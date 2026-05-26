روسيا تكشف عن منظومة "تسيتاديل" وأحدث تقنيات الدفاع الجوي في منتدى الأمن الدولي بموسكو
أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية، عن مشاركتها في المنتدى الدولي الأول للأمن، الذي يُعقد في مجمع "لايف أرينا" بضواحي... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية، عن مشاركتها في المنتدى الدولي الأول للأمن، الذي يُعقد في مجمع "لايف أرينا" بضواحي العاصمة موسكو، بين 26 و29 مايو/ أيار 2026، حيث قدمت عرضًا واسعًا لأحدث منظوماتها الدفاعية والتقنيات الأمنية.
وشهد المنتدى، العرض العالمي الأول لمنظومة المدفعية المضادة للطائرات "تسيتاديل"، المخصصة لحماية المنشآت الثابتة من الطائرات المسيّرة متعددة الأنواع، والقادرة على الرصد والتتبع والاشتباك التلقائي مع الأهداف الجوية الصغيرة على مدار الساعة.
وتشمل "تسيتاديل" أيضًا مركز قيادة يعمل على بُعد كيلومتر واحد تقريبًا من الوحدات القتالية، ويتكون طاقمه من 5 أفراد.
بالإضافة إلىلا عرض رادار "غارمون-إم إي" القادر على رصد الأهداف الجوية على مدى يصل إلى 60 كيلومترًا ويعمل في وضع مكافحة المدفعية، ونظام "سيلوك" المتنقل المضاد للطائرات المسيّرة.
وستتمكن وفود الدول المشاركة من مشاهدة المركبات المدرعة ذات الأغراض الخاصة من طرازات "سبارتاك" و"أتليت" و"تيغر" و"تيتان"، بالإضافة إلى المركبة المدرعة "كومبات"، وشاحنة "شتورم" ذات المقصورة المحمية، ومركبة "زد زد جي تي- 3466" ذات العجلات المخصصة للثلوج والمستنقعات، والتي تُعرض جميعها لأول مرة في معرض "روس أوبورون إكسبورت".
وفي منطقة الطائرات المسيرة، تم عرض أكثر المسيّرات رواجًا في السوق العالمية، مثل نظام "لانسيت-إي" الذي طوّرته وأنتجته شركة "زالا"، وطائرة الاستطلاع المسيرة "سكات-350 إم" وذخائر "كاب-2 إي" من شركة "كلاشينكوف"، ونظام حاويات الاستطلاع والقصف المحمولة "روس- بي إي"، وطائرتين مسيرتين تكتيكيتين وهما "غوليات" و"كاراكورت".
وضمن جناحها في المعرض، عرضت "روس أوبورون إكسبورت" مجموعة متنوعة من أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، من بينها منظومات "تور-إم 2 كي إم" من شركة "ألماس- أنتي" للدفاع الجوي، إضافة إلى نسخ ثابتة ومتحركة من منظومة "غارمون- مي"،المخصصة لمكافحة وتشويش الطائرات المسيّرة.
وفي مجال الكشف عن الطائرات المسيّرة، عُرض نظام "راديسكان" بنسخته المضادة للطائرات المسيّرة، ونظام "سكاي هنتر- 4 آر إس"، ونظام "آر بي- 504بي- إي"، ولأول مرة، نسخة "سيلوك" المتنقلة المثبتة على المركبات.
كما شمل العرض أيضا كلًا من المركبة المدرعة "كومبات"، ومركبة الشحن "شتورم"، ونظام القنص "سبيكتر"، وذلك وفقا لما صرّح به ألكسندر ميخيف، نائب رئيس الاتحاد الروسي للمهندسين الميكانيكيين والمدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت".
وتم أيضًا عرض الأسلحة والمعدات الخاصة بقوات العمليات الخاصة والقناصة، بالإضافة إلى الحلول التقنية لحماية البنية التحتية الحيوية وكبار المسؤولين.
شركة "روس أوبورون إكسبورت"، هي المؤسسة الحكومية الروسية الوحيدة المسؤولة عن تصدير واستيراد مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات والتقنيات العسكرية والمتعددة الاستخدامات، وهي جزء من شركة "روستيخ" الحكومية.
تأسست "روس أوبورون إكسبورت"، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000، وتتبوأ مكانة رائدة في سوق الأسلحة العالمي. تستحوذ الشركة على أكثر من 85% من صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، وتتعاون مع أكثر من 700 مؤسسة ومنظمة في قطاع الصناعات الدفاعية الروسية. ويمتد التعاون العسكري التقني الروسي ليشمل أكثر من 100 دولة.
وافتتحت اليوم الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو، فعاليات المنتدى الدولي الأول للأمن، والذي يعقد برعاية مجلس الأمن الروسي، بمشاركة 120 دولة.
وافتُتح المنتدى بدقيقة صمت حدادًا على أرواح الطلاب الذين قُتلوا جراء هجوم إرهابي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على إحدى الكليات في مدينة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية.
ومن المتوقع أن يصبح هذا الاجتماع أحد أكبر المنصات الدولية لمناقشة قضايا الأمن العالمي، وتشكيل عالم متعدد الأقطاب، وتفاعل دول "الأغلبية العالمية".