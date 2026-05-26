الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35" المتطورة... فيديو
سبوتنيك عربي
2026-05-26T08:08+0000
سلّمت شركة الطائرات التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية، دفعة من طائرات "سو-35 إس" المتعددة المهام من الجيل الرابع المتقدم إلى القوات الجوية الروسية، وقد اجتازت الطائرات دورة كاملة من الاختبارات المصنعية، وخضعت لاختبارات في أوضاع تشغيلية متنوعة على يد طيارين من وزارة الدفاع الروسية.
وأفاد أحد طياري القوات الجوية الروسية أن المقاتلات الروسية الجديدة من طراز "سو-35 إس" التي تسلمها الجيش الروسي متعددة المهام، فهي قادرة على تدمير الطائرات دون طيار على مسافات طويلة، وتنفيذ ضربات دقيقة، وتحديد مواقع العدو بعيدًا عن خط التماس.
صممت مقاتلة "سو-35 إس" لتحقيق التفوق الجوي، وكذلك لاستهداف منشآت البنية التحتية الأرضية الواقعة على مسافات بعيدة من قاعدة إقلاعها.