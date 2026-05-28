القوات الروسية تحرر بلدة نوفوسيلفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوسيلفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوسيلفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوسيلفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة نوفوسيلفكا في مقاطعة خاركوف. 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T09:18+0000
2026-05-28T10:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وجاء في البيان: "نتيجةً لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمت السيطرة على بلدة نوفوفاسيليفكا في مقاطعة خاركوف".وفي منطقة عمليات مجموعة "دنيبر" الروسية، أوضح البيان: "تم تدمير ما يصل إلى 50 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و12 مركبة، ومحطتين للحرب الإلكترونية".
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوسيلفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع

09:18 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 10:01 GMT 28.05.2026)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة نوفوسيلفكا في مقاطعة خاركوف.
وجاء في البيان: "نتيجةً لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمت السيطرة على بلدة نوفوفاسيليفكا في مقاطعة خاركوف".
وفي منطقة عمليات مجموعة "دنيبر" الروسية، أوضح البيان: "تم تدمير ما يصل إلى 50 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و12 مركبة، ومحطتين للحرب الإلكترونية".

وأضاف أن "قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت من دحر وحدات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجوم جبلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب في عدة بلدات، في مقاطعة زابوروجيه".

ونوه البيان بأن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية اتخذت خطوطًا ومواقع أكثر ملاءمة، وهزمت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي، في عدة بلدات، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتكبد العدو خسائر بلغت 90 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع، و13 مركبة، ومدفعين ميدانيين".
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمت في عمق دفاعات العدو، وهزمت قوى بشرية ومعدات تابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء هجوميا، ولواءين هجوميين محمولين جوًا، و4 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 370 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و8 مركبات، ومدفعًا، ووقعت الخسائر في عدة بلدات، في مقاطعة دنيبروبتروفسك وزابوروجيه".

وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قال: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، موقعها التكتيكي، حيث تمكنت من إلحاق خسائر بشرية وعتادية بلواءين ميكانيكيين ولواء هجوم تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي".

وأضاف: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 180 جنديا ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 مركبة، ووقعت الخسائر في عدة بلدات، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، حسنت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية وعتادية بفريقين ميكانيكيين، وفريق محمول جوًا، وفريق مظلي، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، وفريقين من مشاة البحرية، و3 فرق من الحرس الوطني، في عدة بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وذكر أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 370 جنديًا، و6 مركبات، و3 قطع مدفعية ميدانية".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أوضح: "خسر العدو ما يصل إلى 185 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و13 مركبة، ومدفعًا".
وتابع: "تم إلحاق الضرر بالعتاد والأفراد من لواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني، في عدة بلدات، في مقاطعة خاركوف".

وفي مقاطعة سومي، تمت هزيمة لواءين آليين وجويين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي في عدة بلدات.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
