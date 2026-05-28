https://sarabic.ae/20260528/-القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوسيلفكا-في-مقاطعة-خاركوف---وزارة-الدفاع-1113814473.html
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوسيلفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوسيلفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة نوفوسيلفكا في مقاطعة خاركوف. 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T09:18+0000
2026-05-28T09:18+0000
2026-05-28T10:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010264_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fdbae411ff2de1cc153d67083f0904e.jpg
وجاء في البيان: "نتيجةً لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمت السيطرة على بلدة نوفوفاسيليفكا في مقاطعة خاركوف".وفي منطقة عمليات مجموعة "دنيبر" الروسية، أوضح البيان: "تم تدمير ما يصل إلى 50 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و12 مركبة، ومحطتين للحرب الإلكترونية".ونوه البيان بأن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية اتخذت خطوطًا ومواقع أكثر ملاءمة، وهزمت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي، في عدة بلدات، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتكبد العدو خسائر بلغت 90 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع، و13 مركبة، ومدفعين ميدانيين".وأضاف: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 370 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و8 مركبات، ومدفعًا، ووقعت الخسائر في عدة بلدات، في مقاطعة دنيبروبتروفسك وزابوروجيه".وأضاف: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 180 جنديا ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 مركبة، ووقعت الخسائر في عدة بلدات، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، حسنت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية وعتادية بفريقين ميكانيكيين، وفريق محمول جوًا، وفريق مظلي، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، وفريقين من مشاة البحرية، و3 فرق من الحرس الوطني، في عدة بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أوضح: "خسر العدو ما يصل إلى 185 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و13 مركبة، ومدفعًا". وتابع: "تم إلحاق الضرر بالعتاد والأفراد من لواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني، في عدة بلدات، في مقاطعة خاركوف". ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.روسيا تكشف عن منظومة "تسيتاديل" وأحدث تقنيات الدفاع الجوي في منتدى الأمن الدولي بموسكوالقوات الروسية تحرر بلدتي زابسيلي ورياسنويه في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260527/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فوزدفيجيفك-في-مقاطعة-زابوروجيه---وزارة-الدفاع-1113778604.html
https://sarabic.ae/20260526/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-زابسيلي-ورياسنويه-في-مقاطعة-سومي--الدفاع-الروسية-1113745475.html
https://sarabic.ae/20260527/القوات-الروسية-تتصدى-لـ140-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مناطق-عدة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1113774052.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010264_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_17923f691524b31665bc2ac00f5f5c75.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوسيلفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
09:18 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 10:01 GMT 28.05.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة نوفوسيلفكا في مقاطعة خاركوف.
وجاء في البيان: "نتيجةً لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمت السيطرة على بلدة نوفوفاسيليفكا في مقاطعة خاركوف".
وفي منطقة عمليات مجموعة "دنيبر" الروسية، أوضح البيان: "تم تدمير ما يصل إلى 50 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و12 مركبة، ومحطتين للحرب الإلكترونية".
وأضاف أن "قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت من دحر وحدات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجوم جبلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب في عدة بلدات، في مقاطعة زابوروجيه".
ونوه البيان بأن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية اتخذت خطوطًا ومواقع أكثر ملاءمة، وهزمت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي، في عدة بلدات، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتكبد العدو خسائر بلغت 90 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع، و13 مركبة، ومدفعين ميدانيين".
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمت في عمق دفاعات العدو، وهزمت قوى بشرية ومعدات تابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء هجوميا، ولواءين هجوميين محمولين جوًا، و4 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 370 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و8 مركبات، ومدفعًا، ووقعت الخسائر في عدة بلدات، في مقاطعة دنيبروبتروفسك وزابوروجيه".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قال: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، موقعها التكتيكي، حيث تمكنت من إلحاق خسائر بشرية وعتادية بلواءين ميكانيكيين ولواء هجوم تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي".
وأضاف: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 180 جنديا ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 مركبة، ووقعت الخسائر في عدة بلدات، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، حسنت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية وعتادية بفريقين ميكانيكيين، وفريق محمول جوًا، وفريق مظلي، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، وفريقين من مشاة البحرية، و3 فرق من الحرس الوطني، في عدة بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وذكر أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 370 جنديًا، و6 مركبات، و3 قطع مدفعية ميدانية".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أوضح: "خسر العدو ما يصل إلى 185 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و13 مركبة، ومدفعًا".
وتابع: "تم إلحاق الضرر بالعتاد والأفراد من لواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني، في عدة بلدات، في مقاطعة خاركوف".
وفي مقاطعة سومي، تمت هزيمة لواءين آليين وجويين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي في عدة بلدات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.