأكمله، وفقًا لما توصلت إليه وكالة "سبوتنيك".وواجه نظام كييف، في الآونة الأخيرة، نقصًا في الأفراد بصفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وأدت الأعمال العنيفة التي يقوم بها ضباط التتجنيد العسكري في أوكرانيا لاعتقال الخاضعين للتعبئة، بشكل مستمر، إلى فضائح وأثارت احتجاجات واسعة.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن عدد الفارين من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية، يبلغ مئات الآلاف وقد وصل إلى أبعاد كارثية بالنسبة للعدو.كما أفادت مصادر "سبوتنيك" في الأجهزة الأمنية الروسية، في وقت سابق، بظهور ما يُسمّى "المتهربين غير القابلين للشفاء" في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وهم أشخاص يقضون معظم وقتهم في المستشفيات العسكرية، حيث يعالجون أمراضهم المزمنة بدلًا من أداء الخدمة العسكرية.عسكريون أوكرانيون يلوذون بالفرار ويتركون مواقعهم في مقاطعة سوميالقوات الأوكرانية تطلق النار على مدنيين حاولا الفرار من رودينسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية

https://sarabic.ae/20260326/تضاعف-حالات-الفرار-من-الخدمة-العسكرية-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-منذ-أوائل-العام-2026-1111941964.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا