عربي
ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي
خبير: الجيش الروسي يقترب من آخر معاقل القوات الأوكرانية في دونيتسك
خبير: الجيش الروسي يقترب من آخر معاقل القوات الأوكرانية في دونيتسك
علق الخبير العسكري والعقيد المتقاعد أناتولي ماتفييتشوك، الذي يمتلك خبرة قتالية في أفغانستان وسوريا، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تطورات الوضع... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح ماتفييتشوك، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن مدينة ديميتروف باتت مطوقة بالكامل قرب بوكروفسك، مشيرا إلى أن سقوطها سيفتح الطريق مباشرة نحو كراماتورسك، التي تُعد مركز الثقل العسكري الأخير للقوات الأوكرانية في هذا الاتجاه. وأضاف أن السيطرة على ديميتروف، إلى جانب التقدم نحو كونستانتينوفكا، تمثل جزءًا من عملية عسكرية متكاملة تهدف إلى تفكيك الدفاعات الأوكرانية غرب دونيتسك.وبحسب الخبير العسكري، فإن كونستانتينوفكا تُعد محطة أساسية في مسار التقدم الروسي، معتبرًا أن السيطرة عليها، مع ديميتروف، قد تمثل أبرز إنجازات القوات الروسية قبل نهاية العام، كما أشار الرئيس بوتين.وفيما يخص مدينة كراسني ليمان، أشار ماتفييتشوك إلى أنها تقع حاليًا في حالة شبه تطويق، حيث تسيطر القوات الروسية على نحو 50% من مساحتها. وأضاف أن معلومات ميدانية تفيد بوجود حالة من الذعر داخل شبكات الاتصال العسكرية الأوكرانية، مع مطالب متزايدة بالإخلاء.وعن الخطوات التالية، رجح ماتفييتشوك أن يتركز التقدم الروسي باتجاه تجمع كراماتورسك، معتبرا أن سقوط هذه المنطقة سيعني انهيار آخر خط دفاع عملياتي للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك، واستكمال السيطرة على أراضي الجمهورية.كما قيم الخبير وضع القوات الأوكرانية بأنه بالغ الهشاشة، مشيرًا إلى أنها تواجه هزيمة سياسية واقتصادية وعسكرية متزامنة، في ظل تراجع التمويل الخارجي، وشح الإمدادات من الذخيرة والمعدات، ما يضعها، بحسب تعبيره، في حالة “أقرب إلى الانهيار”.وختم ماتفييتشوك بالتأكيد على أن السيطرة على ديميتروف وكونستانتينوفكا وكراسني ليمان تمثل تتويجا للعمليى الروسية الهادفة إلى استعادة كامل أراضي جمهورية دونيتسك.ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي
حصري
علق الخبير العسكري والعقيد المتقاعد أناتولي ماتفييتشوك، الذي يمتلك خبرة قتالية في أفغانستان وسوريا، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تطورات الوضع الميداني، مؤكدا أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولات حاسمة على جبهة دونيتسك.
وأوضح ماتفييتشوك، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن مدينة ديميتروف باتت مطوقة بالكامل قرب بوكروفسك، مشيرا إلى أن سقوطها سيفتح الطريق مباشرة نحو كراماتورسك، التي تُعد مركز الثقل العسكري الأخير للقوات الأوكرانية في هذا الاتجاه. وأضاف أن السيطرة على ديميتروف، إلى جانب التقدم نحو كونستانتينوفكا، تمثل جزءًا من عملية عسكرية متكاملة تهدف إلى تفكيك الدفاعات الأوكرانية غرب دونيتسك.
وبحسب الخبير العسكري، فإن كونستانتينوفكا تُعد محطة أساسية في مسار التقدم الروسي، معتبرًا أن السيطرة عليها، مع ديميتروف، قد تمثل أبرز إنجازات القوات الروسية قبل نهاية العام، كما أشار الرئيس بوتين.
نتائج العام 2025 مع فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
بوتين: تحرير سيفيرسك يفتح الطريق للجيش الروسي إلى سلافيانسك
09:31 GMT
وفيما يخص مدينة كراسني ليمان، أشار ماتفييتشوك إلى أنها تقع حاليًا في حالة شبه تطويق، حيث تسيطر القوات الروسية على نحو 50% من مساحتها. وأضاف أن معلومات ميدانية تفيد بوجود حالة من الذعر داخل شبكات الاتصال العسكرية الأوكرانية، مع مطالب متزايدة بالإخلاء.
وعن الخطوات التالية، رجح ماتفييتشوك أن يتركز التقدم الروسي باتجاه تجمع كراماتورسك، معتبرا أن سقوط هذه المنطقة سيعني انهيار آخر خط دفاع عملياتي للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك، واستكمال السيطرة على أراضي الجمهورية.
كما قيم الخبير وضع القوات الأوكرانية بأنه بالغ الهشاشة، مشيرًا إلى أنها تواجه هزيمة سياسية واقتصادية وعسكرية متزامنة، في ظل تراجع التمويل الخارجي، وشح الإمدادات من الذخيرة والمعدات، ما يضعها، بحسب تعبيره، في حالة “أقرب إلى الانهيار”.
وختم ماتفييتشوك بالتأكيد على أن السيطرة على ديميتروف وكونستانتينوفكا وكراسني ليمان تمثل تتويجا للعمليى الروسية الهادفة إلى استعادة كامل أراضي جمهورية دونيتسك.
ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي
