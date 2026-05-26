روسيا تكشف عن منظومة "تسيتاديل" وأحدث تقنيات الدفاع الجوي في منتدى الأمن الدولي بموسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حجوزات الأضحى محدودة... ما هي ابرز الأسباب؟ وروسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... هل هي رسالة تحدٍّ للعقوبات الغربية ؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260526/روسيا-تكشف-عن-منظومة-تسيتاديل-وأحدث-تقنيات-الدفاع-الجوي-في-منتدى-الأمن-الدولي-بموسكو-1113742695.html
روسيا تكشف عن منظومة "تسيتاديل" وأحدث تقنيات الدفاع الجوي في منتدى الأمن الدولي بموسكو
روسيا تكشف عن منظومة "تسيتاديل" وأحدث تقنيات الدفاع الجوي في منتدى الأمن الدولي بموسكو
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية، عن مشاركتها في المنتدى الدولي الأول للأمن، الذي يُعقد في مجمع "لايف أرينا" بضواحي... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T09:58+0000
2026-05-26T09:58+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1a/1113742530_0:61:1512:911_1920x0_80_0_0_8e2d3fb799d45f725b47799a12619dec.png
وشهد المنتدى، العرض العالمي الأول لمنظومة المدفعية المضادة للطائرات "تسيتاديل"، المخصصة لحماية المنشآت الثابتة من الطائرات المسيّرة متعددة الأنواع، والقادرة على الرصد والتتبع والاشتباك التلقائي مع الأهداف الجوية الصغيرة على مدار الساعة.بالإضافة إلىلا عرض رادار "غارمون-إم إي" القادر على رصد الأهداف الجوية على مدى يصل إلى 60 كيلومترًا ويعمل في وضع مكافحة المدفعية، ونظام "سيلوك" المتنقل المضاد للطائرات المسيّرة.وستتمكن وفود الدول المشاركة من مشاهدة المركبات المدرعة ذات الأغراض الخاصة من طرازات "سبارتاك" و"أتليت" و"تيغر" و"تيتان"، بالإضافة إلى المركبة المدرعة "كومبات"، وشاحنة "شتورم" ذات المقصورة المحمية، ومركبة "زد زد جي تي- 3466" ذات العجلات المخصصة للثلوج والمستنقعات، والتي تُعرض جميعها لأول مرة في معرض "روس أوبورون إكسبورت".وفي مجال الكشف عن الطائرات المسيّرة، عُرض نظام "راديسكان" بنسخته المضادة للطائرات المسيّرة، ونظام "سكاي هنتر- 4 آر إس"، ونظام "آر بي- 504بي- إي"، ولأول مرة، نسخة "سيلوك" المتنقلة المثبتة على المركبات.وتم أيضًا عرض الأسلحة والمعدات الخاصة بقوات العمليات الخاصة والقناصة، بالإضافة إلى الحلول التقنية لحماية البنية التحتية الحيوية وكبار المسؤولين.شركة "روس أوبورون إكسبورت"، هي المؤسسة الحكومية الروسية الوحيدة المسؤولة عن تصدير واستيراد مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات والتقنيات العسكرية والمتعددة الاستخدامات، وهي جزء من شركة "روستيخ" الحكومية.تأسست "روس أوبورون إكسبورت"، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000، وتتبوأ مكانة رائدة في سوق الأسلحة العالمي. تستحوذ الشركة على أكثر من 85% من صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، وتتعاون مع أكثر من 700 مؤسسة ومنظمة في قطاع الصناعات الدفاعية الروسية. ويمتد التعاون العسكري التقني الروسي ليشمل أكثر من 100 دولة.وافتتحت اليوم الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو، فعاليات المنتدى الدولي الأول للأمن، والذي يعقد برعاية مجلس الأمن الروسي، بمشاركة 120 دولة.ومن المتوقع أن يصبح هذا الاجتماع أحد أكبر المنصات الدولية لمناقشة قضايا الأمن العالمي، وتشكيل عالم متعدد الأقطاب، وتفاعل دول "الأغلبية العالمية".الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35" المتطورة... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1a/1113742530_108:0:1403:971_1920x0_80_0_0_abb4584337bbf4876d27eec14e1e9cdc.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

روسيا تكشف عن منظومة "تسيتاديل" وأحدث تقنيات الدفاع الجوي في منتدى الأمن الدولي بموسكو

09:58 GMT 26.05.2026
© Sputnikمنظومة الدفاع الجوي الروسية "تسيتاديل" المضادة للطائرات المسيرة.
منظومة الدفاع الجوي الروسية تسيتاديل المضادة للطائرات المسيرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية، عن مشاركتها في المنتدى الدولي الأول للأمن، الذي يُعقد في مجمع "لايف أرينا" بضواحي العاصمة موسكو، بين 26 و29 مايو/ أيار 2026، حيث قدمت عرضًا واسعًا لأحدث منظوماتها الدفاعية والتقنيات الأمنية.
وشهد المنتدى، العرض العالمي الأول لمنظومة المدفعية المضادة للطائرات "تسيتاديل"، المخصصة لحماية المنشآت الثابتة من الطائرات المسيّرة متعددة الأنواع، والقادرة على الرصد والتتبع والاشتباك التلقائي مع الأهداف الجوية الصغيرة على مدار الساعة.
© Photo / شركة "روسوبورون" إكسبورتشركة روسوبورون إكسبورت (التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية)، تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن
شركة روسوبورون إكسبورت (التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية)، تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
شركة روسوبورون إكسبورت (التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية)، تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن
© Photo / شركة "روسوبورون" إكسبورت

وتشمل "تسيتاديل" أيضًا مركز قيادة يعمل على بُعد كيلومتر واحد تقريبًا من الوحدات القتالية، ويتكون طاقمه من 5 أفراد.

بالإضافة إلىلا عرض رادار "غارمون-إم إي" القادر على رصد الأهداف الجوية على مدى يصل إلى 60 كيلومترًا ويعمل في وضع مكافحة المدفعية، ونظام "سيلوك" المتنقل المضاد للطائرات المسيّرة.
© Photo / شركة "روسوبورون" إكسبورتشركة روسوبورون إكسبورت (التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية)، تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن
شركة روسوبورون إكسبورت (التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية)، تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
شركة روسوبورون إكسبورت (التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية)، تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن
© Photo / شركة "روسوبورون" إكسبورت
وستتمكن وفود الدول المشاركة من مشاهدة المركبات المدرعة ذات الأغراض الخاصة من طرازات "سبارتاك" و"أتليت" و"تيغر" و"تيتان"، بالإضافة إلى المركبة المدرعة "كومبات"، وشاحنة "شتورم" ذات المقصورة المحمية، ومركبة "زد زد جي تي- 3466" ذات العجلات المخصصة للثلوج والمستنقعات، والتي تُعرض جميعها لأول مرة في معرض "روس أوبورون إكسبورت".

وفي منطقة الطائرات المسيرة، تم عرض أكثر المسيّرات رواجًا في السوق العالمية، مثل نظام "لانسيت-إي" الذي طوّرته وأنتجته شركة "زالا"، وطائرة الاستطلاع المسيرة "سكات-350 إم" وذخائر "كاب-2 إي" من شركة "كلاشينكوف"، ونظام حاويات الاستطلاع والقصف المحمولة "روس- بي إي"، وطائرتين مسيرتين تكتيكيتين وهما "غوليات" و"كاراكورت".

© Photo / شركة "روسوبورون" إكسبورتشركة روسوبورون إكسبورت (التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية)، تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن
شركة روسوبورون إكسبورت (التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية)، تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
شركة روسوبورون إكسبورت (التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية)، تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن
© Photo / شركة "روسوبورون" إكسبورت

وضمن جناحها في المعرض، عرضت "روس أوبورون إكسبورت" مجموعة متنوعة من أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، من بينها منظومات "تور-إم 2 كي إم" من شركة "ألماس- أنتي" للدفاع الجوي، إضافة إلى نسخ ثابتة ومتحركة من منظومة "غارمون- مي"،المخصصة لمكافحة وتشويش الطائرات المسيّرة.

وفي مجال الكشف عن الطائرات المسيّرة، عُرض نظام "راديسكان" بنسخته المضادة للطائرات المسيّرة، ونظام "سكاي هنتر- 4 آر إس"، ونظام "آر بي- 504بي- إي"، ولأول مرة، نسخة "سيلوك" المتنقلة المثبتة على المركبات.
© Photo / شركة "روسوبورون" إكسبورتشركة روسوبورون إكسبورت (التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية)، تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن
شركة روسوبورون إكسبورت (التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية)، تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
شركة روسوبورون إكسبورت (التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية)، تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن
© Photo / شركة "روسوبورون" إكسبورت

كما شمل العرض أيضا كلًا من المركبة المدرعة "كومبات"، ومركبة الشحن "شتورم"، ونظام القنص "سبيكتر"، وذلك وفقا لما صرّح به ألكسندر ميخيف، نائب رئيس الاتحاد الروسي للمهندسين الميكانيكيين والمدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت".

وتم أيضًا عرض الأسلحة والمعدات الخاصة بقوات العمليات الخاصة والقناصة، بالإضافة إلى الحلول التقنية لحماية البنية التحتية الحيوية وكبار المسؤولين.
شركة "روس أوبورون إكسبورت"، هي المؤسسة الحكومية الروسية الوحيدة المسؤولة عن تصدير واستيراد مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات والتقنيات العسكرية والمتعددة الاستخدامات، وهي جزء من شركة "روستيخ" الحكومية.
تأسست "روس أوبورون إكسبورت"، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000، وتتبوأ مكانة رائدة في سوق الأسلحة العالمي. تستحوذ الشركة على أكثر من 85% من صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، وتتعاون مع أكثر من 700 مؤسسة ومنظمة في قطاع الصناعات الدفاعية الروسية. ويمتد التعاون العسكري التقني الروسي ليشمل أكثر من 100 دولة.
© Photo / شركة "روسوبورون" إكسبورتشركة روسوبورون إكسبورت (التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية)، تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن
شركة روسوبورون إكسبورت (التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية)، تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
شركة روسوبورون إكسبورت (التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية)، تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن
© Photo / شركة "روسوبورون" إكسبورت
وافتتحت اليوم الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو، فعاليات المنتدى الدولي الأول للأمن، والذي يعقد برعاية مجلس الأمن الروسي، بمشاركة 120 دولة.

وافتُتح المنتدى بدقيقة صمت حدادًا على أرواح الطلاب الذين قُتلوا جراء هجوم إرهابي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على إحدى الكليات في مدينة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية.

ومن المتوقع أن يصبح هذا الاجتماع أحد أكبر المنصات الدولية لمناقشة قضايا الأمن العالمي، وتشكيل عالم متعدد الأقطاب، وتفاعل دول "الأغلبية العالمية".
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35" المتطورة... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала