https://sarabic.ae/20251222/إعلام-تدني-الأجور-يدفع-الجنود-والقادة-الأوكرانيين-إلى-الفرار-من-الخدمة-1108465757.html
إعلام: تدني الأجور يدفع الجنود والقادة الأوكرانيين إلى الفرار من الخدمة
إعلام: تدني الأجور يدفع الجنود والقادة الأوكرانيين إلى الفرار من الخدمة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن مصادر داخل الجيش، أن عددا من عناصر القوات المسلحة الأوكرانية باتوا يتركون الخدمة العسكرية برفقة قادتهم، بحثا عن أعمال غير... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T16:06+0000
2025-12-22T16:06+0000
2025-12-22T16:06+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81d8cdb4ef3724e71e82d49568c3f7d4.jpg
وذكرت صحيفة أوكرانية، في تقرير نشرته على "تلغرام"، أن العامل الاقتصادي أصبح أحد الأسباب الرئيسية لفرار العسكريين من الخدمة في أوكرانيا، متقدما على المخاوف المرتبطة بالمواجهات العسكرية، حيث يسود استياء واسع بين الجنود بسبب من الرواتب الضئيلة وتأخر صرف المستحقات، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية ودخولهم في دوامة من الديون".وبحسب مصدر الصحيفة، فإن القائد المباشر لبعض الجنود يتفهم أوضاعهم المعيشية، ولا يكتفي بعدم الاعتراض على مغادرتهم، بل يعتزم بدوره الفرار من الوحدة العسكرية معهم.من جهتها، أفادت صحيفة أوكرانية أخرى، نقلا عن بيانات صادرة عن مكتب المدعي العام في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، بأن عدد القضايا الجنائية المتعلقة بتهم "الفرار" و"ترك الوحدات العسكرية دون إذن" تجاوز 311 ألف قضية منذ شباط/فبراير 2022.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن أعداد الفارين من الجيش الأوكراني تُقدّر بمئات الآلاف، فيما أقدم مكتب المدعي العام الأوكراني خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري على حذف البيانات الخاصة بهذه القضايا من التداول العلني.
https://sarabic.ae/20251222/إعلام-يكشف-أسباب-انضمام-مرتزقة-من-أمريكا-الجنوبية-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1108451546.html
https://sarabic.ae/20251222/أسير-أوكراني-نظام-كييف-يزج-المجندين-قسرا-على-الجبهات-الساخنة-بعد-وعود-بالـخطوط-الخلفية-1108452352.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8a6ec54c51a34692170f62d206dd86e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إعلام: تدني الأجور يدفع الجنود والقادة الأوكرانيين إلى الفرار من الخدمة
كشفت وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن مصادر داخل الجيش، أن عددا من عناصر القوات المسلحة الأوكرانية باتوا يتركون الخدمة العسكرية برفقة قادتهم، بحثا عن أعمال غير رسمية تتيح لهم تأمين احتياجات أسرهم في ظل تدني الأجور.
وذكرت صحيفة أوكرانية، في تقرير نشرته على "تلغرام"، أن العامل الاقتصادي أصبح أحد الأسباب الرئيسية لفرار العسكريين من الخدمة في أوكرانيا، متقدما على المخاوف المرتبطة بالمواجهات العسكرية، حيث يسود استياء واسع بين الجنود بسبب من الرواتب الضئيلة وتأخر صرف المستحقات، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية ودخولهم في دوامة من الديون".
ونقل التقرير عن أحد العسكريين قوله إن "الجنود يشعرون بأن السلطات قادرة على توفير التمويل لزيادة رواتب النواب، لكنها تعجز عن تأمين رواتب العسكريين في مواعيدها، الأمر الذي جعل كثيرين غير قادرين على إعالة عائلاتهم. ونتيجة لذلك، يضطر العسكريون للفرار من الخدمة والبحث عن عمل غير رسمي".
وبحسب مصدر الصحيفة، فإن القائد المباشر لبعض الجنود يتفهم أوضاعهم المعيشية
، ولا يكتفي بعدم الاعتراض على مغادرتهم، بل يعتزم بدوره الفرار من الوحدة العسكرية معهم.
وفي سياق متصل، كانت مفوضة حقوق العسكريين في أوكرانيا، أولغا ريشيتيلوفا، قد أقرت سابقا بأن عددا من المواطنين الأوكرانيين يفضلون عقوبة السجن بتهمة "ترك الوحدة العسكرية دون إذن" على أن يلقوا حتفهم في الجبهة.
من جهتها، أفادت صحيفة أوكرانية أخرى، نقلا عن بيانات صادرة عن مكتب المدعي العام في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، بأن عدد القضايا الجنائية المتعلقة بتهم "الفرار" و"ترك الوحدات العسكرية دون إذن
" تجاوز 311 ألف قضية منذ شباط/فبراير 2022.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن أعداد الفارين من الجيش الأوكراني تُقدّر بمئات الآلاف، فيما أقدم مكتب المدعي العام الأوكراني خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري على حذف البيانات الخاصة بهذه القضايا من التداول العلني.