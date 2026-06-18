https://sarabic.ae/20260618/بيلاؤوسوف-يتفقد-سير-المهام-القتالية-لقوات-مجموعة-الشمال-في-منطقة-العملية-العسكرية-1114468600.html

بيلاؤوسوف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "الشمال" في منطقة العملية العسكرية

بيلاؤوسوف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "الشمال" في منطقة العملية العسكرية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، قام بجولة في منطقة العملية الخاصة تفقد خلالها وحدات من قوات مجموعة "الشمال"،... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T11:31+0000

2026-06-18T11:31+0000

2026-06-18T11:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095746902_25:0:1229:677_1920x0_80_0_0_bd4072ef4590b462df52aa60be9fff40.png

وقالت الدفاع الروسية في البيان: "خلال زيارة عمل، تفقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف قوات مجموعة "الشمال". وفي مركز القيادة، استمع الوزير إلى تقارير من قائد المجموعة وضباط الأركان حول الوضع الراهن".وأشارت الوزارة إلى أنه بعد إتمام عمله في مركز القيادة، قدم أندريه بيلاؤوسوف وسام الشجاعة لأفراد مجموعة "الشمال" الذين تميزوا خلال المهام القتالية في منطقة العمليات الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الغرب" في منطقة العملية العسكرية الخاصةالدفاع الروسية: تحرير بلدة أرتيوما وأجزاء من كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

https://sarabic.ae/20260612/بيلاؤوسوف--طرازات-عدة-من-طائرات-النقل-المسيرة-يجري-إنتاجها-في-روسيا-1114298083.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا