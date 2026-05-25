تجاوز عدد حالات الفرار من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية أرقام عام 2025
توصلت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بعد تحليل سجلات المحاكم الأوكرانية، إلى أن عدد القضايا المرفوعة أمامها والمتعلقة بفرار أفراد الجيش الأوكراني منذ بداية العام الحالي، تجاوز بالفعل الأرقام القياسية المسجلة في النصف الأول من العام 2025.
إذ بلغ إجمالي عدد هذه الحالات في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 20 مايو/ أيار الجاري، 47098 حالة، ويمثّل هذا الرقم زيادة قدرها 83.9 نقطة مئوية، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، ويمثّل 59.5% من إجمالي عدد الحالات لعام 2025 بأكمله، وفقًا لما توصلت إليه وكالة "سبوتنيك".
علاوة على ذلك، في النصف الأول من عام 2025، زاد عدد القضايا الجنائية ضد أفراد الجيش الأوكراني المتهمين بالفرار من الخدمة العسكرية بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.
وواجه نظام كييف، في الآونة الأخيرة، نقصًا في الأفراد بصفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وأدت الأعمال العنيفة التي يقوم بها ضباط التتجنيد العسكري في أوكرانيا لاعتقال الخاضعين للتعبئة، بشكل مستمر، إلى فضائح وأثارت احتجاجات واسعة.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن عدد الفارين من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية، يبلغ مئات الآلاف وقد وصل إلى أبعاد كارثية بالنسبة للعدو.
وقال بوتين: "الفرار يتزايد بشكل كارثي بالنسبة للعدو. إنه أصبح منتشرًا على نطاق واسع (في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية)".
كما أفادت مصادر "سبوتنيك" في الأجهزة الأمنية الروسية، في وقت سابق، بظهور ما يُسمّى "المتهربين غير القابلين للشفاء" في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية
، وهم أشخاص يقضون معظم وقتهم في المستشفيات العسكرية، حيث يعالجون أمراضهم المزمنة بدلًا من أداء الخدمة العسكرية.