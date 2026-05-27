القوات الروسية تتصدى لـ140 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق عدة خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 140 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T05:13+0000
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 140 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
وأصدرت الوزارة بيانًا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساءً يوم 26 مايو (أيار) من هذا العام وحتى الساعة 7:00 صباحًا يوم 27 مايو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمّرت 140 طائرة مسيرة أوكرانية".
وكشفت أن المسيّرات الأوكرانية أُسقطت في مقاطعات بيلغورود وفولغوغراد وفورونيج وكورسك وأوريول وتولا وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية
، أمس الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 3 صواريخ من طراز "سكالب" فرنسيي الصنع، و10 قنابل جويية موجهة، و255 طائرة مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.