إعلام: تدني الأجور يدفع الجنود والقادة الأوكرانيين إلى الفرار من الخدمة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وذكرت صحيفة أوكرانية، في تقرير نشرته على "تلغرام"، أن العامل الاقتصادي أصبح أحد الأسباب الرئيسية لفرار العسكريين من الخدمة في أوكرانيا، متقدما على المخاوف المرتبطة بالمواجهات العسكرية، حيث يسود استياء واسع بين الجنود بسبب من الرواتب الضئيلة وتأخر صرف المستحقات، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية ودخولهم في دوامة من الديون".وبحسب مصدر الصحيفة، فإن القائد المباشر لبعض الجنود يتفهم أوضاعهم المعيشية، ولا يكتفي بعدم الاعتراض على مغادرتهم، بل يعتزم بدوره الفرار من الوحدة العسكرية معهم.من جهتها، أفادت صحيفة أوكرانية أخرى، نقلا عن بيانات صادرة عن مكتب المدعي العام في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، بأن عدد القضايا الجنائية المتعلقة بتهم "الفرار" و"ترك الوحدات العسكرية دون إذن" تجاوز 311 ألف قضية منذ شباط/فبراير 2022.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن أعداد الفارين من الجيش الأوكراني تُقدّر بمئات الآلاف، فيما أقدم مكتب المدعي العام الأوكراني خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري على حذف البيانات الخاصة بهذه القضايا من التداول العلني.
كشفت وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن مصادر داخل الجيش، أن عددا من عناصر القوات المسلحة الأوكرانية باتوا يتركون الخدمة العسكرية برفقة قادتهم، بحثا عن أعمال غير رسمية تتيح لهم تأمين احتياجات أسرهم في ظل تدني الأجور.
وذكرت صحيفة أوكرانية، في تقرير نشرته على "تلغرام"، أن العامل الاقتصادي أصبح أحد الأسباب الرئيسية لفرار العسكريين من الخدمة في أوكرانيا، متقدما على المخاوف المرتبطة بالمواجهات العسكرية، حيث يسود استياء واسع بين الجنود بسبب من الرواتب الضئيلة وتأخر صرف المستحقات، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية ودخولهم في دوامة من الديون".
ونقل التقرير عن أحد العسكريين قوله إن "الجنود يشعرون بأن السلطات قادرة على توفير التمويل لزيادة رواتب النواب، لكنها تعجز عن تأمين رواتب العسكريين في مواعيدها، الأمر الذي جعل كثيرين غير قادرين على إعالة عائلاتهم. ونتيجة لذلك، يضطر العسكريون للفرار من الخدمة والبحث عن عمل غير رسمي".
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
إعلام يكشف أسباب انضمام مرتزقة من أمريكا الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية
08:39 GMT
وبحسب مصدر الصحيفة، فإن القائد المباشر لبعض الجنود يتفهم أوضاعهم المعيشية، ولا يكتفي بعدم الاعتراض على مغادرتهم، بل يعتزم بدوره الفرار من الوحدة العسكرية معهم.

وفي سياق متصل، كانت مفوضة حقوق العسكريين في أوكرانيا، أولغا ريشيتيلوفا، قد أقرت سابقا بأن عددا من المواطنين الأوكرانيين يفضلون عقوبة السجن بتهمة "ترك الوحدة العسكرية دون إذن" على أن يلقوا حتفهم في الجبهة.

أسرى أوكران في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني: نظام كييف يزج المجندين قسرا على الجبهات الساخنة بعد وعود بالـ"خطوط الخلفية"
08:52 GMT
من جهتها، أفادت صحيفة أوكرانية أخرى، نقلا عن بيانات صادرة عن مكتب المدعي العام في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، بأن عدد القضايا الجنائية المتعلقة بتهم "الفرار" و"ترك الوحدات العسكرية دون إذن" تجاوز 311 ألف قضية منذ شباط/فبراير 2022.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن أعداد الفارين من الجيش الأوكراني تُقدّر بمئات الآلاف، فيما أقدم مكتب المدعي العام الأوكراني خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري على حذف البيانات الخاصة بهذه القضايا من التداول العلني.
