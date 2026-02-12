https://sarabic.ae/20260212/القوات-الأوكرانية-تطلق-النار-على-مدنيين-حاولوا-الفرار-من-رودينسكي-بجمهورية-دونيتسك-1110274682.html

القوات الأوكرانية تطلق النار على مدنيين حاولوا الفرار من رودينسكي بجمهورية دونيتسك

كشف أحد مقاتلي مشاة البحرية الروسية، الخميس، أن العسكريين الأوكرانيين أطلقوا النار على مدنيين حاولوا الفرار من رودينسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية. 12.02.2026, سبوتنيك عربي

وروى المقاتل لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على رجل كان يحاول الهرب مع زوجته من قبو المنزل باتجاه مشاة البحرية الروس.وقال أحد مشاة البحرية من تشكيل "المركز" الروسي: "ركضت إلينا امرأة، كانت تصرخ وتصرخ 'ساعدونا'. أسرعنا وأدخلناها إلى مخبأنا وهدأناها. أخبرتْنا أنه عندما علمت هي وزوجها بوجودنا بالقرب منهما، قررا الهرب من القبو نحونا، لكن زوجها أُطلق عليه النار على الفور، بينما تمكنت هي من الوصول إلينا".وفي وقت سابق، عثر جنود من فوج المشاة البحرية 336 الروسي على امرأة من سكان مدينة رودينسكي وقاموا بإجلائها، بعد أن أطلق الجيش الأوكراني النار على زوجها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

