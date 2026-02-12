القوات الأوكرانية تطلق النار على مدنيين حاولوا الفرار من رودينسكي بجمهورية دونيتسك

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الأوكرانية تطلق النار على مدنيين حاولوا الفرار من رودينسكي بجمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق النار على مدنيين حاولوا الفرار من رودينسكي بجمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
كشف أحد مقاتلي مشاة البحرية الروسية، الخميس، أن العسكريين الأوكرانيين أطلقوا النار على مدنيين حاولوا الفرار من رودينسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية. 12.02.2026, سبوتنيك عربي
القوات الأوكرانية تطلق النار على مدنيين حاولوا الفرار من رودينسكي بجمهورية دونيتسك

الجيش الروسي في كراسنوأرميسك المحررة في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي في كراسنوأرميسك المحررة في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف أحد مقاتلي مشاة البحرية الروسية، الخميس، أن العسكريين الأوكرانيين أطلقوا النار على مدنيين حاولوا الفرار من رودينسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وروى المقاتل لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على رجل كان يحاول الهرب مع زوجته من قبو المنزل باتجاه مشاة البحرية الروس.
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه ـ وزارة الدفاع
4 فبراير, 11:57 GMT
وقال أحد مشاة البحرية من تشكيل "المركز" الروسي: "ركضت إلينا امرأة، كانت تصرخ وتصرخ 'ساعدونا'. أسرعنا وأدخلناها إلى مخبأنا وهدأناها. أخبرتْنا أنه عندما علمت هي وزوجها بوجودنا بالقرب منهما، قررا الهرب من القبو نحونا، لكن زوجها أُطلق عليه النار على الفور، بينما تمكنت هي من الوصول إلينا".
وفي وقت سابق، عثر جنود من فوج المشاة البحرية 336 الروسي على امرأة من سكان مدينة رودينسكي وقاموا بإجلائها، بعد أن أطلق الجيش الأوكراني النار على زوجها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
