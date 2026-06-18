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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260618/بيلاؤوسوف-يتفقد-سير-المهام-القتالية-لقوات-مجموعة-الشمال-في-منطقة-العملية-العسكرية-1114468600.html
بيلاؤوسوف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "الشمال" في منطقة العملية العسكرية
بيلاؤوسوف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "الشمال" في منطقة العملية العسكرية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، قام بجولة في منطقة العملية الخاصة تفقد خلالها وحدات من قوات مجموعة "الشمال"،... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T11:31+0000
2026-06-18T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في البيان: "خلال زيارة عمل، تفقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف قوات مجموعة "الشمال". وفي مركز القيادة، استمع الوزير إلى تقارير من قائد المجموعة وضباط الأركان حول الوضع الراهن".وأشارت الوزارة إلى أنه بعد إتمام عمله في مركز القيادة، قدم أندريه بيلاؤوسوف وسام الشجاعة لأفراد مجموعة "الشمال" الذين تميزوا خلال المهام القتالية في منطقة العمليات الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الغرب" في منطقة العملية العسكرية الخاصةالدفاع الروسية: تحرير بلدة أرتيوما وأجزاء من كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20260612/بيلاؤوسوف--طرازات-عدة-من-طائرات-النقل-المسيرة-يجري-إنتاجها-في-روسيا-1114298083.html
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روسيا

بيلاؤوسوف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "الشمال" في منطقة العملية العسكرية

11:31 GMT 18.06.2026
© Photo / Russian Ministry of Defenseوزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، قام بجولة في منطقة العملية الخاصة تفقد خلالها وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، واستمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الحالي.
وقالت الدفاع الروسية في البيان: "خلال زيارة عمل، تفقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف قوات مجموعة "الشمال". وفي مركز القيادة، استمع الوزير إلى تقارير من قائد المجموعة وضباط الأركان حول الوضع الراهن".

وأوضحت وزارة الدفاع أن قائد المجموعة، الفريق أول يفغيني نيكيفوروف، قدّم تقريرا إلى وزير الدفاع حول تقدم القوات على طول خط التماس القتالي في مناطق المسؤولية وطبيعة تحركات العدو.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد إتمام عمله في مركز القيادة، قدم أندريه بيلاؤوسوف وسام الشجاعة لأفراد مجموعة "الشمال" الذين تميزوا خلال المهام القتالية في منطقة العمليات الخاصة.
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف: طرازات عدة من طائرات النقل المسيرة يجري إنتاجها في روسيا
12 يونيو, 15:58 GMT
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الغرب" في منطقة العملية العسكرية الخاصة
الدفاع الروسية: تحرير بلدة أرتيوما وأجزاء من كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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