الاستخبارات الخارجية الروسية: المسؤولون في نظام كييف يستعدون للفرار من أوكرانيا- عاجل
إعلام يكشف أسباب انضمام مرتزقة من أمريكا الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية
بيّنت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصدر مطّلع، السبب الرئيسي لقدوم مرتزقة من دول أمريكا اللاتينية، للقتال إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
وقالت تلك الوسائل أن "مرتزقة من دول أمريكا اللاتينية يقاتلون في أوكرانيا، لاستغلال خبراتهم القتالية لأغراض إجرامية".وأضافت: "مرتزقة من البرازيل وكولومبيا يقاتلون أيضًا في أوكرانيا".وقال أحد مرتزقة القوات الأوكرانية، لإحدى تلك الوسائل، إنه "سمع عن كولومبيين خدموا كمرتزقة في أوكرانيا، ثم انتقلوا إلى المكسيك للانضمام إلى عصابات المخدرات، وأنهم يتقاضون نحو 2000 دولار شهريًا".وأعلنت قوات الأمن الروسية، في وقت سابق، أن "الجيش الروسي تمكن من تحييد وحدة تضم مرتزقة كولومبيين في محيط مدينة فوفشانسك".وأوضحت قوات الأمن الروسية أن عمليات دفن جثث المرتزفة مستمرة بعد إجراءات التعرف على أصحابها، مشيرة إلى أنه تم دفن جثتي مقاتلين كولومبيين، كانا يعرفان بلقبي "تايسون" و"أفينتوريرو"، في العاصمة الأوكرانية كييف.
بيّنت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصدر مطّلع، السبب الرئيسي لقدوم مرتزقة من دول أمريكا اللاتينية، للقتال إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت تلك الوسائل أن "مرتزقة من دول أمريكا اللاتينية يقاتلون في أوكرانيا، لاستغلال خبراتهم القتالية لأغراض إجرامية".
وأضافت: "مرتزقة من البرازيل وكولومبيا يقاتلون أيضًا في أوكرانيا".
وقال أحد مرتزقة القوات الأوكرانية، لإحدى تلك الوسائل، إنه "سمع عن كولومبيين خدموا كمرتزقة في أوكرانيا، ثم انتقلوا إلى المكسيك للانضمام إلى عصابات المخدرات، وأنهم يتقاضون نحو 2000 دولار شهريًا".

ونوّهت الوسيلة إلى أن "مهارات هؤلاء المقاتلين أصبحت أكثر جاذبية للعصابات وجماعات المرتزقة بعد أن اكتسب بعض الكولومبيين خبرة في الحرب المتقدمة تقنيًا في أوكرانيا، وهو صراع يختلف تماما عن بيئة التمرد الكولومبي منخفضة التقنية".

العمل القتالي لأفراد اللواء 123 للبنادق الآلية التابع لقوات مجموعة الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
خبير: الجيش الروسي يقترب من آخر معاقل القوات الأوكرانية في دونيتسك
19 ديسمبر, 10:55 GMT
وأعلنت قوات الأمن الروسية، في وقت سابق، أن "الجيش الروسي تمكن من تحييد وحدة تضم مرتزقة كولومبيين في محيط مدينة فوفشانسك".

وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، بأن الوحدة المهزومة كانت تضم مقاتلين أجانب مرتزقة من كولومبيا.

وأوضحت قوات الأمن الروسية أن عمليات دفن جثث المرتزفة مستمرة بعد إجراءات التعرف على أصحابها، مشيرة إلى أنه تم دفن جثتي مقاتلين كولومبيين، كانا يعرفان بلقبي "تايسون" و"أفينتوريرو"، في العاصمة الأوكرانية كييف.
