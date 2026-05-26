روسيا تكشف عن منظومة "تسيتاديل" وأحدث تقنيات الدفاع الجوي في منتدى الأمن الدولي بموسكو

أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية، عن مشاركتها في المنتدى الدولي الأول للأمن، الذي يُعقد في مجمع "لايف أرينا" بضواحي... 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T09:58+0000

وشهد المنتدى، العرض العالمي الأول لمنظومة المدفعية المضادة للطائرات "تسيتاديل"، المخصصة لحماية المنشآت الثابتة من الطائرات المسيّرة متعددة الأنواع، والقادرة على الرصد والتتبع والاشتباك التلقائي مع الأهداف الجوية الصغيرة على مدار الساعة.بالإضافة إلىلا عرض رادار "غارمون-إم إي" القادر على رصد الأهداف الجوية على مدى يصل إلى 60 كيلومترًا ويعمل في وضع مكافحة المدفعية، ونظام "سيلوك" المتنقل المضاد للطائرات المسيّرة.وستتمكن وفود الدول المشاركة من مشاهدة المركبات المدرعة ذات الأغراض الخاصة من طرازات "سبارتاك" و"أتليت" و"تيغر" و"تيتان"، بالإضافة إلى المركبة المدرعة "كومبات"، وشاحنة "شتورم" ذات المقصورة المحمية، ومركبة "زد زد جي تي- 3466" ذات العجلات المخصصة للثلوج والمستنقعات، والتي تُعرض جميعها لأول مرة في معرض "روس أوبورون إكسبورت".وفي مجال الكشف عن الطائرات المسيّرة، عُرض نظام "راديسكان" بنسخته المضادة للطائرات المسيّرة، ونظام "سكاي هنتر- 4 آر إس"، ونظام "آر بي- 504بي- إي"، ولأول مرة، نسخة "سيلوك" المتنقلة المثبتة على المركبات.وتم أيضًا عرض الأسلحة والمعدات الخاصة بقوات العمليات الخاصة والقناصة، بالإضافة إلى الحلول التقنية لحماية البنية التحتية الحيوية وكبار المسؤولين.شركة "روس أوبورون إكسبورت"، هي المؤسسة الحكومية الروسية الوحيدة المسؤولة عن تصدير واستيراد مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات والتقنيات العسكرية والمتعددة الاستخدامات، وهي جزء من شركة "روستيخ" الحكومية.تأسست "روس أوبورون إكسبورت"، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000، وتتبوأ مكانة رائدة في سوق الأسلحة العالمي. تستحوذ الشركة على أكثر من 85% من صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، وتتعاون مع أكثر من 700 مؤسسة ومنظمة في قطاع الصناعات الدفاعية الروسية. ويمتد التعاون العسكري التقني الروسي ليشمل أكثر من 100 دولة.وافتتحت اليوم الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو، فعاليات المنتدى الدولي الأول للأمن، والذي يعقد برعاية مجلس الأمن الروسي، بمشاركة 120 دولة.ومن المتوقع أن يصبح هذا الاجتماع أحد أكبر المنصات الدولية لمناقشة قضايا الأمن العالمي، وتشكيل عالم متعدد الأقطاب، وتفاعل دول "الأغلبية العالمية".الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35" المتطورة... فيديو

