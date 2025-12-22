https://sarabic.ae/20251222/إعلام-يكشف-أسباب-انضمام-مرتزقة-من-أمريكا-الجنوبية-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1108451546.html
إعلام يكشف أسباب انضمام مرتزقة من أمريكا الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية
إعلام يكشف أسباب انضمام مرتزقة من أمريكا الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
بيّنت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصدر مطّلع، السبب الرئيسي لقدوم مرتزقة من دول أمريكا اللاتينية، للقتال إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T08:39+0000
2025-12-22T08:39+0000
2025-12-22T08:39+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b8d8513f8324f206d6f4a6af25137426.jpg
وقالت تلك الوسائل أن "مرتزقة من دول أمريكا اللاتينية يقاتلون في أوكرانيا، لاستغلال خبراتهم القتالية لأغراض إجرامية".وأضافت: "مرتزقة من البرازيل وكولومبيا يقاتلون أيضًا في أوكرانيا".وقال أحد مرتزقة القوات الأوكرانية، لإحدى تلك الوسائل، إنه "سمع عن كولومبيين خدموا كمرتزقة في أوكرانيا، ثم انتقلوا إلى المكسيك للانضمام إلى عصابات المخدرات، وأنهم يتقاضون نحو 2000 دولار شهريًا".وأعلنت قوات الأمن الروسية، في وقت سابق، أن "الجيش الروسي تمكن من تحييد وحدة تضم مرتزقة كولومبيين في محيط مدينة فوفشانسك".وأوضحت قوات الأمن الروسية أن عمليات دفن جثث المرتزفة مستمرة بعد إجراءات التعرف على أصحابها، مشيرة إلى أنه تم دفن جثتي مقاتلين كولومبيين، كانا يعرفان بلقبي "تايسون" و"أفينتوريرو"، في العاصمة الأوكرانية كييف.
https://sarabic.ae/20251219/خبير-الجيش-الروسي-يقترب-من-آخر-معاقل-القوات-الأوكرانية-في-دونيتسك-1108333635.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_48:0:1007:719_1920x0_80_0_0_eb5c5a87e90112a390aa6390c1d68ad8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
إعلام يكشف أسباب انضمام مرتزقة من أمريكا الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية
بيّنت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصدر مطّلع، السبب الرئيسي لقدوم مرتزقة من دول أمريكا اللاتينية، للقتال إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت تلك الوسائل أن "مرتزقة من دول أمريكا اللاتينية يقاتلون في أوكرانيا، لاستغلال خبراتهم القتالية لأغراض إجرامية".
وأضافت: "مرتزقة من البرازيل وكولومبيا يقاتلون أيضًا في أوكرانيا".
وقال أحد مرتزقة القوات الأوكرانية، لإحدى تلك الوسائل، إنه "سمع عن كولومبيين خدموا كمرتزقة في أوكرانيا، ثم انتقلوا إلى المكسيك للانضمام إلى عصابات المخدرات، وأنهم يتقاضون نحو 2000 دولار شهريًا".
ونوّهت الوسيلة إلى أن "مهارات هؤلاء المقاتلين أصبحت أكثر جاذبية للعصابات وجماعات المرتزقة بعد أن اكتسب بعض الكولومبيين خبرة في الحرب المتقدمة تقنيًا في أوكرانيا، وهو صراع يختلف تماما عن بيئة التمرد الكولومبي منخفضة التقنية".
وأعلنت قوات الأمن الروسية، في وقت سابق، أن "الجيش الروسي تمكن من تحييد وحدة تضم مرتزقة كولومبيين في محيط مدينة فوفشانسك".
وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، بأن الوحدة المهزومة كانت تضم مقاتلين أجانب مرتزقة من كولومبيا.
وأوضحت قوات الأمن الروسية أن عمليات دفن جثث المرتزفة مستمرة بعد إجراءات التعرف على أصحابها، مشيرة إلى أنه تم دفن جثتي مقاتلين كولومبيين، كانا يعرفان بلقبي "تايسون" و"أفينتوريرو"، في العاصمة الأوكرانية كييف.